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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1348134913501351

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Sense Bank 3.5 5 104
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
41
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 15:22

Re: Sense Bank

  Nighthawk написав:А 50 000 грн батька і 50 000 грн мами уже поїхали з Вайтів на Кредит-Дніпро під 16% річних. Втрати відіб"ємо за 2 місяці (різниця по ставках 16% - 6%). А Сценс замість 100 000 грн від двох клієнтів під демпінгові 6% хай тепер отримує 20 транзакцій по 1 грн :mrgreen:

Странный выбор. Если депо должен быть текущим, то такой в КД те же самые 6% и не понятно откуда выгода. А если уже концепция поменялась и подходит годовой (не вижу в КД другого варианта получить 16%), тогда сравнивать нужно уже с годовым сенсовым и разница по ставкам только (16 - 12.5)% и переезжать напрашивалось на Раду потому, что (17 - 12.5) существенно больше, чем (16 - 12.5). Там и недельный депозит небезъинтересный для тех, кому может захотеться снать досрочно, есть.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 16:04

  Nighthawk написав:UPDATE по ситуації. Значить, справді 2.12 батькові прийшла смс з заборгованістю 47 копійок, однак після цього ніяких пуш-повідомлень у додатку за 3 дні до погашення не було! Я особисто на вихідних передивився всю історію повідомлень у батька в телефоні і у додатку Сенсу - після єдиного смс від 2.12.2024 тишина.... Видать, перед РД сума 47 копійок боргу була замалою, аби банк прислав пуш з нагадуванням, але цілком достатньою, аби намахати клієнта на 1321 грн % за користування кредитом :)
Спроба оскаржити це у саппорті призвела до стандартної відписки - банк все списав згідно ДКБО, фея-чарівниця Валерія щось пробувала робити, але безуспішно.
Але мене цікавить інше - з яких це пір не нагадування клієнту про платіж за 3 дні до РД відповідає ДКБО Сенс-банку?! Усі без виключення банки за кілька днів до платежу нагадують про платіж, і Сенс теж це робить через пуш-повідомлення у додатку.
Так от, ще раз, за 3 дні до РД пуш-повідомлення не було!

Логічно,що клієнт забув внести цей самий платіж, бо не всі тут заходять у ССА щодня ;)
Висновки - банк остаточно скурвився, і розгубив рештки клієнтоорієнтованості. Усі пруфи у виді скрінів з додатку Сенсу, які підтверджують відсутність нагадування про платіж за 3 дні до РД, зроблено.
( . . . )

Та да, странное поведение банка из-за 47 копеек :shock:

У моего отца была похожая ситуация в Приватбанке (давно, правда, ещё до революции).
Загасил Универсальную в ноль, проверил баланс в банкомате, получил чек "баланс: 0,00 грн".
Через несколько месяцев звонок от банка: "у вас долг 600 грн [по курсу 8 и по тем ценам, еслишо], погасите, плз".
Стали разбираться. Оказалось, при выдаче чека банк списал комиссию 0,10 грн (на тот момент она была такая, ага), и на неё начислил проценты и штрафы на 600 грн.
Позвонили в банк, объяснили ситуацию.
Решение Приватбанка: "ок, гасите только 10 коп, все остальные 600 грн мы вам списываем" :!:

Sense bank, учитесь!
Driver
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 16:56

Re: Sense Bank

  Driver написав:Sense bank, учитесь!

Поаккуратнее с воззваниями учиться у других банков. Вон, про Изю пишут, что погашение ОВГЗ зачислил вместо еПидтримки на кредитку. После жалобы перевели с кредитки на еПидтримку, взяв комис за перевод кредитных средств. Есть чему поучиться.
moveton
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Повідомлень: 5084
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  #<1 ... 1348134913501351
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