Amethyst написав:Тому, шо кредитки відкриваються (і діють) з мін кредлімітом 500 (або 1000) грн
Недоумённо посмотрел в свой раздел распределения КЛ: Ред, хамон, АТБ, Выгода. Весь лимит на реде, на остальных по нулям без всяких 500-1000. Или то не кредитки?
ну так а были ли там когда-то лимиты, и вы ими игралися? Все оте карты, кромк Реда -- кредитно-дебетные, т.е. изначально могут выпускаться БЕЗ кредлимита. Вот попробуйте перераспределитЬ на них с Реда 2000, а завтра снова всьоо вернуть на Ред
Amethyst написав:ну так а были ли там когда-то лимиты, и вы ими игралися? Все оте карты, кромк Реда -- кредитно-дебетные, т.е. изначально могут выпускаться БЕЗ кредлимита. Вот попробуйте перераспределитЬ на них с Реда 2000, а завтра снова всьоо вернуть на Ред
На хамоне точно был. Потом с началом войны срезали в ноль. Ну хорошо, поставил на АТБ 1000. Посмотрим, что завтра будет.
VASH написав:Красиво, але не зовсім зрозуміло чому:
Amethyst написав:Причому мінімальний залишок буде 500грн.
Тому, шо кредитки відкриваються (і діють) з мін кредлімітом 500 (або 1000) грн
От тут я з Вами погодитися не можу, я пишу за ситуацію щодо карток дружини. У мене ж особисто ситуація досить специфічна. Маю три кредитні картки (RED 2.0, АТБ, Caméléon) - за всіма картками кредитний ліміт дружній "нуль". Причому, за останні п’ять років на моїх рахунках у цьому банку ніколи не було менше 700000 грн, особисто неодноразово спілкувався з особистим менеджером Лабезник Олександром, надавав йому довідку з банку щодо отримання максимальної пенсії за законом України 23610грн (решта зрізається), довідки ОК-5, ОК-7. Все марно, чекаю коли закінчиться доларовий п’ятирічний депозит…
Кредитна картка RED відкрита у 2017 році. З того часу жодного разу кредитний ліміт не надавався! Кредитна історія - у цьому житті жодних заборгованостей. Самому цікаво... Тікі що закрив "пусті" кредитні картки АТБ та Caméléon (у додатку зникли).
VASH написав:Кредитна картка RED відкрита у 2017 році. З того часу жодного разу кредитний ліміт не надавався! Кредитна історія - у цьому житті жодних заборгованостей. Самому цікаво... Тікі що закрив "пусті" кредитні картки АТБ та Caméléon (у додатку зникли).