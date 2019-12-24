Nighthawk написав:А 50 000 грн батька і 50 000 грн мами уже поїхали з Вайтів на Кредит-Дніпро під 16% річних. Втрати відіб"ємо за 2 місяці (різниця по ставках 16% - 6%). А Сценс замість 100 000 грн від двох клієнтів під демпінгові 6% хай тепер отримує 20 транзакцій по 1 грн
Странный выбор. Если депо должен быть текущим, то такой в КД те же самые 6% и не понятно откуда выгода. А если уже концепция поменялась и подходит годовой (не вижу в КД другого варианта получить 16%), тогда сравнивать нужно уже с годовым сенсовым и разница по ставкам только (16 - 12.5)% и переезжать напрашивалось на Раду потому, что (17 - 12.5) существенно больше, чем (16 - 12.5). Там и недельный депозит небезъинтересный для тех, кому может захотеться снать досрочно, есть.
Nighthawk написав:UPDATE по ситуації. Значить, справді 2.12 батькові прийшла смс з заборгованістю 47 копійок, однак після цього ніяких пуш-повідомлень у додатку за 3 дні до погашення не було! Я особисто на вихідних передивився всю історію повідомлень у батька в телефоні і у додатку Сенсу - після єдиного смс від 2.12.2024 тишина.... Видать, перед РД сума 47 копійок боргу була замалою, аби банк прислав пуш з нагадуванням, але цілком достатньою, аби намахати клієнта на 1321 грн % за користування кредитом Спроба оскаржити це у саппорті призвела до стандартної відписки - банк все списав згідно ДКБО, фея-чарівниця Валерія щось пробувала робити, але безуспішно. Але мене цікавить інше - з яких це пір не нагадування клієнту про платіж за 3 дні до РД відповідає ДКБО Сенс-банку?! Усі без виключення банки за кілька днів до платежу нагадують про платіж, і Сенс теж це робить через пуш-повідомлення у додатку.
Так от, ще раз, за 3 дні до РД пуш-повідомлення не було!
Логічно,що клієнт забув внести цей самий платіж, бо не всі тут заходять у ССА щодня Висновки - банк остаточно скурвився, і розгубив рештки клієнтоорієнтованості. Усі пруфи у виді скрінів з додатку Сенсу, які підтверджують відсутність нагадування про платіж за 3 дні до РД, зроблено. ( . . . )
Та да, странное поведение банка из-за 47 копеек
У моего отца была похожая ситуация в Приватбанке (давно, правда, ещё до революции). Загасил Универсальную в ноль, проверил баланс в банкомате, получил чек "баланс: 0,00 грн". Через несколько месяцев звонок от банка: "у вас долг 600 грн [по курсу 8 и по тем ценам, еслишо], погасите, плз". Стали разбираться. Оказалось, при выдаче чека банк списал комиссию 0,10 грн (на тот момент она была такая, ага), и на неё начислил проценты и штрафы на 600 грн. Позвонили в банк, объяснили ситуацию. Решение Приватбанка: "ок, гасите только 10 коп, все остальные 600 грн мы вам списываем"
Поаккуратнее с воззваниями учиться у других банков. Вон, про Изю пишут, что погашение ОВГЗ зачислил вместо еПидтримки на кредитку. После жалобы перевели с кредитки на еПидтримку, взяв комис за перевод кредитных средств. Есть чему поучиться.
Amethyst написав:Але дійсно оті 0.01% нараховуються за минулий, а не поточний платіжний період. Але вони нараховуються у поточний грейс і повинні бути таки оплачені до кінця цього грейсу, тобто за листопад повинні бути оплачені от до 18:00 1-го січня. Це відповідає ДКБО. І поточний борг повинен відображатися у рядку Заборгованість з 2 грудня! Думаю, що або ці 0.47 були таки погашені залишками коштів на рахунку -- передивитесь Виписку від 30..2 литопаду/грудня. Або ССА дав маху і округлив заборгованість при відображенні до 0, якось тупо виходить.
UPDATE по ситуації. Значить, справді 2.12 батькові прийшла смс з заборгованістю 47 копійок, однак після цього ніяких пуш-повідомлень у додатку за 3 дні до погашення не було! Я особисто на вихідних передивився всю історію повідомлень у батька в телефоні і у додатку Сенсу - після єдиного смс від 2.12.2024 тишина.... Видать, перед РД сума 47 копійок боргу була замалою, аби банк прислав пуш з нагадуванням, але цілком достатньою, аби намахати клієнта на 1321 грн % за користування кредитом Спроба оскаржити це у саппорті призвела до стандартної відписки - банк все списав згідно ДКБО, фея-чарівниця Валерія щось пробувала робити, але безуспішно. Але мене цікавить інше - з яких це пір не нагадування клієнту про платіж за 3 дні до РД відповідає ДКБО Сенс-банку?! Усі без виключення банки за кілька днів до платежу нагадують про платіж, і Сенс теж це робить через пуш-повідомлення у додатку.
Так от, ще раз, за 3 дні до РД пуш-повідомлення не було!
