Искатель написав:Сьогодні звернув увагу, що на валютній картці стало на 3$ менше. Залишав там суму необхідну для обслуговування пакету, щоб був без комісії щомісячної. Сенс тихенько змінив тарифи, тепер сума залишку на картці не має ніякого значення, немає півроку руху - списує 3$ за неактивність. Молодці, так дуже збагатитесь... Але клієнти від вас розбіжаться...
прикольно. клиент может держать несколько тысяч на каждой валютке а банк будет откусывать по 3 бакса или евро. ну значит банку не нужны халявные деньги которые просто лежат на карте. маразм канеш. деньги будут на выход тогда. сколько там у них срок неактивности?
Искатель написав:Сьогодні звернув увагу, що на валютній картці стало на 3$ менше. Залишав там суму необхідну для обслуговування пакету, щоб був без комісії щомісячної. Сенс тихенько змінив тарифи, тепер сума залишку на картці не має ніякого значення, немає півроку руху - списує 3$ за неактивність. Молодці, так дуже збагатитесь... Але клієнти від вас розбіжаться...
Банк відкрито проінформував усіх клієнтів про зміну тарифів, про це було окреме інформування на нашому сайті, а також проводилась розсилка у вигляді push-сповіщень від 4 листопада у застосунку Sense SuperApp, банк не приховував цієї інформації й не змінив тарифи "тихенько" 😊 Ділюсь посиланням на новину з сайту: https://sensebank.ua/news/zmini-komisii ... go-rahunku
З повагою, Володимир 💎
валютные карты приравниваются к текущим счетам а не карточным?
Ratatui написав:Sense Bank Владимир только, что общался с государственным исполнителем и он сказал. что они подают информацию только через систему АСВП для всех банков.
В ответе на последний вопрос, который представлен на странице Привата, сказано, что "Арешт з ваших рахунків буде знято протягом 1–3 днів після надходження в банк відповідної постанови від виконавчої служби." Насколько понимаю, есть процедура в законодательстве, что АСВП недостаточно.
Sense Bank написав:tester7336 Ні, але комісії за неактивний рахунок однакові як для карткових, так і для поточних рахунків.
Банківський лицар Кирило 🛡️
укажите конкретно пункты по которым взымается комиссия в "Договор про банківське обслуговування фізичних осіб". так как из ваших выжимок чет не понятно что и к чему
Комісія за обслуговування неактивних поточних рахунків.
- 100 UAH / 3 у.о. — з 7-го місяця для всіх рахунків без активності більше 6 місяців. - 500 UAH / 10 у.о. — з 37-го місяця для рахунків, на яких відсутня активність понад 36 місяців і не було пройдено повторну ідентифікацію за вимогою банку.
Зміни для карткових рахунків.
- Скасування порогу балансу для комісії за неактивний рахунок. З 5 грудня 2024 року буде скасовано поріг залишку, за якого раніше не стягувалась комісія за неактивний картковий рахунок (до 5 грудня 2024 року він складає 2000 UAH / 50 USD / 50 EUR). - Комісія за неактивний рахунок після 36 місяців. Якщо операції за рахунком не проводились протягом 36 місяців, і клієнт не пройшов повторну ідентифікацію на вимогу банку, з 5 грудня 2024 року застосовуватиметься комісія за обслуговування неактивного рахунку в розмірі 500 UAH / 10 USD / 10 EUR.