Sense Bank
Так, дякую. Вже є.
Коли питали в особистих - ще не було.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 січ, 2025 11:12
Додано: Сер 22 січ, 2025 12:22
Облігації
Вирішив спробувати купити облігацій. ОВДП 230213, у застосунку пише дохідність 13.50%, але по факту якщо порахувати через дохід 19.30 грн, ціну 1064 грн та строк до погашення 62 дні виходить 10.67%. Тож цікаво це типу намалювали дохідність із розрахунку якщо тримати облігацію весь рік? Звідки там 13.50%?
(саме ця облігація виходить майже як депозит під 14% із оподаткуванням 18% та військовий збір 5%)
Додано: Сер 22 січ, 2025 12:25
Re: Sense Bank
Дійсно. Кому це цікаво, то функція корисна. Проте, я тут бачу постійний плач щодо фінмону, а щоб облігації приносили хоча б умовну користь, суми повинні бути далеко за 400К (причому, це смішна сума, навіть не 10K$). Крім того, покупка "цінних" паперів корумпованої воюючої країни з дефолтним рейтингом, постійною зміною умов у фінансовій системі ще і у "валюті" емітованою цією країною, під 15% (!) виглядає дуже привабливо. План надійний як швейцарський годинник...
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