Логічно,що клієнт забув внести цей самий платіж, бо не всі тут заходять у ССА щодня Висновки - банк остаточно скурвився, і розгубив рештки клієнтоорієнтованості. Усі пруфи у виді скрінів з додатку Сенсу, які підтверджують відсутність нагадування про платіж за 3 дні до РД, зроблено. А 50 000 грн батька і 50 000 грн мами уже поїхали з Вайтів на Кредит-Дніпро під 16% річних. Втрати відіб"ємо за 2 місяці (різниця по ставках 16% - 6%). А Сценс замість 100 000 грн від двох клієнтів під демпінгові 6% хай тепер отримує 20 транзакцій по 1 грн
Вітаю!
Я займалася запитанням вашого батька, та вже надала відповідь на МінФіні, проте, бачу, що все ще залишилися запитання) Стосовно пуш сповіщень - так, вони дійсно мають відправлятися за 5 днів до розрахункової дати, за умови, що на цей день є непогашений ОМП.
Ваш батько може сформувати виписку в застосунку, за необхідний період, та переглянути, чи було сформовано платіж, за яким би мало прийти пуш сповіщення Також, хочу окремо зазначити, що мінімальний платіж становить 5% мінімум 50 грн від загальної суми заборгованості на розрахункову дату (окрім картки Все Просто) Тобто, платіж не буде сформовано, якщо він буде менше ніж 50 грн
Sense Bank написав: Я займалася запитанням вашого батька, та вже надала відповідь на МінФіні, проте, бачу, що все ще залишилися запитання) Стосовно пуш сповіщень - так, вони дійсно мають відправлятися за 5 днів до розрахункової дати, за умови, що на цей день є непогашений ОМП.
Ваш батько може сформувати виписку в застосунку, за необхідний період, та переглянути, чи було сформовано платіж, за яким би мало прийти пуш сповіщення Також, хочу окремо зазначити, що мінімальний платіж становить 5% мінімум 50 грн від загальної суми заборгованості на розрахункову дату (окрім картки Все Просто) Тобто, платіж не буде сформовано, якщо він буде менше ніж 50 грн
Стосовно ситуації яка склалася - хочу ще раз зазначити, що мені щиро прикро, що це все відбулося, та зі свого боку я дійсно доклала всіх зусиль, щоб спробувати вирішити проблему 😓
Ваша турботлива чарівниця, Валерія 🫧
Валеріє, дякую Вам за розгорнуту відповідь, і Ваші намагання якось вплинути на ситуацію. Претензії у даному випадку не до Вас
Я, зі своєї сторони, теж намагався зрозуміти, а чому ж так сталося, тому реально переглянув додаток вздовж і впоперек. ОМП з суми 47 копійок, звісно ж, не сформувало, тому і не було нагадування!
Саме тому політика банку після Ваших пояснень виглядає ще огиднішою. На жаргоні "джентльменів удачі" це називається "мелочь по карманах тырить".
Один раз після розрахункової дати брякне смс, і попробуй тримай в голові ці 47 копійок з того часу. Це класична спроба розвести клієнта на гроші, сподіваючись на його забудькуватість. Але те, що допустимо МФО-шці, для державного банку якось не личить. Хоча... голова Наглядової ради Сенс Банку Шевкі Аджунер якось символізує
Тож даний пост радше попередження для інших клієнтів цього недобанку - золоті часи Алли давно в минулому, тепер з сЦенсом треба завжди бути напоготові. А то кинуть на бабки і скажуть "сам винуватий".
Искатель написав:Цілком згоден з Вами. Банк скотився до рівня тролейбусного кишенькового злодія. Так, є деякі плюси, проте їх з кожним днем стає все менше й менше...
Справа в тому, що тут нічого цікавого ніколи і не було, якщо брати стандартні пропозиції банку. А деякі плюси - лише акційні. Кешбек програма - найгірша з усіх. Звісно, краще, ніж нічного, але є широкий вибір таких програм в інших банках. Неочевидні комісії (наприклад є умовна комісія за пакет і умовна комісія по кодній картці.). OIF, CBF туди ж. Грейс - 30 днів, хоча, зважаючи, що не рекомендується витрачати з кредитки за декілька днів до РД, то реальний пільговий період - 25 днів. До того ж, саме поняття РД не зручне. Не критично, звісно, але що заважає розрахунковим періодом зробити кінець місяця, не зрозуміло. Відсутність десктопного інтернет-банкінгу і постійно глючний додаток, де перманентно "покращують" дизайн, щоби імітувати діяльність, а насправді, це створює клієнтам незручності. (Правда, щодо дотатків - таке майже у всіх, бо після релізу 80% розробників вже не потрібні, бо підтримка не потребує стільки персоналу, як сама розробка, ось і починають бурхливу безглузду діяльність). Все це періодично компенсується вельми годними акціями,накшталт, сенсаційного бонуса, акційними розстрочками та додатковими бонусами на віхідних. А нема акцій - нема мультиків. Тож так з Аллою і живемо - рік використовуємо, 2 роки на поличці