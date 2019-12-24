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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1349135013511352

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 104
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
41
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 10:50

Sense Bank
Так, дякую. Вже є.
Коли питали в особистих - ще не було.
Hotab
 
Повідомлень: 14129
З нами з: 15.02.09
Подякував: 374 раз.
Подякували: 2308 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 11:12

  Hotab написав:Sense Bank
Так, дякую. Вже є.
Коли питали в особистих - ще не було.

Супер!
Радий, що нарешті цю проблемку виправили й все відображається коректно 💙

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12963
З нами з: 18.02.13
Подякував: 181 раз.
Подякували: 1386 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 12:22

Облігації

Вирішив спробувати купити облігацій. ОВДП 230213, у застосунку пише дохідність 13.50%, але по факту якщо порахувати через дохід 19.30 грн, ціну 1064 грн та строк до погашення 62 дні виходить 10.67%. Тож цікаво це типу намалювали дохідність із розрахунку якщо тримати облігацію весь рік? Звідки там 13.50%?

(саме ця облігація виходить майже як депозит під 14% із оподаткуванням 18% та військовий збір 5%)
DmitryZP
 
Повідомлень: 4562
З нами з: 04.11.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 824 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 12:25

Re: Sense Bank

  greenozon написав:згадайте також за що Сенс один із перших банків що зробив повний автомат по ОВДП та акціях (зараз заблоковано НБУ) в додатку
по ОВДП так мабуть №1 в БСУ

деякі банки про таке лише можуть мріяти


Дійсно. Кому це цікаво, то функція корисна. Проте, я тут бачу постійний плач щодо фінмону, а щоб облігації приносили хоча б умовну користь, суми повинні бути далеко за 400К (причому, це смішна сума, навіть не 10K$). Крім того, покупка "цінних" паперів корумпованої воюючої країни з дефолтним рейтингом, постійною зміною умов у фінансовій системі ще і у "валюті" емітованою цією країною, під 15% (!) виглядає дуже привабливо. План надійний як швейцарський годинник...
Amid
 
Повідомлень: 1837
З нами з: 12.06.08
Подякував: 232 раз.
Подякували: 344 раз.
 
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