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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1347134813491350

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Sense Bank 3.5 5 104
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
41
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 01:15

  moveton написав:
  Amethyst написав:ну так а были ли там когда-то лимиты, и вы ими игралися? Все оте карты, кромк Реда -- кредитно-дебетные, т.е. изначально могут выпускаться БЕЗ кредлимита.
Вот попробуйте перераспределитЬ на них с Реда 2000, а завтра снова всьоо вернуть на Ред :P :P

На хамоне точно был. Потом с началом войны срезали в ноль. Ну хорошо, поставил на АТБ 1000. Посмотрим, что завтра будет.

Наступил новый день. Полностью занулил КЛ на АТБ и вернул его на Red. ЧЯДНТ?
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 09:53

  moveton написав:
  moveton написав:
  Amethyst написав:ну так а были ли там когда-то лимиты, и вы ими игралися? Все оте карты, кромк Реда -- кредитно-дебетные, т.е. изначально могут выпускаться БЕЗ кредлимита.
Вот попробуйте перераспределитЬ на них с Реда 2000, а завтра снова всьоо вернуть на Ред :P :P

На хамоне точно был. Потом с началом войны срезали в ноль. Ну хорошо, поставил на АТБ 1000. Посмотрим, что завтра будет.

Наступил новый день. Полностью занулил КЛ на АТБ и вернул его на Red. ЧЯДНТ?

У різні періоди в Альфі-Сенсі були різні мін. кр.ліміти по кредиткам, які можна було встановити. Нещодавно з'явилася в мене потреба переросприділити ліміти і дослідним шляхом визначив, що зараз на всіх кредитках (АТБ, Вигода, Хамелеон) можна встановити кр.ліміт 0, окрім Реду, на який мін. кр.ліміт можна встановити не менше 1000 грн.
Ну принаймні в мене так виявилося.
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 10:04

  moveton написав:
  Amethyst написав:Тому, шо кредитки відкриваються (і діють) з мін кредлімітом 500 (або 1000) грн

Недоумённо посмотрел в свой раздел распределения КЛ: Ред, хамон, АТБ, Выгода. Весь лимит на реде, на остальных по нулям без всяких 500-1000. Или то не кредитки?

Оскільки картки Chameleon, АТБ та Вигода є кредитно-дебетовими картками, мінімальна сума кредитного ліміту, який по ним можна встановити, дорівнює нулю. За кредитними картками RED розмір мінімального кредитного ліміту - 500 грн. або 1000 грн., в залежності від конкретного тарифу.

Банківський лицар Кирило 🛡️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 10:32

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:За кредитними картками RED розмір мінімального кредитного ліміту - 500 грн. або 1000 грн., в залежності від конкретного тарифу.
точно помню что у меня довольно долго по ред 2.0 был 0 (изначально лимит был и неплохой, но война стала причиной многих изменений в БСУ ) :(. В итоге закрыл из-за бессмысленности существования карты.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 10:42

  WallNutPen написав:
  Sense Bank написав:За кредитними картками RED розмір мінімального кредитного ліміту - 500 грн. або 1000 грн., в залежності від конкретного тарифу.
точно помню что у меня довольно долго по ред 2.0 был 0 (изначально лимит был и неплохой, но война стала причиной многих изменений в БСУ ) :(. В итоге закрыл из-за бессмысленности существования карты.

За відсутності пропозиції кредитного ліміту після його перегляду банком, він дійсно може становити 0 і по кредитним карткам також. Для збільшення кредитного ліміту за відсутності пропозиції у застосунку, можна подати заявку за номером 0800 50 35 30.
Графік роботи: Пн-Нд (09:00 - 19:00). Під час повітряної тривоги лінія не працює.

Банківський лицар Кирило 🛡️
Sense Bank
Представник банку
 
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З нами з: 18.02.13
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Подякували: 1386 раз.
 
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