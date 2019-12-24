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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1348134913501351 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Sense Bank 3.5 5 104 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 13% 13 2- Погане. Некомпетентне. 9% 9 3- Задовільне. Хотілося б краще. 16% 17 4- Добре. Як і повинно бути. 39% 41 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 23% 24 Всього голосів : 104 Додано: Пон 20 січ, 2025 15:22 Re: Sense Bank Nighthawk написав: А 50 000 грн батька і 50 000 грн мами уже поїхали з Вайтів на Кредит-Дніпро під 16% річних. Втрати відіб"ємо за 2 місяці (різниця по ставках 16% - 6%). А Сценс замість 100 000 грн від двох клієнтів під демпінгові 6% хай тепер отримує 20 транзакцій по 1 грн А 50 000 грн батька і 50 000 грн мами уже поїхали з Вайтів на Кредит-Дніпро під 16% річних. Втрати відіб"ємо за 2 місяці (різниця по ставках 16% - 6%). А Сценс замість 100 000 грн від двох клієнтів під демпінгові 6% хай тепер отримує 20 транзакцій по 1 грн

Странный выбор. Если депо должен быть текущим, то такой в КД те же самые 6% и не понятно откуда выгода. А если уже концепция поменялась и подходит годовой (не вижу в КД другого варианта получить 16%), тогда сравнивать нужно уже с годовым сенсовым и разница по ставкам только (16 - 12.5)% и переезжать напрашивалось на Раду потому, что (17 - 12.5) существенно больше, чем (16 - 12.5). Там и недельный депозит небезъинтересный для тех, кому может захотеться снать досрочно, есть. Странный выбор. Если депо должен быть текущим, то такой в КД те же самые 6% и не понятно откуда выгода. А если уже концепция поменялась и подходит годовой (не вижу в КД другого варианта получить 16%), тогда сравнивать нужно уже с годовым сенсовым и разница по ставкам только (16 - 12.5)% и переезжать напрашивалось на Раду потому, что (17 - 12.5) существенно больше, чем (16 - 12.5). Там и недельный депозит небезъинтересный для тех, кому может захотеться снать досрочно, есть. moveton

Повідомлень: 5084 З нами з: 23.03.18 Подякував: 40 раз. Подякували: 588 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2025 16:04 Nighthawk написав: UPDATE по ситуації. Значить, справді 2.12 батькові прийшла смс з заборгованістю 47 копійок, однак після цього ніяких пуш-повідомлень у додатку за 3 дні до погашення не було! Я особисто на вихідних передивився всю історію повідомлень у батька в телефоні і у додатку Сенсу - після єдиного смс від 2.12.2024 тишина.... Видать, перед РД сума 47 копійок боргу була замалою, аби банк прислав пуш з нагадуванням, але цілком достатньою, аби намахати клієнта на 1321 грн % за користування кредитом

Спроба оскаржити це у саппорті призвела до стандартної відписки - банк все списав згідно ДКБО, фея-чарівниця Валерія щось пробувала робити, але безуспішно.

Але мене цікавить інше - з яких це пір не нагадування клієнту про платіж за 3 дні до РД відповідає ДКБО Сенс-банку?! Усі без виключення банки за кілька днів до платежу нагадують про платіж, і Сенс теж це робить через пуш-повідомлення у додатку. Так от, ще раз, за 3 дні до РД пуш-повідомлення не було!

Логічно,що клієнт забув внести цей самий платіж, бо не всі тут заходять у ССА щодня

Висновки - банк остаточно скурвився, і розгубив рештки клієнтоорієнтованості. Усі пруфи у виді скрінів з додатку Сенсу, які підтверджують відсутність нагадування про платіж за 3 дні до РД, зроблено.

( . . . ) UPDATE по ситуації. Значить, справді 2.12 батькові прийшла смс з заборгованістю 47 копійок, однак після цього ніяких пуш-повідомлень у додатку за 3 дні до погашення не було! Я особисто на вихідних передивився всю історію повідомлень у батька в телефоні і у додатку Сенсу - після єдиного смс від 2.12.2024 тишина.... Видать, перед РД сума 47 копійок боргу була замалою, аби банк прислав пуш з нагадуванням, але цілком достатньою, аби намахати клієнта на 1321 грн % за користування кредитомСпроба оскаржити це у саппорті призвела до стандартної відписки - банк все списав згідно ДКБО, фея-чарівниця Валерія щось пробувала робити, але безуспішно.Але мене цікавить інше - з яких це пірдо РД відповідає ДКБО Сенс-банку?! Усі без виключення банки за кілька днів до платежу нагадують про платіж, і Сенс теж це робить через пуш-повідомлення у додатку.Логічно,що клієнт забув внести цей самий платіж, бо не всі тут заходять у ССА щодняВисновки - банк остаточно скурвився, і розгубив рештки клієнтоорієнтованості. Усі пруфи у виді скрінів з додатку Сенсу, які підтверджують відсутність нагадування про платіж за 3 дні до РД, зроблено.( . . . )

Та да, странное поведение банка из-за 47 копеек



У моего отца была похожая ситуация в Приватбанке (давно, правда, ещё до революции).

