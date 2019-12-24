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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 січ, 2025 10:50
Sense Bank
Так, дякую. Вже є.
Коли питали в особистих - ще не було.
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Hotab
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Додано: Сер 22 січ, 2025 11:12
Hotab написав:Sense Bank
Так, дякую. Вже є.
Коли питали в особистих - ще не було.
Супер!
Радий, що нарешті цю проблемку виправили й все відображається коректно 💙
З повагою, Володимир 💎
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Sense Bank
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Додано: Сер 22 січ, 2025 12:22
Вирішив спробувати купити облігацій. ОВДП 230213, у застосунку пише дохідність 13.50%, але по факту якщо порахувати через дохід 19.30 грн, ціну 1064 грн та строк до погашення 62 дні виходить 10.67%. Тож цікаво це типу намалювали дохідність із розрахунку якщо тримати облігацію весь рік? Звідки там 13.50%?
(саме ця облігація виходить майже як депозит під 14% із оподаткуванням 18% та військовий збір 5%)
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DmitryZP
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Додано: Сер 22 січ, 2025 12:25
greenozon написав:
згадайте також за що Сенс один із перших банків що зробив повний автомат по ОВДП та акціях (зараз заблоковано НБУ) в додатку
по ОВДП так мабуть №1 в БСУ
деякі банки про таке лише можуть мріяти
Дійсно. Кому це цікаво, то функція корисна. Проте, я тут бачу постійний плач щодо фінмону, а щоб облігації приносили хоча б умовну користь, суми повинні бути далеко за 400К (причому, це смішна сума, навіть не 10K$). Крім того, покупка "цінних" паперів корумпованої воюючої країни з дефолтним рейтингом, постійною зміною умов у фінансовій системі ще і у "валюті" емітованою цією країною, під 15% (!) виглядає дуже привабливо. План надійний як швейцарський годинник...
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Amid
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Додано: Сер 22 січ, 2025 12:32
Sense Bank написав: Hotab написав:Sense Bank
Так, дякую. Вже є.
Коли питали в особистих - ще не було.
Супер!
Радий, що нарешті цю проблемку виправили й все відображається коректно 💙
З повагою, Володимир 💎
Добрый день! На моём графите и блэке жены стоят прочерки. Это необходимо всем индивидуально к Вам обращаться , чтобы исправили?
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IGNAT
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Додано: Сер 22 січ, 2025 12:39
IGNAT написав: Sense Bank написав: Hotab написав:Sense Bank
Так, дякую. Вже є.
Коли питали в особистих - ще не було.
Супер!
Радий, що нарешті цю проблемку виправили й все відображається коректно 💙
З повагою, Володимир 💎
Добрый день! На моём графите и блэке жены стоят прочерки. Это необходимо всем индивидуально к Вам обращаться , чтобы исправили?
Якщо умови для безкоштовного користування виконані, але все одно прочерк, то бажано відписати нам в особисті повідомлення, ми перевіримо.
З повагою, Володимир 💎
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Sense Bank
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Додано: Сер 22 січ, 2025 12:57
DmitryZP написав:
Вирішив спробувати купити облігацій. ОВДП 230213, у застосунку пише дохідність 13.50%, але по факту якщо порахувати через дохід 19.30 грн, ціну 1064 грн та строк до погашення 62 дні виходить 10.67%. Тож цікаво це типу намалювали дохідність із розрахунку якщо тримати облігацію весь рік? Звідки там 13.50%?
(саме ця облігація виходить майже як депозит під 14% із оподаткуванням 18% та військовий збір 5%)
А як Ви рахуете?В мене все вийшло.13.5 Не 62 дні,а залишилось 49
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Вадимка
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Додано: Сер 22 січ, 2025 13:08
Вадимка х..во рахую, дійсно 49 днів... помилився у даті погашення, замість 12.03 рахував 25.03...
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DmitryZP
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