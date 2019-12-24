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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 лют, 2025 23:30
wolt450 написав:
По одному акку кешбек стандартний, в рамках традиційних
-по іншому
медзаклади 4
взуття 4.5
для дому 3
краса 10
продукти 2.5
Раніше такого не бачив
Шоб я так жил, как вы рассказываете!
А мне опять сделали кэшбек по дебетке выше, чем по кредитке
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Додано: Суб 01 лют, 2025 23:31
И да.
Объясните ламеру из 90-х, что такое "форум хейтеров"? (или "чат хейтеров", или как его там...)
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Driver
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- Подякували: 24 раз.
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Додано: Суб 01 лют, 2025 23:33
wolt450 написав:
По одному акку кешбек стандартний, в рамках традиційних
-по іншому
медзаклади 4
взуття 4.5
для дому 3
краса 10
продукти 2.5
Раніше такого не бачив
Схоже у когось день варення на підході ))
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Amethyst
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Додано: Суб 01 лют, 2025 23:41
Driver написав:
что такое "форум хейтеров"? (или "чат хейтеров"
дискусійна група в телеграміhttps://t.me/sensebank
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