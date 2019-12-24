Сибарит написав:Интересно, нельзя ли обжаловать в суде взимание этой комиссии? Комиссия предусмотрена для "картковий рахунок", а счета 2625 давно канули в Лету. Сейчас карты привязываются к 2620, а это текущие счета.
А где в ДКБО написано, что "картковий рахунок" - это 2625? Я там в терминах вижу только:
1.27. Поточний рахунок (Рахунок)– рахунок, що відкривається Банком Клієнту на договірній основі для обліку грошових коштів та здійснення платіжних операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов Договору та вимог чинного законодавства України. До Поточних рахунків належать Рахунок ЕПЗ та Спеціальний рахунок. В межах цього розділу Договору під терміном «Поточ- ний рахунок» або «Рахунок» мається на увазі також і Розрахунковий рахунок, що відкривається/обслуговується Банком Клієнтам - не- банківським надавачам платіжних послуг, фінансовим установам, що мають право на надання платіжних послуг, виключно для цілей забезпечення виконання платіжних операцій його користувачів;
Для "картковий рахунок" отдельного пункта не вижу. Нашёл только намёк в словах "Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків", что карточный - это частный случай текущего. И это не противоречит тому, что карточный - это тоже 2620.
А так уж важно снимут соточку за то, что счёт текущий или за то, что он ещё и карточный?
novichok написав:А працює зараз легка розстрочка, та яка 3 місяця без %%, якщо сума оплати 1000 ₴ ? Картка АТБ.
Акційна розстрочка діяла до 31 грудня, після чого завершилась(
Проте розпочалась нова, вже з 01.01.25 і до 31.03.25 в банку діятиме нова акційна розстрочка, оформити яку можна на суму від 500 грн!
Оформлення доступне на термін в 3, 6, 9, 12, 18, 24 під 0,01% річних, але відбулись зміни в комісії: - для терміну в 3 місяці — одноразова комісія в 50 грн - для терміну в 6 місяців — одноразова комісія у 200 грн Комісія є фіксованою, списується один раз при остаточному оформленні розстрочки. Деталі тут: https://sensebank.ua/news/momentalna-ro ... akcijna-40
moveton написав:Для "картковий рахунок" отдельного пункта не вижу
термін "картковий рахунок" не вживається регулятором вже років 7!! Просто залишилась неофіційна назва. А офіційно є шось типу поточний рахунок зі спеціальними(елеХтроними) засобами використання. На 2620 прив'язують і безстрокові вклади, типу Ощадного у Сенсі