Загасил Универсальную в ноль, проверил баланс в банкомате, получил чек "баланс: 0,00 грн".

Через несколько месяцев звонок от банка: "у вас долг 600 грн [по курсу 8 и по тем ценам, еслишо], погасите, плз".

Стали разбираться. Оказалось, при выдаче чека банк списал комиссию 0,10 грн (на тот момент она была такая, ага), и на неё начислил проценты и штрафы на 600 грн.

Позвонили в банк, объяснили ситуацию.

Решение Приватбанка: "ок, гасите только 10 коп, все остальные 600 грн мы вам списываем"



Sense bank, учитесь! Та да, странное поведение банка из-за 47 копеекУ моего отца была похожая ситуация в Приватбанке (давно, правда, ещё до революции).Загасил Универсальную в ноль, проверил баланс в банкомате, получил чек "баланс: 0,00 грн".Через несколько месяцев звонок от банка: "у вас долг 600 грн [по курсу 8 и по тем ценам, еслишо], погасите, плз".Стали разбираться. Оказалось, при выдаче чека банк списал комиссию 0,10 грн (на тот момент она была такая, ага), и на неё начислил проценты и штрафы на 600 грн.Позвонили в банк, объяснили ситуацию.Решение Приватбанка: "ок, гасите только 10 коп, все остальные 600 грн мы вам списываем", учитесь! Driver

Повідомлень: 382 З нами з: 13.06.16 Подякував: 74 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2025 16:56 Re: Sense Bank Driver написав: Sense bank, учитесь! Sense bank, учитесь!

Поаккуратнее с воззваниями учиться у других банков. Вон, про Изю пишут, что погашение ОВГЗ зачислил вместо еПидтримки на кредитку. После жалобы перевели с кредитки на еПидтримку, взяв комис за перевод кредитных средств. Есть чему поучиться. Поаккуратнее с воззваниями учиться у других банков. Вон, про Изю пишут, что погашение ОВГЗ зачислил вместо еПидтримки на кредитку. После жалобы перевели с кредитки на еПидтримку, взяв комис за перевод кредитных средств. Есть чему поучиться. moveton

Повідомлень: 5084 З нами з: 23.03.18 Подякував: 40 раз. Подякували: 588 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2025 18:57 moveton написав: Поаккуратнее с воззваниями учиться у других банков. [ . . . ] Поаккуратнее с воззваниями учиться у других банков. [ . . . ]

Как ответил бы "Офіс простих рішень", пусть учатся только хорошему, а плохому не учатся Как ответил бы "Офіс простих рішень", пусть учатся только хорошему, а плохому не учатся Driver

Повідомлень: 382 З нами з: 13.06.16 Подякував: 74 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2025 20:13 Nighthawk написав: Amethyst написав: Але дійсно оті 0.01% нараховуються за минулий, а не поточний платіжний період. Але вони нараховуються у поточний грейс і повинні бути таки оплачені до кінця цього грейсу, тобто за листопад повинні бути оплачені от до 18:00 1-го січня. Це відповідає ДКБО.

І поточний борг повинен відображатися у рядку Заборгованість з 2 грудня! Думаю, що або ці 0.47 були таки погашені залишками коштів на рахунку -- передивитесь Виписку від 30..2 литопаду/грудня. Або ССА дав маху і округлив заборгованість при відображенні до 0, якось тупо виходить. Але дійсно оті 0.01% нараховуються за минулий, а не поточний платіжний період. Але вони нараховуються у поточний грейс і повинні бути таки оплачені до кінця цього грейсу, тобто за листопад повинні бути оплачені от до 18:00 1-го січня. Це відповідає ДКБО.І поточний борг повинен відображатися у рядку Заборгованість з 2 грудня! Думаю, що або ці 0.47 були таки погашені залишками коштів на рахунку -- передивитесь Виписку від 30..2 литопаду/грудня. Або ССА дав маху і округлив заборгованість при відображенні до 0, якось тупо виходить.



UPDATE по ситуації. Значить, справді 2.12 батькові прийшла смс з заборгованістю 47 копійок, однак після цього ніяких пуш-повідомлень у додатку за 3 дні до погашення не було! Я особисто на вихідних передивився всю історію повідомлень у батька в телефоні і у додатку Сенсу - після єдиного смс від 2.12.2024 тишина.... Видать, перед РД сума 47 копійок боргу була замалою, аби банк прислав пуш з нагадуванням, але цілком достатньою, аби намахати клієнта на 1321 грн % за користування кредитом

Спроба оскаржити це у саппорті призвела до стандартної відписки - банк все списав згідно ДКБО, фея-чарівниця Валерія щось пробувала робити, але безуспішно.

