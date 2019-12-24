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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 січ, 2025 01:15
moveton написав: Amethyst написав:
ну так а были ли там когда-то лимиты, и вы ими игралися? Все оте карты, кромк Реда -- кредитно-дебетные, т.е. изначально могут выпускаться БЕЗ кредлимита.
Вот попробуйте перераспределитЬ на них с Реда 2000, а завтра снова всьоо вернуть на Ред
На хамоне точно был. Потом с началом войны срезали в ноль. Ну хорошо, поставил на АТБ 1000. Посмотрим, что завтра будет.
Наступил новый день. Полностью занулил КЛ на АТБ и вернул его на Red. ЧЯДНТ?
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Додано: Нед 19 січ, 2025 09:53
moveton написав: moveton написав: Amethyst написав:
ну так а были ли там когда-то лимиты, и вы ими игралися? Все оте карты, кромк Реда -- кредитно-дебетные, т.е. изначально могут выпускаться БЕЗ кредлимита.
Вот попробуйте перераспределитЬ на них с Реда 2000, а завтра снова всьоо вернуть на Ред
На хамоне точно был. Потом с началом войны срезали в ноль. Ну хорошо, поставил на АТБ 1000. Посмотрим, что завтра будет.
Наступил новый день. Полностью занулил КЛ на АТБ и вернул его на Red. ЧЯДНТ?
У різні періоди в Альфі-Сенсі були різні мін. кр.ліміти по кредиткам, які можна було встановити. Нещодавно з'явилася в мене потреба переросприділити ліміти і дослідним шляхом визначив, що зараз на всіх кредитках (АТБ, Вигода, Хамелеон) можна встановити кр.ліміт 0, окрім Реду, на який мін. кр.ліміт можна встановити не менше 1000 грн.
Ну принаймні в мене так виявилося.
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Додано: Нед 19 січ, 2025 10:04
moveton написав: Amethyst написав:
Тому, шо кредитки відкриваються (і діють) з мін кредлімітом 500 (або 1000) грн
Недоумённо посмотрел в свой раздел распределения КЛ: Ред, хамон, АТБ, Выгода. Весь лимит на реде, на остальных по нулям без всяких 500-1000. Или то не кредитки?
Оскільки картки Chameleon, АТБ та Вигода є кредитно-дебетовими картками, мінімальна сума кредитного ліміту, який по ним можна встановити, дорівнює нулю. За кредитними картками RED розмір мінімального кредитного ліміту - 500 грн. або 1000 грн., в залежності від конкретного тарифу.
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Додано: Нед 19 січ, 2025 10:32
Sense Bank написав:
За кредитними картками RED розмір мінімального кредитного ліміту - 500 грн. або 1000 грн., в залежності від конкретного тарифу.
точно помню что у меня довольно долго по ред 2.0 был 0 (изначально лимит был и неплохой, но война стала причиной многих изменений в БСУ )
. В итоге закрыл из-за бессмысленности существования карты.
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Додано: Нед 19 січ, 2025 10:42
WallNutPen написав: Sense Bank написав:
За кредитними картками RED розмір мінімального кредитного ліміту - 500 грн. або 1000 грн., в залежності від конкретного тарифу.
точно помню что у меня довольно долго по ред 2.0 был 0 (изначально лимит был и неплохой, но война стала причиной многих изменений в БСУ )
. В итоге закрыл из-за бессмысленности существования карты.
За відсутності пропозиції кредитного ліміту після його перегляду банком, він дійсно може становити 0 і по кредитним карткам також. Для збільшення кредитного ліміту за відсутності пропозиції у застосунку, можна подати заявку за номером 0800 50 35 30.
Графік роботи: Пн-Нд (09:00 - 19:00). Під час повітряної тривоги лінія не працює.
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Додано: Нед 19 січ, 2025 14:01
Sense Bank написав:
Оскільки картки Chameleon, АТБ та Вигода є кредитно-дебетовими картками, мінімальна сума кредитного ліміту, який по ним можна встановити, дорівнює нулю. За кредитними картками RED розмір мінімального кредитного ліміту - 500 грн. або 1000 грн., в залежності від конкретного тарифу.
Наверное. Но изначальное утверждение было:
Amethyst написав:
Тобто треба загасити на картці (краще АТБ) всю заборгованість і перенести з неї ліміт на іншу картку. Причому мінімальний залишок буде 500грн
Вот АТБ для пущей точности я и проверял. Раз теперь оказалось, что она не кредитная, а кредитно-дебетовая и гладиолус к ней не относится, то всё ещё:
VASH написав:
Красиво, але не зовсім зрозуміло чому:
Amethyst написав:
Причому мінімальний залишок буде 500грн.
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Додано: Нед 19 січ, 2025 15:43
Sense Bank написав:
Оскільки картки Chameleon, АТБ та Вигода є кредитно-дебетовими картками, мінімальна сума кредитного ліміту, який по ним можна встановити, дорівнює нулю. За кредитними картками RED розмір мінімального кредитного ліміту - 500 грн. або 1000 грн., в залежності від конкретного тари
Лицаре, тоді чому у мене за кредитною карткою RED розмір кредитного ліміту - 0 грн?
Можу надіслати данні у приватному повідомленні.
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Додано: Нед 19 січ, 2025 15:49
VASH Відповідав трішки вище 🙂
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