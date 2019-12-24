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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1353135413551356>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 104
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
41
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 18:16

:arrow:
Востаннє редагувалось Amethyst в Сер 29 січ, 2025 18:54, всього редагувалось 2 разів.
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 18:29

Re: Sense Bank

Здається ви гілкою помилились
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 22:05

  Искатель написав:Сьогодні звернув увагу, що на валютній картці стало на 3$ менше. Залишав там суму необхідну для обслуговування пакету, щоб був без комісії щомісячної.
Сенс тихенько змінив тарифи, тепер сума залишку на картці не має ніякого значення, немає півроку руху - списує 3$ за неактивність. Молодці, так дуже збагатитесь...
Але клієнти від вас розбіжаться...


прикольно. клиент может держать несколько тысяч на каждой валютке а банк будет откусывать по 3 бакса или евро. ну значит банку не нужны халявные деньги которые просто лежат на карте. маразм канеш. деньги будут на выход тогда.
сколько там у них срок неактивности?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 22:12

  Sense Bank написав:
  Искатель написав:Сьогодні звернув увагу, що на валютній картці стало на 3$ менше. Залишав там суму необхідну для обслуговування пакету, щоб був без комісії щомісячної.
Сенс тихенько змінив тарифи, тепер сума залишку на картці не має ніякого значення, немає півроку руху - списує 3$ за неактивність. Молодці, так дуже збагатитесь...
Але клієнти від вас розбіжаться...

Банк відкрито проінформував усіх клієнтів про зміну тарифів, про це було окреме інформування на нашому сайті, а також проводилась розсилка у вигляді push-сповіщень від 4 листопада у застосунку Sense SuperApp, банк не приховував цієї інформації й не змінив тарифи "тихенько" 😊
Ділюсь посиланням на новину з сайту:
https://sensebank.ua/news/zmini-komisii ... go-rahunku

З повагою, Володимир 💎


валютные карты приравниваются к текущим счетам а не карточным?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 22:36

Re: Sense Bank

  Ratatui написав:Sense Bank Владимир только, что общался с государственным исполнителем и он сказал. что они подают информацию только через систему АСВП для всех банков.
В ответе на последний вопрос, который представлен на странице Привата, сказано, что "Арешт з ваших рахунків буде знято протягом 1–3 днів після надходження в банк відповідної постанови від виконавчої служби."
Насколько понимаю, есть процедура в законодательстве, что АСВП недостаточно.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 22:42

tester7336 Ні, але комісії за неактивний рахунок однакові як для карткових, так і для поточних рахунків.

Банківський лицар Кирило 🛡️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 22:49

  Amid написав:Справа в тому, що тут нічого цікавого ніколи і не було, якщо брати стандартні пропозиції банку. А деякі плюси - лише акційні.


ну почему. есть и стандартное интересное.
просто его мало.
ну так для остального есть другие банки.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 22:51

А працює зараз легка розстрочка, та яка 3 місяця без %%, якщо сума оплати 1000 ₴ ?
Картка АТБ.
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 23:09

  Sense Bank написав:tester7336 Ні, але комісії за неактивний рахунок однакові як для карткових, так і для поточних рахунків.

Банківський лицар Кирило 🛡️


укажите конкретно пункты по которым взымается комиссия в "Договор про банківське обслуговування фізичних осіб". так как из ваших выжимок чет не понятно что и к чему

Комісія за обслуговування неактивних поточних рахунків.

- 100 UAH / 3 у.о. — з 7-го місяця для всіх рахунків без активності більше 6 місяців.
- 500 UAH / 10 у.о. — з 37-го місяця для рахунків, на яких відсутня активність понад 36 місяців і не було пройдено повторну ідентифікацію за вимогою банку.

Зміни для карткових рахунків.

- Скасування порогу балансу для комісії за неактивний рахунок. З 5 грудня 2024 року буде скасовано поріг залишку, за якого раніше не стягувалась комісія за неактивний картковий рахунок (до 5 грудня 2024 року він складає 2000 UAH / 50 USD / 50 EUR).
- Комісія за неактивний рахунок після 36 місяців. Якщо операції за рахунком не проводились протягом 36 місяців, і клієнт не пройшов повторну ідентифікацію на вимогу банку, з 5 грудня 2024 року застосовуватиметься комісія за обслуговування неактивного рахунку в розмірі 500 UAH / 10 USD / 10 EUR.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 23:18

Интересно, нельзя ли обжаловать в суде взимание этой комиссии?
Комиссия предусмотрена для "картковий рахунок", а счета 2625 давно канули в Лету. Сейчас карты привязываются к 2620, а это текущие счета.
Сибарит
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