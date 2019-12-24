А где в
1.27. Поточний рахунок (Рахунок)– рахунок, що відкривається Банком Клієнту на договірній основі для обліку грошових коштів та
здійснення платіжних операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов Договору та вимог чинного законодавства
України. До Поточних рахунків належать Рахунок ЕПЗ та Спеціальний рахунок. В межах цього розділу Договору під терміном «Поточ-
ний рахунок» або «Рахунок» мається на увазі також і Розрахунковий рахунок, що відкривається/обслуговується Банком Клієнтам - не-
банківським надавачам платіжних послуг, фінансовим установам, що мають право на надання платіжних послуг, виключно для цілей
забезпечення виконання платіжних операцій його користувачів;
Для "картковий рахунок" отдельного пункта не вижу. Нашёл только намёк в словах "Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків", что карточный - это частный случай текущего. И это не противоречит тому, что карточный - это тоже 2620.
А так уж важно снимут соточку за то, что счёт текущий или за то, что он ещё и карточный?