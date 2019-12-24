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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 січ, 2025 16:52
DmitryZP написав:
намагаюсь у застосунку отримати "документи на покупку цінних паперів" - (через колесико праворуч вгорі, історія угод, обираю ОВДП що купив, далі внизу посилання "документи на покупку ....") - тицкаю, отримую "наразі неможливо виконати цю дію" (це до речі гімно повідомлення постійно вилізає в цьому супер застосунку, трохи дістало)
можливо документи можна отримати наступного дня?
є знавці цього чудо функціоналу?
О 14:30 надійшов лист "Повідомлення про успішне виконання операції по рахунку в цінних паперах" і у застосунку з"явилась можливість скачати документи...
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Додано: Сер 22 січ, 2025 16:54
DmitryZP написав:
намагаюсь у застосунку отримати "документи на покупку цінних паперів" - (через колесико праворуч вгорі, історія угод, обираю ОВДП що купив, далі внизу посилання "документи на покупку ....") - тицкаю, отримую "наразі неможливо виконати цю дію" (це до речі гімно повідомлення постійно вилізає в цьому супер застосунку, трохи дістало)
можливо документи можна отримати наступного дня?
є знавці цього чудо функціоналу?
Додала трішки магії в цей день, аби проблема була розв'язана якнайшвидше — і все вдалось, все працює 💙
Ваша чарівниця, Валерія 🫧
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