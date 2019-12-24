Кассандра написав:Sense Bank здравствуйте! Так акцию выходные с кредиткой и дополнительными 2-мя % продлили по март включительно? Прошу прокомментировать
Доброго дня! Так, акція "Вихідні з кешбеком за кредиткою" була подовжена до 31 березня 2025 року.
Банківський лицар Кирило 🛡️
Кирил, добрый день! Вы писали, что акция выходного дня по кредитке продлена по март включительно. Сын сегодня расплатился и она не сработала. Почему? Изменения сроков действия не было. Сын мог расплатиться другой картой. Кто возместит возместит убытки? Почему не предупредили за 2-3 дня?
Вітаю! Так, на той момент акція була подовжена, проте наразі банком було прийнято рішення про її дострокове завершення. Відповідно, через те, що акція діяла до 31.01.2025, з 01.02.2025 бонуси за нею вже не нараховуються. Відповідні зміни в термінах дії акції були внесені як на сайті банку, так і у базі знань та сторінці акції у застосунку. Інформація про можливе дострокове припинення акції вказана в п. 9.3. правил акції: https://sensebank.ua/upload/cashu/Pravy ... ck_CC.html
Sense Bank Кирилл! Человек готовится к воскресному шопингу и знает, до 31 марта, ему ничего в этом плане не грозит. И тут накануне выходных появляется эта новость. Как это называется? Я думаю, многие "оценят"такой ход банка Предупреждение должно быть не накануне, а хотя бы за пару дней. Очень некрасиво поступлено. Я думаю, что стоит в качестве исключения, всем тем, кто попал на этом, банк мог бы и возместить такие потери и ничего бы с ним не случилось