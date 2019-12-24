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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 січ, 2025 15:22
Nighthawk написав:
А 50 000 грн батька і 50 000 грн мами уже поїхали з Вайтів на Кредит-Дніпро під 16% річних. Втрати відіб"ємо за 2 місяці (різниця по ставках 16% - 6%). А Сценс замість 100 000 грн від двох клієнтів під демпінгові 6% хай тепер отримує 20 транзакцій по 1 грн
Странный выбор. Если депо должен быть текущим, то такой в КД те же самые 6% и не понятно откуда выгода. А если уже концепция поменялась и подходит годовой (не вижу в КД другого варианта получить 16%), тогда сравнивать нужно уже с годовым сенсовым и разница по ставкам только (16 - 12.5)% и переезжать напрашивалось на Раду потому, что (17 - 12.5) существенно больше, чем (16 - 12.5). Там и недельный депозит небезъинтересный для тех, кому может захотеться снать досрочно, есть.
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Додано: Пон 20 січ, 2025 16:04
Nighthawk написав:
UPDATE по ситуації. Значить, справді 2.12 батькові прийшла смс з заборгованістю 47 копійок, однак після цього ніяких пуш-повідомлень у додатку за 3 дні до погашення не було! Я особисто на вихідних передивився всю історію повідомлень у батька в телефоні і у додатку Сенсу - після єдиного смс від 2.12.2024 тишина.... Видать, перед РД сума 47 копійок боргу була замалою, аби банк прислав пуш з нагадуванням, але цілком достатньою, аби намахати клієнта на 1321 грн % за користування кредитом
Спроба оскаржити це у саппорті призвела до стандартної відписки - банк все списав згідно ДКБО, фея-чарівниця Валерія щось пробувала робити, але безуспішно.
Але мене цікавить інше - з яких це пір не нагадування клієнту про платіж за 3 дні
до РД відповідає ДКБО Сенс-банку?! Усі без виключення банки за кілька днів до платежу нагадують про платіж, і Сенс теж це робить через пуш-повідомлення у додатку.
Так от, ще раз, за 3 дні до РД пуш-повідомлення не було!
Логічно,що клієнт забув внести цей самий платіж, бо не всі тут заходять у ССА щодня
Висновки - банк остаточно скурвився, і розгубив рештки клієнтоорієнтованості. Усі пруфи у виді скрінів з додатку Сенсу, які підтверджують відсутність нагадування про платіж за 3 дні до РД, зроблено.
( . . . )
Та да, странное поведение банка из-за 47 копеек
У моего отца была похожая ситуация в Приватбанке (давно, правда, ещё до революции).
Загасил Универсальную в ноль, проверил баланс в банкомате, получил чек "баланс: 0,00 грн".
Через несколько месяцев звонок от банка: "у вас долг 600 грн [по курсу 8 и по тем ценам, еслишо], погасите, плз".
Стали разбираться. Оказалось, при выдаче чека банк списал комиссию 0,10 грн (на тот момент она была такая, ага), и на неё начислил проценты и штрафы на 600 грн.
Позвонили в банк, объяснили ситуацию.
Решение Приватбанка: "ок, гасите только 10 коп, все остальные 600 грн мы вам списываем" Sense bank
, учитесь!
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Додано: Пон 20 січ, 2025 16:56
Driver написав:
Sense bank, учитесь!
Поаккуратнее с воззваниями учиться у других банков. Вон, про Изю пишут, что погашение ОВГЗ зачислил вместо еПидтримки на кредитку. После жалобы перевели с кредитки на еПидтримку, взяв комис за перевод кредитных средств. Есть чему поучиться.
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