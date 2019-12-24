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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1351135213531354

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 104
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
41
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 09:49

  Ratatui написав:Много воды утекло. Раньше была одна из самых активных веток. А теперь полный глухарь. Завтра расскажу как банк 3 дня борется с системой АСВП и пока проигрывает в данной борьбе.

Щодо вашої ситуації, то, додатково до всієї вказаної вами інформації, перечитав ваші чати з нашими агентами підтримки у застосунку Sense SuperApp.
Варто зауважити, що для зняття арешту з ваших рахунків в банку — недостатньо факту закриття впровадження, який вказаний в АСВП, і який ми можемо переглянути там.

Для зняття арешту ваш виконавець має надіслати в банк "Постанову про зняття арешту", аналогічну "Постанові про накладення арешту", яка обліковується в банку, у зазначений спосіб:
- через електронний канал НАІС (внутрішній канал обміну між ВДВС та банками)
- поштою в паперовій формі (оригінал документа) на адресу банку м. Київ вул. Васильківська, 100, або ж листом від ВДВС.

Зазначу, що зняття арешту в нашому банку це ручний процес, отже не є автоматизованим, тому цілком можливо, що інші банки вже зняли арешт, оскільки кожен банк має власні процедури в рамках поточного законодавства.

Наскільки я зрозумів з ваших слів в чаті, то ваш виконавець не надсилав "Постанову про зняття арешту" в банк, а лише закрив впровадження в АСВП, якщо все правильно, то раджу зв'язатись із виконавцем і повідомити, що для зняття арешту потрібна окрема Постанова із вказанням, що арешт знімається з усіх рахунків, відкритих у банку.

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
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