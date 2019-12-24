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банках (гарне і погане) / Sense Bank Sense Bank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1351135213531354 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Sense Bank 3.5 5 104 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 13% 13 2- Погане. Некомпетентне. 9% 9 3- Задовільне. Хотілося б краще. 16% 17 4- Добре. Як і повинно бути. 39% 41 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 23% 24 Всього голосів : 104 Додано: Сер 29 січ, 2025 09:49 Ratatui написав: Много воды утекло. Раньше была одна из самых активных веток. А теперь полный глухарь. Завтра расскажу как банк 3 дня борется с системой АСВП и пока проигрывает в данной борьбе. Много воды утекло. Раньше была одна из самых активных веток. А теперь полный глухарь. Завтра расскажу как банк 3 дня борется с системой АСВП и пока проигрывает в данной борьбе.

Щодо вашої ситуації, то, додатково до всієї вказаної вами інформації, перечитав ваші чати з нашими агентами підтримки у застосунку Sense SuperApp.

Варто зауважити, що для зняття арешту з ваших рахунків в банку — недостатньо факту закриття впровадження, який вказаний в АСВП, і який ми можемо переглянути там.



Для зняття арешту ваш виконавець має надіслати в банк "Постанову про зняття арешту", аналогічну "Постанові про накладення арешту", яка обліковується в банку, у зазначений спосіб:

- через електронний канал НАІС (внутрішній канал обміну між ВДВС та банками)

- поштою в паперовій формі (оригінал документа) на адресу банку м. Київ вул. Васильківська, 100, або ж листом від ВДВС.



Зазначу, що зняття арешту в нашому банку це ручний процес, отже не є автоматизованим, тому цілком можливо, що інші банки вже зняли арешт, оскільки кожен банк має власні процедури в рамках поточного законодавства.



Наскільки я зрозумів з ваших слів в чаті, то ваш виконавець не надсилав "Постанову про зняття арешту" в банк, а лише закрив впровадження в АСВП, якщо все правильно, то раджу зв'язатись із виконавцем і повідомити, що для зняття арешту потрібна окрема Постанова із вказанням, що арешт знімається з усіх рахунків, відкритих у банку.



З повагою, Володимир 💎 Щодо вашої ситуації, то, додатково до всієї вказаної вами інформації, перечитав ваші чати з нашими агентами підтримки у застосунку Sense SuperApp.Варто зауважити, що для зняття арешту з ваших рахунків в банку — недостатньо факту закриття впровадження, який вказаний в АСВП, і який ми можемо переглянути там.Для зняття арешту ваш виконавець має надіслати в банк "Постанову про зняття арешту", аналогічну "Постанові про накладення арешту", яка обліковується в банку, у зазначений спосіб:- через електронний канал НАІС (внутрішній канал обміну між ВДВС та банками)- поштою в паперовій формі (оригінал документа) на адресу банку м. Київ вул. Васильківська, 100, або ж листом від ВДВС.Зазначу, що зняття арешту в нашому банку це ручний процес, отже не є автоматизованим, тому цілком можливо, що інші банки вже зняли арешт, оскільки кожен банк має власні процедури в рамках поточного законодавства.Наскільки я зрозумів з ваших слів в чаті, то ваш виконавець не надсилав "Постанову про зняття арешту" в банк, а лише закрив впровадження в АСВП, якщо все правильно, то раджу зв'язатись із виконавцем і повідомити, що для зняття арешту потрібна окрема Постанова із вказанням, що арешт знімається з усіх рахунків, відкритих у банку.З повагою, Володимир 💎 Sense Bank Представник банку Повідомлень: 12968 З нами з: 18.02.13 Подякував: 181 раз. Подякували: 1386 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1351135213531354 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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