Amethyst написав:ну так а были ли там когда-то лимиты, и вы ими игралися? Все оте карты, кромк Реда -- кредитно-дебетные, т.е. изначально могут выпускаться БЕЗ кредлимита. Вот попробуйте перераспределитЬ на них с Реда 2000, а завтра снова всьоо вернуть на Ред
На хамоне точно был. Потом с началом войны срезали в ноль. Ну хорошо, поставил на АТБ 1000. Посмотрим, что завтра будет.
Наступил новый день. Полностью занулил КЛ на АТБ и вернул его на Red. ЧЯДНТ?
Amethyst написав:ну так а были ли там когда-то лимиты, и вы ими игралися? Все оте карты, кромк Реда -- кредитно-дебетные, т.е. изначально могут выпускаться БЕЗ кредлимита. Вот попробуйте перераспределитЬ на них с Реда 2000, а завтра снова всьоо вернуть на Ред
На хамоне точно был. Потом с началом войны срезали в ноль. Ну хорошо, поставил на АТБ 1000. Посмотрим, что завтра будет.
Наступил новый день. Полностью занулил КЛ на АТБ и вернул его на Red. ЧЯДНТ?
У різні періоди в Альфі-Сенсі були різні мін. кр.ліміти по кредиткам, які можна було встановити. Нещодавно з'явилася в мене потреба переросприділити ліміти і дослідним шляхом визначив, що зараз на всіх кредитках (АТБ, Вигода, Хамелеон) можна встановити кр.ліміт 0, окрім Реду, на який мін. кр.ліміт можна встановити не менше 1000 грн. Ну принаймні в мене так виявилося.
Amethyst написав:Тому, шо кредитки відкриваються (і діють) з мін кредлімітом 500 (або 1000) грн
Недоумённо посмотрел в свой раздел распределения КЛ: Ред, хамон, АТБ, Выгода. Весь лимит на реде, на остальных по нулям без всяких 500-1000. Или то не кредитки?
Оскільки картки Chameleon, АТБ та Вигода є кредитно-дебетовими картками, мінімальна сума кредитного ліміту, який по ним можна встановити, дорівнює нулю. За кредитними картками RED розмір мінімального кредитного ліміту - 500 грн. або 1000 грн., в залежності від конкретного тарифу.
Sense Bank написав:За кредитними картками RED розмір мінімального кредитного ліміту - 500 грн. або 1000 грн., в залежності від конкретного тарифу.
точно помню что у меня довольно долго по ред 2.0 был 0 (изначально лимит был и неплохой, но война стала причиной многих изменений в БСУ ) . В итоге закрыл из-за бессмысленности существования карты.
За відсутності пропозиції кредитного ліміту після його перегляду банком, він дійсно може становити 0 і по кредитним карткам також. Для збільшення кредитного ліміту за відсутності пропозиції у застосунку, можна подати заявку за номером 0800 50 35 30. Графік роботи: Пн-Нд (09:00 - 19:00). Під час повітряної тривоги лінія не працює.
Sense Bank написав:Оскільки картки Chameleon, АТБ та Вигода є кредитно-дебетовими картками, мінімальна сума кредитного ліміту, який по ним можна встановити, дорівнює нулю. За кредитними картками RED розмір мінімального кредитного ліміту - 500 грн. або 1000 грн., в залежності від конкретного тарифу.
Наверное. Но изначальное утверждение было:
Amethyst написав:Тобто треба загасити на картці (краще АТБ) всю заборгованість і перенести з неї ліміт на іншу картку. Причому мінімальний залишок буде 500грн
Вот АТБ для пущей точности я и проверял. Раз теперь оказалось, что она не кредитная, а кредитно-дебетовая и гладиолус к ней не относится, то всё ещё:
VASH написав:Красиво, але не зовсім зрозуміло чому:
Amethyst написав:Причому мінімальний залишок буде 500грн.
Sense Bank написав:Оскільки картки Chameleon, АТБ та Вигода є кредитно-дебетовими картками, мінімальна сума кредитного ліміту, який по ним можна встановити, дорівнює нулю. За кредитними картками RED розмір мінімального кредитного ліміту - 500 грн. або 1000 грн., в залежності від конкретного тари
Лицаре, тоді чому у мене за кредитною карткою RED розмір кредитного ліміту - 0 грн? Можу надіслати данні у приватному повідомленні.
Служба безпеки України затримала у Києві директора департаменту одного з найбільших банків країни, який не тільки мав російське громадянство, але й систематично “донатив” російській армії. Фактично, він фінансував війну російського режиму проти України. В СБУ не назвали ім’я посадовця та банк, у якому він працював. Проте за даними низки українських ЗМІ, мова йде про директора департаменту Sense Bank (колишній “Альфа-Банк) Максима Резніченка. https://flot2017.com/systematychno-pere ... v-ukrainy/
Це ще зі залишків старого менеджменту чи вже з нових?
Amethyst написав:Але дійсно оті 0.01% нараховуються за минулий, а не поточний платіжний період. Але вони нараховуються у поточний грейс і повинні бути таки оплачені до кінця цього грейсу, тобто за листопад повинні бути оплачені от до 18:00 1-го січня. Це відповідає ДКБО. І поточний борг повинен відображатися у рядку Заборгованість з 2 грудня! Думаю, що або ці 0.47 були таки погашені залишками коштів на рахунку -- передивитесь Виписку від 30..2 литопаду/грудня. Або ССА дав маху і округлив заборгованість при відображенні до 0, якось тупо виходить.
UPDATE по ситуації. Значить, справді 2.12 батькові прийшла смс з заборгованістю 47 копійок, однак після цього ніяких пуш-повідомлень у додатку за 3 дні до погашення не було! Я особисто на вихідних передивився всю історію повідомлень у батька в телефоні і у додатку Сенсу - після єдиного смс від 2.12.2024 тишина.... Видать, перед РД сума 47 копійок боргу була замалою, аби банк прислав пуш з нагадуванням, але цілком достатньою, аби намахати клієнта на 1321 грн % за користування кредитом Спроба оскаржити це у саппорті призвела до стандартної відписки - банк все списав згідно ДКБО, фея-чарівниця Валерія щось пробувала робити, але безуспішно. Але мене цікавить інше - з яких це пір не нагадування клієнту про платіж за 3 дні до РД відповідає ДКБО Сенс-банку?! Усі без виключення банки за кілька днів до платежу нагадують про платіж, і Сенс теж це робить через пуш-повідомлення у додатку.
Так от, ще раз, за 3 дні до РД пуш-повідомлення не було!
Логічно,що клієнт забув внести цей самий платіж, бо не всі тут заходять у ССА щодня Висновки - банк остаточно скурвився, і розгубив рештки клієнтоорієнтованості. Усі пруфи у виді скрінів з додатку Сенсу, які підтверджують відсутність нагадування про платіж за 3 дні до РД, зроблено. А 50 000 грн батька і 50 000 грн мами уже поїхали з Вайтів на Кредит-Дніпро під 16% річних. Втрати відіб"ємо за 2 місяці (різниця по ставках 16% - 6%). А Сценс замість 100 000 грн від двох клієнтів під демпінгові 6% хай тепер отримує 20 транзакцій по 1 грн