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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1346134713481349>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 104
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
41
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 14:26

  VASH написав:moveton А Ви їх всі роздруковуєте? Мені вже дружина мозок виносе за цю макулатуру...

Зачем? Что с этой бумагой делать? Финмону их всё равно сдавать в электронном виде.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 14:47

moveton Какие договора для финмона?Он не принимает уже эти договора.Даже купоны у меня не приняли.Только зарплата пенсия или соцвыплаты.Или продажа чего-то
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 14:57

Вадимка Вообще то это произвол отдельного мелкого чиновника, но в такой стране живем...
VASH
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 15:01

  Вадимка написав:moveton Какие договора для финмона?Он не принимает уже эти договора.Даже купоны у меня не приняли.Только зарплата пенсия или соцвыплаты.Или продажа чего-то

Всё могло поменяться. В декабре прошлого года у Сени ещё просил. Во всяком случае моя ПМ так думала. А вот что он в итоге принял - это тайна великая есть.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 15:05

moveton Так я теж у грудни.Мени сказали купони це добре,Але подтвердить походження коштив
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 13:53

Re: Sense Bank

  Вадимка написав:Он не принимает уже эти договора...Только зарплата пенсия или соцвыплаты.Или продажа чего-то
Они запрашивают первоисточник средств, на которые были куплены облигации. Тут всё логично. Договора подтверждают % по облигациям.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 18:40

Re: Sense Bank

У наявності дві кредитні картки (Red і АТБ) із достатньо невеликими кредитними лімітами. Як перенести кредитний ліміт з однієї картки на іншу (бажано закрити одну з карток із перенесенням її ліміту на іншу). При цьому бажано не втратити загальний кредитний ліміт при закритті однієї із карток.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 18:51

  VASH написав:У наявності дві кредитні картки (Red і АТБ) із достатньо невеликими кредитними лімітами. Як перенести кредитний ліміт з однієї картки на іншу (бажано закрити одну з карток із перенесенням її ліміту на іншу). При цьому бажано не втратити загальний кредитний ліміт при закритті однієї із карток.

подивиться в додатку - там , якщо зайти в будь-яку кредитну картку, там внизу є Збільшення кредитного ліміту - й там можна перекинути ліміт з картки на картку. кредитний ліміт має бути значно пригашений, бо якусь тисячу може й не врахувати. в нуль не зробить, але основну суму можна
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 19:26

  Shaman написав:
  VASH написав:У наявності дві кредитні картки (Red і АТБ) із достатньо невеликими кредитними лімітами. Як перенести кредитний ліміт з однієї картки на іншу (бажано закрити одну з карток із перенесенням її ліміту на іншу). При цьому бажано не втратити загальний кредитний ліміт при закритті однієї із карток.

подивиться в додатку - там , якщо зайти в будь-яку кредитну картку, там внизу є Збільшення кредитного ліміту - й там можна перекинути ліміт з картки на картку. кредитний ліміт має бути значно пригашений, бо якусь тисячу може й не врахувати. в нуль не зробить, але основну суму можна

Тобто треба загасити на картці (краще АТБ) всю заборгованість і перенести з неї ліміт на іншу картку. Причому мінімальний залишок буде 500грн. Потім можна закрити картку і рахунок в ССА...
А ще потім відкрити АТБ як додаткову до Реда, з загальним РКО )
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 20:31

Глава IT департамента этого банка донатил на рашку.
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