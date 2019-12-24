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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 січ, 2025 15:22
Nighthawk написав:
А 50 000 грн батька і 50 000 грн мами уже поїхали з Вайтів на Кредит-Дніпро під 16% річних. Втрати відіб"ємо за 2 місяці (різниця по ставках 16% - 6%). А Сценс замість 100 000 грн від двох клієнтів під демпінгові 6% хай тепер отримує 20 транзакцій по 1 грн
Странный выбор. Если депо должен быть текущим, то такой в КД те же самые 6% и не понятно откуда выгода. А если уже концепция поменялась и подходит годовой (не вижу в КД другого варианта получить 16%), тогда сравнивать нужно уже с годовым сенсовым и разница по ставкам только (16 - 12.5)% и переезжать напрашивалось на Раду потому, что (17 - 12.5) существенно больше, чем (16 - 12.5). Там и недельный депозит небезъинтересный для тех, кому может захотеться снать досрочно, есть.
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