Але мене цікавить інше - з яких це пір не нагадування клієнту про платіж за 3 дні до РД відповідає ДКБО Сенс-банку?! Усі без виключення банки за кілька днів до платежу нагадують про платіж, і Сенс теж це робить через пуш-повідомлення у додатку. Так от, ще раз, за 3 дні до РД пуш-повідомлення не було!

Логічно,що клієнт забув внести цей самий платіж, бо не всі тут заходять у ССА щодня

Висновки - банк остаточно скурвився, і розгубив рештки клієнтоорієнтованості. Усі пруфи у виді скрінів з додатку Сенсу, які підтверджують відсутність нагадування про платіж за 3 дні до РД, зроблено.

А 50 000 грн батька і 50 000 грн мами уже поїхали з Вайтів на Кредит-Дніпро під 16% річних. Втрати відіб"ємо за 2 місяці (різниця по ставках 16% - 6%). А Сценс замість 100 000 грн від двох клієнтів під демпінгові 6% хай тепер отримує 20 транзакцій по 1 грн UPDATE по ситуації. Значить, справді 2.12 батькові прийшла смс з заборгованістю 47 копійок, однак після цього ніяких пуш-повідомлень у додатку за 3 дні до погашення не було! Я особисто на вихідних передивився всю історію повідомлень у батька в телефоні і у додатку Сенсу - після єдиного смс від 2.12.2024 тишина.... Видать, перед РД сума 47 копійок боргу була замалою, аби банк прислав пуш з нагадуванням, але цілком достатньою, аби намахати клієнта на 1321 грн % за користування кредитомСпроба оскаржити це у саппорті призвела до стандартної відписки - банк все списав згідно ДКБО, фея-чарівниця Валерія щось пробувала робити, але безуспішно.Але мене цікавить інше - з яких це пірдо РД відповідає ДКБО Сенс-банку?! Усі без виключення банки за кілька днів до платежу нагадують про платіж, і Сенс теж це робить через пуш-повідомлення у додатку.Логічно,що клієнт забув внести цей самий платіж, бо не всі тут заходять у ССА щодняВисновки - банк остаточно скурвився, і розгубив рештки клієнтоорієнтованості. Усі пруфи у виді скрінів з додатку Сенсу, які підтверджують відсутність нагадування про платіж за 3 дні до РД, зроблено.А 50 000 грн батька і 50 000 грн мами уже поїхали з Вайтів на Кредит-Дніпро під 16% річних. Втрати відіб"ємо за 2 місяці (різниця по ставках 16% - 6%). А Сценс замість 100 000 грн від двох клієнтів під демпінгові 6% хай тепер отримує 20 транзакцій по 1 грн

Вітаю!



Я займалася запитанням вашого батька, та вже надала відповідь на МінФіні, проте, бачу, що все ще залишилися запитання)

Стосовно пуш сповіщень - так, вони дійсно мають відправлятися за 5 днів до розрахункової дати, за умови, що на цей день є непогашений ОМП.



Ваш батько може сформувати виписку в застосунку, за необхідний період, та переглянути, чи було сформовано платіж, за яким би мало прийти пуш сповіщення

Також, хочу окремо зазначити, що мінімальний платіж становить 5% мінімум 50 грн від загальної суми заборгованості на розрахункову дату (окрім картки Все Просто)

Тобто, платіж не буде сформовано, якщо він буде менше ніж 50 грн



https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0020660079 - в цій статті є деталі 😇



Стосовно ситуації яка склалася - хочу ще раз зазначити, що мені щиро прикро, що це все відбулося, та зі свого боку я дійсно доклала всіх зусиль, щоб спробувати вирішити проблему 😓



Ваша турботлива чарівниця, Валерія 🫧 Вітаю!Я займалася запитанням вашого батька, та вже надала відповідь на МінФіні, проте, бачу, що все ще залишилися запитання)Стосовно пуш сповіщень - так, вони дійсно мають відправлятися за 5 днів до розрахункової дати, за умови, що на цей день є непогашений ОМП.Ваш батько може сформувати виписку в застосунку, за необхідний період, та переглянути, чи було сформовано платіж, за яким би мало прийти пуш сповіщенняТакож, хочу окремо зазначити, що мінімальний платіж становить 5% мінімум 50 грн від загальної суми заборгованості на розрахункову дату (окрім картки Все Просто)Тобто, платіж не буде сформовано, якщо він буде менше ніж 50 грн- в цій статті є деталі 😇Стосовно ситуації яка склалася - хочу ще раз зазначити, що мені щиро прикро, що це все відбулося, та зі свого боку я дійсно доклала всіх зусиль, щоб спробувати вирішити проблему 😓Ваша турботлива чарівниця, Валерія 🫧 Sense Bank Представник банку Повідомлень: 12961 З нами з: 18.02.13 Подякував: 181 раз. Подякували: 1386 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1348134913501351 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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