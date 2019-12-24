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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 січ, 2025 14:26
VASH написав:moveton
А Ви їх всі роздруковуєте? Мені вже дружина мозок виносе за цю макулатуру...
Зачем? Что с этой бумагой делать? Финмону их всё равно сдавать в электронном виде.
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Додано: Чет 16 січ, 2025 14:47
moveton Какие договора для финмона?Он не принимает уже эти договора.Даже купоны у меня не приняли.Только зарплата пенсия или соцвыплаты.Или продажа чего-то
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Додано: Чет 16 січ, 2025 14:57
Вадимка Вообще то это произвол отдельного мелкого чиновника, но в такой стране живем...
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Додано: Чет 16 січ, 2025 15:01
Вадимка написав:moveton
Какие договора для финмона?Он не принимает уже эти договора.Даже купоны у меня не приняли.Только зарплата пенсия или соцвыплаты.Или продажа чего-то
Всё могло поменяться. В декабре прошлого года у Сени ещё просил. Во всяком случае моя ПМ так думала. А вот что он в итоге принял - это тайна великая есть.
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moveton
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Додано: Чет 16 січ, 2025 15:05
moveton Так я теж у грудни.Мени сказали купони це добре,Але подтвердить походження коштив
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Вадимка
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Додано: П'ят 17 січ, 2025 13:53
Вадимка написав:
Он не принимает уже эти договора...Только зарплата пенсия или соцвыплаты.Или продажа чего-то
Они запрашивают первоисточник средств, на которые были куплены облигации. Тут всё логично. Договора подтверждают % по облигациям.
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Додано: Суб 18 січ, 2025 18:40
У наявності дві кредитні картки (Red і АТБ) із достатньо невеликими кредитними лімітами. Як перенести кредитний ліміт з однієї картки на іншу (бажано закрити одну з карток із перенесенням її ліміту на іншу). При цьому бажано не втратити загальний кредитний ліміт при закритті однієї із карток.
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Додано: Суб 18 січ, 2025 18:51
VASH написав:
У наявності дві кредитні картки (Red і АТБ) із достатньо невеликими кредитними лімітами. Як перенести кредитний ліміт з однієї картки на іншу (бажано закрити одну з карток із перенесенням її ліміту на іншу). При цьому бажано не втратити загальний кредитний ліміт при закритті однієї із карток.
подивиться в додатку - там , якщо зайти в будь-яку кредитну картку, там внизу є Збільшення кредитного ліміту - й там можна перекинути ліміт з картки на картку. кредитний ліміт має бути значно пригашений, бо якусь тисячу може й не врахувати. в нуль не зробить, але основну суму можна
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Додано: Суб 18 січ, 2025 19:26
Shaman написав: VASH написав:
У наявності дві кредитні картки (Red і АТБ) із достатньо невеликими кредитними лімітами. Як перенести кредитний ліміт з однієї картки на іншу (бажано закрити одну з карток із перенесенням її ліміту на іншу). При цьому бажано не втратити загальний кредитний ліміт при закритті однієї із карток.
подивиться в додатку - там , якщо зайти в будь-яку кредитну картку, там внизу є Збільшення кредитного ліміту - й там можна перекинути ліміт з картки на картку. кредитний ліміт має бути значно пригашений, бо якусь тисячу може й не врахувати. в нуль не зробить, але основну суму можна
Тобто треба загасити на картці (краще АТБ) всю заборгованість і перенести з неї ліміт на іншу картку. Причому мінімальний залишок буде 500грн. Потім можна закрити картку і рахунок в ССА...
А ще потім відкрити АТБ як додаткову до Реда, з загальним РКО )
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Додано: Суб 18 січ, 2025 20:31
Глава IT департамента этого банка донатил на рашку.
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