moveton написав:
На хамоне точно был. Потом с началом войны срезали в ноль. Ну хорошо, поставил на АТБ 1000. Посмотрим, что завтра будет.
Наступил новый день. Полностью занулил КЛ на АТБ и вернул его на Red. ЧЯДНТ?
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Додано: Нед 19 січ, 2025 01:15
Наступил новый день. Полностью занулил КЛ на АТБ и вернул его на Red. ЧЯДНТ?
Додано: Нед 19 січ, 2025 09:53
У різні періоди в Альфі-Сенсі були різні мін. кр.ліміти по кредиткам, які можна було встановити. Нещодавно з'явилася в мене потреба переросприділити ліміти і дослідним шляхом визначив, що зараз на всіх кредитках (АТБ, Вигода, Хамелеон) можна встановити кр.ліміт 0, окрім Реду, на який мін. кр.ліміт можна встановити не менше 1000 грн.
Ну принаймні в мене так виявилося.
Додано: Нед 19 січ, 2025 10:04
Оскільки картки Chameleon, АТБ та Вигода є кредитно-дебетовими картками, мінімальна сума кредитного ліміту, який по ним можна встановити, дорівнює нулю. За кредитними картками RED розмір мінімального кредитного ліміту - 500 грн. або 1000 грн., в залежності від конкретного тарифу.
Банківський лицар Кирило 🛡️
Додано: Нед 19 січ, 2025 10:32
Re: Sense Bank
точно помню что у меня довольно долго по ред 2.0 был 0 (изначально лимит был и неплохой, но война стала причиной многих изменений в БСУ ) . В итоге закрыл из-за бессмысленности существования карты.
Додано: Нед 19 січ, 2025 10:42
За відсутності пропозиції кредитного ліміту після його перегляду банком, він дійсно може становити 0 і по кредитним карткам також. Для збільшення кредитного ліміту за відсутності пропозиції у застосунку, можна подати заявку за номером 0800 50 35 30.
Графік роботи: Пн-Нд (09:00 - 19:00). Під час повітряної тривоги лінія не працює.
Банківський лицар Кирило 🛡️
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