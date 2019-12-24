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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 січ, 2025 09:49
Ratatui написав:
Много воды утекло. Раньше была одна из самых активных веток. А теперь полный глухарь. Завтра расскажу как банк 3 дня борется с системой АСВП и пока проигрывает в данной борьбе.
Щодо вашої ситуації, то, додатково до всієї вказаної вами інформації, перечитав ваші чати з нашими агентами підтримки у застосунку Sense SuperApp.
Варто зауважити, що для зняття арешту з ваших рахунків в банку — недостатньо факту закриття впровадження, який вказаний в АСВП, і який ми можемо переглянути там.
Для зняття арешту ваш виконавець має надіслати в банк "Постанову про зняття арешту", аналогічну "Постанові про накладення арешту", яка обліковується в банку, у зазначений спосіб:
- через електронний канал НАІС (внутрішній канал обміну між ВДВС та банками)
- поштою в паперовій формі (оригінал документа) на адресу банку м. Київ вул. Васильківська, 100, або ж листом від ВДВС.
Зазначу, що зняття арешту в нашому банку це ручний процес, отже не є автоматизованим, тому цілком можливо, що інші банки вже зняли арешт, оскільки кожен банк має власні процедури в рамках поточного законодавства.
Наскільки я зрозумів з ваших слів в чаті, то ваш виконавець не надсилав "Постанову про зняття арешту" в банк, а лише закрив впровадження в АСВП, якщо все правильно, то раджу зв'язатись із виконавцем і повідомити, що для зняття арешту потрібна окрема Постанова із вказанням, що арешт знімається з усіх рахунків, відкритих у банку.
З повагою, Володимир 💎
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Додано: Сер 29 січ, 2025 11:04
Sense Bank Владимир то, что ваш банк работает в ручном режиме и пользуется голубиной почтой это я понял. Страна в смартфоне прошла мимо вашего банка. Вопрос к вам как к специалисту каким образом другие банки сняли арест и им достаточно информации в АСВП?
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Ratatui
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Додано: Сер 29 січ, 2025 11:22
Sense Bank Владимир только, что общался с государственным исполнителем и он сказал. что они подают информацию только через систему АСВП для всех банков. А какой системой будет пользоваться банк для вытягивания инфорации НАИС или еще чем это проблемы банка. Может позвоните конкурентам из других банков вы же наверняка общаетесь пусть научат ваших специалистов как получить информацию для разблокировки счёта. Если надо подскажу какие банки сняли блок автоматически.
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Ratatui
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Додано: Сер 29 січ, 2025 11:23
Sense Bank а блокуєте ви також за паперовим листом? Чи автоматично без всілякіх листів?
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Кочевник
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Додано: Сер 29 січ, 2025 11:25
Кочевник написав:Sense Bank
а блокуєте ви також за паперовим листом? Чи автоматично без всілякіх листів?
Арешт накладається виключно при надходженні Постанови в банк (як через канал НАІС, так і листом від ВДВС).
З повагою, Володимир 💎
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Додано: Сер 29 січ, 2025 11:35
Sense Bank написав: Кочевник написав:Sense Bank
а блокуєте ви також за паперовим листом? Чи автоматично без всілякіх листів?
Арешт накладається виключно при надходженні Постанови в банк (як через канал НАІС, так і листом від ВДВС).
З повагою, Володимир 💎
То круг замкнулся. Как будем решать проблему? Обращаться в нацбанк или будут предложения по решению вопроса. Если кто-то мне перезвонит из ответственных специалистов могу дать телефон исполнителя может в личной беседе найдут выход.
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Ratatui
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Додано: Сер 29 січ, 2025 11:49
Кочевник написав:Sense Bank
а блокуєте ви також за паперовим листом? Чи автоматично без всілякіх листів?
Заблокировали они самыми первыми. Карты остальных банков ещё работали по 3-4 часа. А вот с разблокировкой тут просто великий геморрой.
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Додано: Сер 29 січ, 2025 11:55
Ratatui написав: Sense Bank написав: Кочевник написав:Sense Bank
а блокуєте ви також за паперовим листом? Чи автоматично без всілякіх листів?
Арешт накладається виключно при надходженні Постанови в банк (як через канал НАІС, так і листом від ВДВС).
З повагою, Володимир 💎
То круг замкнулся. Как будем решать проблему? Обращаться в нацбанк или будут предложения по решению вопроса. Если кто-то мне перезвонит из ответственных специалистов могу дать телефон исполнителя может в личной беседе найдут выход.
Бачу, що "Постанова про закінчення виконавчого провадження" від вашого виконавця надійшла в банк, сьогодні протягом дня арешт буде знятий. update: вже зняли, рахунки розблоковані
😊
З повагою, Володимир 💎
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Додано: Сер 29 січ, 2025 13:44
Sense Bank, функціонал купівлі/продажу облігацій знову зламався, коли запрацює? Банк несе якусь відповідальність за неможливість здійснити операцію з цінними паперами протягом дня?
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