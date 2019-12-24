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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 січ, 2025 22:41
Стоп.Шото вы меня с этими пакетками тут запутали.Если у меня есть евровая Вайт и по ней нет активности и на ней нет денег то у меня за неактивность по ней спишут комиссию с другой карты?
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Додано: Нед 12 січ, 2025 23:31
Arien написав: Sense Bank написав:Driver
Так, ці операції вважаються активністю по рахунку, тому списуватись плата за неактивний рахунок не буде 👌
*Андрій
Я надеюсь, в минус теперь по счету списаний не будет?
Ні. Перевірив - колись 22 евроценти забирали під нуль і все. Але добре що сьогодні це питання підняли, і в інших банках купив по 1-му долару /євро на тимчасово сплячі рахунки , щоб якийсь рух підтримати)) В обрушив ті, які ще дуже довго не будуть потрібні
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Додано: Нед 12 січ, 2025 23:31
посетитель написав:Стоп.Шото вы меня с этими пакетками тут запутали.Если у меня есть евровая Вайт и по ней нет активности и на ней нет денег то у меня за неактивность по ней спишут комиссию с другой карты?
ні
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Додано: Пон 13 січ, 2025 00:23
Подскажите, пожалуйста, а можно получить Вовкину штуку без Дии, просто оставив заявку в банке?
Мне ее сразу на коммуналку закинуть и забыть.
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Arien
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Додано: Пон 13 січ, 2025 03:48
Arien написав:
Подскажите, пожалуйста, а можно получить Вовкину штуку без Дии, просто оставив заявку в банке?
Мне ее сразу на коммуналку закинуть и забыть.
так и сделано,банк выбрать менее юзаемый ,в Дие потом подтверждать банк только
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Додано: Пон 13 січ, 2025 10:20
Arien написав:
Подскажите, пожалуйста, а можно получить Вовкину штуку без Дии, просто оставив заявку в банке?
Мне ее сразу на коммуналку закинуть и забыть.
У відділенні банку подати заявку на отримання "Зимової підтримки" можна, але виключно громадянам, що не мають РНОКПП(ІПН) або віком від 65 років, які не користуються застосунком Дія
Банківський лицар Кирило 🛡️
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Додано: Пон 13 січ, 2025 15:03
Sense bank
Driver написав:
Сделал покупку на 810 грн картой Ред 2.0.
Насчитали кэшбек-на-выходных 13,96 грн. Хотя должны были 16,20 грн (2% же).
Почему?
,
ответьте на мой вопрос
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Driver
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Додано: Пон 13 січ, 2025 15:13
S i m написав:
бесплатная доставка по Выгоде с Эпицентра не продлена или ?
Повертаюсь до вас з гарними новинами, акцію продовжили до 31 грудня 2025 року 👌🏻
З повагою, Володимир 💎
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Додано: Пон 13 січ, 2025 15:14
Driver написав:
Sense bank
Driver написав:
Сделал покупку на 810 грн картой Ред 2.0.
Насчитали кэшбек-на-выходных 13,96 грн. Хотя должны были 16,20 грн (2% же).
Почему?
,
ответьте на мой вопрос
Дійсно, дивна ситуація, для вирішення зараз постукаюсь до вас в ПП
Банківський лицар Кирило 🛡️
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Sense Bank
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- Представник банку
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Додано: Пон 13 січ, 2025 18:05
Радий повідомити — купівля ОВДП від Sense Bank в Дія відновлена 💙
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
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