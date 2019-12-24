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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 104
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
41
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 18:16

:arrow:
Востаннє редагувалось Amethyst в Сер 29 січ, 2025 18:54, всього редагувалось 2 разів.
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 18:29

Re: Sense Bank

Здається ви гілкою помилились
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 22:05

  Искатель написав:Сьогодні звернув увагу, що на валютній картці стало на 3$ менше. Залишав там суму необхідну для обслуговування пакету, щоб був без комісії щомісячної.
Сенс тихенько змінив тарифи, тепер сума залишку на картці не має ніякого значення, немає півроку руху - списує 3$ за неактивність. Молодці, так дуже збагатитесь...
Але клієнти від вас розбіжаться...


прикольно. клиент может держать несколько тысяч на каждой валютке а банк будет откусывать по 3 бакса или евро. ну значит банку не нужны халявные деньги которые просто лежат на карте. маразм канеш. деньги будут на выход тогда.
сколько там у них срок неактивности?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 22:12

  Sense Bank написав:
  Искатель написав:Сьогодні звернув увагу, що на валютній картці стало на 3$ менше. Залишав там суму необхідну для обслуговування пакету, щоб був без комісії щомісячної.
Сенс тихенько змінив тарифи, тепер сума залишку на картці не має ніякого значення, немає півроку руху - списує 3$ за неактивність. Молодці, так дуже збагатитесь...
Але клієнти від вас розбіжаться...

Банк відкрито проінформував усіх клієнтів про зміну тарифів, про це було окреме інформування на нашому сайті, а також проводилась розсилка у вигляді push-сповіщень від 4 листопада у застосунку Sense SuperApp, банк не приховував цієї інформації й не змінив тарифи "тихенько" 😊
Ділюсь посиланням на новину з сайту:
https://sensebank.ua/news/zmini-komisii ... go-rahunku

З повагою, Володимир 💎


валютные карты приравниваются к текущим счетам а не карточным?
tester7336
 
Повідомлень: 978
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