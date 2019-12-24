Кассандра написав:Sense Bank здравствуйте! Так акцию выходные с кредиткой и дополнительными 2-мя % продлили по март включительно? Прошу прокомментировать
Доброго дня! Так, акція "Вихідні з кешбеком за кредиткою" була подовжена до 31 березня 2025 року.
Банківський лицар Кирило 🛡️
Кирил, добрый день! Вы писали, что акция выходного дня по кредитке продлена по март включительно. Сын сегодня расплатился и она не сработала. Почему? Изменения сроков действия не было. Сын мог расплатиться другой картой. Кто возместит возместит убытки? Почему не предупредили за 2-3 дня?
Вітаю! Так, на той момент акція була подовжена, проте наразі банком було прийнято рішення про її дострокове завершення. Відповідно, через те, що акція діяла до 31.01.2025, з 01.02.2025 бонуси за нею вже не нараховуються. Відповідні зміни в термінах дії акції були внесені як на сайті банку, так і у базі знань та сторінці акції у застосунку. Інформація про можливе дострокове припинення акції вказана в п. 9.3. правил акції: https://sensebank.ua/upload/cashu/Pravy ... ck_CC.html
Sense Bank Кирилл! Человек готовится к воскресному шопингу и знает, до 31 марта, ему ничего в этом плане не грозит. И тут накануне выходных появляется эта новость, которую нигде не могут найти, это подтверждает сообщение коллеги Кочевника выше. И как это называется? Я думаю, многие "оценят"такой ход банка Предупреждение должно быть не накануне, а хотя бы за пару дней. Очень некрасиво поступлено. Я думаю, что стоит в качестве исключения, всем тем, кто попал на этом, банк мог бы и возместить такие потери и ничего бы с ним не случилось
За поточними умовами акція дійсно завершується 31.01.2025, без подальшого продовження Проте, вже на лютий підготували індивідуальні пропозиції для карток Red, Red 2.0, Red Cash, Максимум, Максимум Готівка, Максимум Платинум 😇
Умови акцій будуть доступні у мобільному застосунку в розділах Cash’U Club → Акції та в розділі Персональні пропозиції 🫶
Ваша турботлива чарівниця, Валерія 🫧
Всі ці акціі нагадують гру в «наперстки». Комусь продовжують, комусь ні. Так розумію, як у класика, є рівні клієнти, а є рівніши.
Кассандра написав:Кирил, добрый день! Вы писали, что акция выходного дня по кредитке продлена по март включительно. Сын сегодня расплатился и она не сработала. Почему? Изменения сроков действия не было. Сын мог расплатиться другой картой. Кто возместит возместит убытки? Почему не предупредили за 2-3 дня?
Вітаю! Так, на той момент акція була подовжена, проте наразі банком було прийнято рішення про її дострокове завершення. Відповідно, через те, що акція діяла до 31.01.2025, з 01.02.2025 бонуси за нею вже не нараховуються. Відповідні зміни в термінах дії акції були внесені як на сайті банку, так і у базі знань та сторінці акції у застосунку. Інформація про можливе дострокове припинення акції вказана в п. 9.3. правил акції: https://sensebank.ua/upload/cashu/Pravy ... ck_CC.html
Банківський лицар Кирило 🛡️
Да какой вы рыцарь, любезный?! Вы от имени банка дали квитанцию, что акция действует до конца марта, а потом на конкретный вопрос и здесь и на хейтерской ветке в телеге несколько часов не могли сформулировать, почему так произошло. Пока вам этот ответ на хейтерской ветке в тлг не подсказала особа женского пола пренеприятной наружности, жующая во время ответа бутерброд, и этим вызывающая ещё большее отвращение и отторжение. Вместо того чтобы потушить пожар, вы его раздуваете его ещё сильнее. Ну-ну Я всем своим коллегам пенсионерам, которые держат свои деньги у вас рассказываю про этот случай и все очень возмущены происшедшим. И я всем рекомендую искать более спокойную и предсказуемую гавань
Sense Bank и действительно, сохраните лицо! Компенсируйте потери всем пострадавшим на этих выходных клиентам, по причине вашего плохого информирования, и это хоть немного смягчит горечь происшедшего. И многие люди поверят вам снова
igor717 написав:Підкажіть, будь ласка, в банке є якійсь сервіс по замовленню зняття готівки по типу як у приваті? Щоб з депозиту, що закінчується, отримати кошти? Дякую.
Для замовлення ви можете звернутись до чату у застосунку банку https://hi.sensebank.com.ua/newchatsupport або зателефонувати за номером гарячої лінії 0800 50 20 50 (безкоштовно). Готівку можна отримати в касі через два робочі дні після замовлення