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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 січ, 2025 16:52
DmitryZP написав:
намагаюсь у застосунку отримати "документи на покупку цінних паперів" - (через колесико праворуч вгорі, історія угод, обираю ОВДП що купив, далі внизу посилання "документи на покупку ....") - тицкаю, отримую "наразі неможливо виконати цю дію" (це до речі гімно повідомлення постійно вилізає в цьому супер застосунку, трохи дістало)
можливо документи можна отримати наступного дня?
є знавці цього чудо функціоналу?
О 14:30 надійшов лист "Повідомлення про успішне виконання операції по рахунку в цінних паперах" і у застосунку з"явилась можливість скачати документи...
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Додано: Сер 22 січ, 2025 16:54
DmitryZP написав:
намагаюсь у застосунку отримати "документи на покупку цінних паперів" - (через колесико праворуч вгорі, історія угод, обираю ОВДП що купив, далі внизу посилання "документи на покупку ....") - тицкаю, отримую "наразі неможливо виконати цю дію" (це до речі гімно повідомлення постійно вилізає в цьому супер застосунку, трохи дістало)
можливо документи можна отримати наступного дня?
є знавці цього чудо функціоналу?
Додала трішки магії в цей день, аби проблема була розв'язана якнайшвидше — і все вдалось, все працює 💙
Ваша чарівниця, Валерія 🫧
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Додано: Сер 22 січ, 2025 19:31
Sense Bank тобто таки хтось щось руцями робив після пінка? дякую
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DmitryZP
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Додано: Пон 27 січ, 2025 14:04
Sense Bank Добрый день. К кому можно обратиться? В пятницу исполнительной службой сняты аресты со всех моих счетов. За пятницу и субботу все банки разблокировали счета. И только с Сенсом идет второй день переписка в чате и никто ничего невидит. Уже и номер дела из АСВП скинул и скриншоты из Дии. А в ответ, что никто ничего невидит и надо ждать 3 дня. А, что будет через три дня непонятно. У вас юристы имеют доступ до АСВП?
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Додано: Пон 27 січ, 2025 22:34
Люююди! Здесь представитель бывает? Или все так плохо стало. 2 года небыл на форуме. Полный бардак.
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Додано: Пон 27 січ, 2025 22:52
Ratatui написав:
Люююди! Здесь представитель бывает? Или все так плохо стало. 2 года небыл на форуме. Полный бардак.
Їх тут до фіга, але працюють якось дивно, можуть і в 10 вечора відповісти, а можуть по 3-7 днів не з'являтися
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Додано: Пон 27 січ, 2025 23:00
Ratatui написав:
Люююди! Здесь представитель бывает? Или все так плохо стало. 2 года небыл на форуме. Полный бардак.
Добрий вечір!
В деяких випадках нам потрібно трішки більше часу, щоб розібратися у ситуації)
3 дні - це максимальний термін, але відповідь може бути і раніше
Знаю, що колеги в чаті вже займаються вирішенням вашого запитання, і як тільки з'явиться інформація, то вас одразу повернуться!
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Sense Bank
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