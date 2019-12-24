Щодо вашої ситуації, то, додатково до всієї вказаної вами інформації, перечитав ваші чати з нашими агентами підтримки у застосунку Sense SuperApp.
Варто зауважити, що для зняття арешту з ваших рахунків в банку — недостатньо факту закриття впровадження, який вказаний в АСВП, і який ми можемо переглянути там.
Для зняття арешту ваш виконавець має надіслати в банк "Постанову про зняття арешту", аналогічну "Постанові про накладення арешту", яка обліковується в банку, у зазначений спосіб:
- через електронний канал НАІС (внутрішній канал обміну між ВДВС та банками)
- поштою в паперовій формі (оригінал документа) на адресу банку м. Київ вул. Васильківська, 100, або ж листом від ВДВС.
Зазначу, що зняття арешту в нашому банку це ручний процес, отже не є автоматизованим, тому цілком можливо, що інші банки вже зняли арешт, оскільки кожен банк має власні процедури в рамках поточного законодавства.
Наскільки я зрозумів з ваших слів в чаті, то ваш виконавець не надсилав "Постанову про зняття арешту" в банк, а лише закрив впровадження в АСВП, якщо все правильно, то раджу зв'язатись із виконавцем і повідомити, що для зняття арешту потрібна окрема Постанова із вказанням, що арешт знімається з усіх рахунків, відкритих у банку.
З повагою, Володимир 💎