RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1354135513561357

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 104
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
41
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 15:37

  Кассандра написав:
  Sense Bank написав:
  Кассандра написав:Sense Bank здравствуйте! Так акцию выходные с кредиткой и дополнительными 2-мя % продлили по март включительно? Прошу прокомментировать

Доброго дня!
Так, акція "Вихідні з кешбеком за кредиткою" була подовжена до 31 березня 2025 року.

Банківський лицар Кирило 🛡️

Кирил, добрый день! Вы писали, что акция выходного дня по кредитке продлена по март включительно. Сын сегодня расплатился и она не сработала. Почему? Изменения сроков действия не было. Сын мог расплатиться другой картой. Кто возместит возместит убытки? Почему не предупредили за 2-3 дня?

Вітаю! Так, на той момент акція була подовжена, проте наразі банком було прийнято рішення про її дострокове завершення. Відповідно, через те, що акція діяла до 31.01.2025, з 01.02.2025 бонуси за нею вже не нараховуються. Відповідні зміни в термінах дії акції були внесені як на сайті банку, так і у базі знань та сторінці акції у застосунку. Інформація про можливе дострокове припинення акції вказана в п. 9.3. правил акції: https://sensebank.ua/upload/cashu/Pravy ... ck_CC.html

Банківський лицар Кирило 🛡️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12975
З нами з: 18.02.13
Подякував: 181 раз.
Подякували: 1386 раз.
 
Профіль
 
2
2
1
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 15:47

Re: Sense Bank

Але ще сьогодні в списку доступних в 10.00 ще висіла ця акція. Ви по-свинські обійшлися з сином Кассандри.
Кочевник
 
Повідомлень: 2459
З нами з: 16.02.17
Подякував: 395 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 15:51

Sense Bank Кирилл! Человек готовится к воскресному шопингу и знает, до 31 марта, ему ничего в этом плане не грозит. И тут накануне выходных появляется эта новость, которую нигде не могут найти, это подтверждает сообщение коллеги Кочевника выше. И как это называется? Я думаю, многие "оценят"такой ход банка :(
Предупреждение должно быть не накануне, а хотя бы за пару дней. Очень некрасиво поступлено. Я думаю, что стоит в качестве исключения, всем тем, кто попал на этом, банк мог бы и возместить такие потери и ничего бы с ним не случилось :roll:
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1499
З нами з: 04.12.12
Подякував: 30 раз.
Подякували: 233 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 16:42

  Sense Bank написав:
  Driver написав:Очередной вопрос по кешбеку 2% на выходных.
Его опять не продлили? :shock:

Акція діє з 01.11.2023 до 31.01.2025 включно
(отсюда: https://sensebank.ua/cash-u/vihidni-z-kesbekom-po-kreditci )

И в моб.приложении в списке акций аналогично

Добрий вечір!

За поточними умовами акція дійсно завершується 31.01.2025, без подальшого продовження
Проте, вже на лютий підготували індивідуальні пропозиції для карток Red, Red 2.0, Red Cash, Максимум, Максимум Готівка, Максимум Платинум 😇

Умови акцій будуть доступні у мобільному застосунку в розділах Cash’U Club → Акції та в розділі Персональні пропозиції 🫶

Ваша турботлива чарівниця, Валерія 🫧
      

Всі ці акціі нагадують гру в «наперстки». Комусь продовжують, комусь ні. Так розумію, як у класика, є рівні клієнти, а є рівніши.
andyteam
 
Повідомлень: 158
З нами з: 16.07.14
Подякував: 29 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 17:54

  Sense Bank написав:
  Кассандра написав:Кирил, добрый день! Вы писали, что акция выходного дня по кредитке продлена по март включительно. Сын сегодня расплатился и она не сработала. Почему? Изменения сроков действия не было. Сын мог расплатиться другой картой. Кто возместит возместит убытки? Почему не предупредили за 2-3 дня?

Вітаю! Так, на той момент акція була подовжена, проте наразі банком було прийнято рішення про її дострокове завершення. Відповідно, через те, що акція діяла до 31.01.2025, з 01.02.2025 бонуси за нею вже не нараховуються. Відповідні зміни в термінах дії акції були внесені як на сайті банку, так і у базі знань та сторінці акції у застосунку. Інформація про можливе дострокове припинення акції вказана в п. 9.3. правил акції: https://sensebank.ua/upload/cashu/Pravy ... ck_CC.html

Банківський лицар Кирило 🛡️

Да какой вы рыцарь, любезный?! Вы от имени банка дали квитанцию, что акция действует до конца марта, а потом на конкретный вопрос и здесь и на хейтерской ветке в телеге несколько часов не могли сформулировать, почему так произошло. Пока вам этот ответ на хейтерской ветке в тлг не подсказала особа женского пола пренеприятной наружности, жующая во время ответа бутерброд, и этим вызывающая ещё большее отвращение и отторжение. Вместо того чтобы потушить пожар, вы его раздуваете его ещё сильнее. Ну-ну
Я всем своим коллегам пенсионерам, которые держат свои деньги у вас рассказываю про этот случай и все очень возмущены происшедшим. И я всем рекомендую искать более спокойную и предсказуемую гавань
Навигатор
 
Повідомлень: 349
З нами з: 21.12.09
Подякував: 5 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 18:07

Sense Bank и действительно, сохраните лицо! Компенсируйте потери всем пострадавшим на этих выходных клиентам, по причине вашего плохого информирования, и это хоть немного смягчит горечь происшедшего. И многие люди поверят вам снова
Навигатор
 
Повідомлень: 349
З нами з: 21.12.09
Подякував: 5 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1354135513561357
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andyteam і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 122, 123, 124
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1238 281354
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 лис, 2024 10:43
ramzes4
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
15 22489
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 жов, 2024 10:06
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13566)
01.02.2025 17:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.