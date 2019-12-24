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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 січ, 2025 23:22
VASH написав:lamal Без коментарів...
Не ображайтесь , це позиція більшості банків. Якщо клієнт має депозит , то банк вже на ньому заробляє ...( а кредит ,це ризики неповернення)
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Додано: Нед 19 січ, 2025 01:15
moveton написав: Amethyst написав:
ну так а были ли там когда-то лимиты, и вы ими игралися? Все оте карты, кромк Реда -- кредитно-дебетные, т.е. изначально могут выпускаться БЕЗ кредлимита.
Вот попробуйте перераспределитЬ на них с Реда 2000, а завтра снова всьоо вернуть на Ред
На хамоне точно был. Потом с началом войны срезали в ноль. Ну хорошо, поставил на АТБ 1000. Посмотрим, что завтра будет.
Наступил новый день. Полностью занулил КЛ на АТБ и вернул его на Red. ЧЯДНТ?
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