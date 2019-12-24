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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 104
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
41
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 16:52

  DmitryZP написав:намагаюсь у застосунку отримати "документи на покупку цінних паперів" - (через колесико праворуч вгорі, історія угод, обираю ОВДП що купив, далі внизу посилання "документи на покупку ....") - тицкаю, отримую "наразі неможливо виконати цю дію" (це до речі гімно повідомлення постійно вилізає в цьому супер застосунку, трохи дістало)

можливо документи можна отримати наступного дня?

є знавці цього чудо функціоналу?


О 14:30 надійшов лист "Повідомлення про успішне виконання операції по рахунку в цінних паперах" і у застосунку з"явилась можливість скачати документи...
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 16:54

  DmitryZP написав:намагаюсь у застосунку отримати "документи на покупку цінних паперів" - (через колесико праворуч вгорі, історія угод, обираю ОВДП що купив, далі внизу посилання "документи на покупку ....") - тицкаю, отримую "наразі неможливо виконати цю дію" (це до речі гімно повідомлення постійно вилізає в цьому супер застосунку, трохи дістало)

можливо документи можна отримати наступного дня?

є знавці цього чудо функціоналу?

Додала трішки магії в цей день, аби проблема була розв'язана якнайшвидше — і все вдалось, все працює 💙

Ваша чарівниця, Валерія 🫧
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 19:31

Sense Bank тобто таки хтось щось руцями робив після пінка? дякую
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 14:04

Sense Bank Добрый день. К кому можно обратиться? В пятницу исполнительной службой сняты аресты со всех моих счетов. За пятницу и субботу все банки разблокировали счета. И только с Сенсом идет второй день переписка в чате и никто ничего невидит. Уже и номер дела из АСВП скинул и скриншоты из Дии. А в ответ, что никто ничего невидит и надо ждать 3 дня. А, что будет через три дня непонятно. У вас юристы имеют доступ до АСВП?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 22:34

Люююди! Здесь представитель бывает? Или все так плохо стало. 2 года небыл на форуме. Полный бардак.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 22:52

  Ratatui написав:Люююди! Здесь представитель бывает? Или все так плохо стало. 2 года небыл на форуме. Полный бардак.

Їх тут до фіга, але працюють якось дивно, можуть і в 10 вечора відповісти, а можуть по 3-7 днів не з'являтися
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 23:00

  Ratatui написав:Люююди! Здесь представитель бывает? Или все так плохо стало. 2 года небыл на форуме. Полный бардак.

Добрий вечір!

В деяких випадках нам потрібно трішки більше часу, щоб розібратися у ситуації)
3 дні - це максимальний термін, але відповідь може бути і раніше
Знаю, що колеги в чаті вже займаються вирішенням вашого запитання, і як тільки з'явиться інформація, до вас одразу повернуться!

Валерія 🫧
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 11:12

  Sense Bank написав:
  Ratatui написав:Люююди! Здесь представитель бывает? Или все так плохо стало. 2 года небыл на форуме. Полный бардак.

Добрий вечір!

В деяких випадках нам потрібно трішки більше часу, щоб розібратися у ситуації)
3 дні - це максимальний термін, але відповідь може бути і раніше
Знаю, що колеги в чаті вже займаються вирішенням вашого запитання, і як тільки з'явиться інформація, до вас одразу повернуться!

Валерія 🫧

Валерия у меня единственный вопрос на который никто из поддержки неможет дать ответ : доступ к системе АСВП хоть у кого то в банке есть? Надо только посмотреть номер постоновления и всё! Там все указано. Не зря я недавно читал , что одному клиенту в вашем скоростном банке пришлось ждать 9 дней.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 22:54

Много воды утекло. Раньше была одна из самых активных веток. А теперь полный глухарь. Завтра расскажу как банк 3 дня борется с системой АСВП и пока проигрывает в данной борьбе.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 23:18

  Ratatui написав:Много воды утекло. Раньше была одна из самых активных веток. А теперь полный глухарь. Завтра расскажу как банк 3 дня борется с системой АСВП и пока проигрывает в данной борьбе.

Может вопросом занимается разведенка , которой бывший тоже не платит алименты. Месть и женская солидарность :lol:
Hotab
 
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