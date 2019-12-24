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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1354135513561357

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Sense Bank 3.5 5 104
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
41
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 15:37

  Кассандра написав:
  Sense Bank написав:
  Кассандра написав:Sense Bank здравствуйте! Так акцию выходные с кредиткой и дополнительными 2-мя % продлили по март включительно? Прошу прокомментировать

Доброго дня!
Так, акція "Вихідні з кешбеком за кредиткою" була подовжена до 31 березня 2025 року.

Банківський лицар Кирило 🛡️

Кирил, добрый день! Вы писали, что акция выходного дня по кредитке продлена по март включительно. Сын сегодня расплатился и она не сработала. Почему? Изменения сроков действия не было. Сын мог расплатиться другой картой. Кто возместит возместит убытки? Почему не предупредили за 2-3 дня?

Вітаю! Так, на той момент акція була подовжена, проте наразі банком було прийнято рішення про її дострокове завершення. Відповідно, через те, що акція діяла до 31.01.2025, з 01.02.2025 бонуси за нею вже не нараховуються. Відповідні зміни в термінах дії акції були внесені як на сайті банку, так і у базі знань та сторінці акції у застосунку. Інформація про можливе дострокове припинення акції вказана в п. 9.3. правил акції: https://sensebank.ua/upload/cashu/Pravy ... ck_CC.html

Банківський лицар Кирило 🛡️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 15:47

Re: Sense Bank

Але ще сьогодні в списку доступних в 10.00 ще висіла ця акція. Ви по-свинські обійшлися з сином Кассандри.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 15:51

Sense Bank Кирилл! Человек готовится к воскресному шопингу и знает, до 31 марта, ему ничего в этом плане не грозит. И тут накануне выходных появляется эта новость. Как это называется? Я думаю, многие "оценят"такой ход банка :(
Предупреждение должно быть не накануне, а хотя бы за пару дней. Очень некрасиво поступлено. Я думаю, что стоит в качестве исключения, всем тем, кто попал на этом, банк мог бы и возместить такие потери и ничего бы с ним не случилось :roll:
Кассандра
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