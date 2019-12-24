RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1355135613571358

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 104
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
41
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 23:30

  wolt450 написав:По одному акку кешбек стандартний, в рамках традиційних
-по іншому
медзаклади 4
взуття 4.5
для дому 3
краса 10
продукти 2.5
Раніше такого не бачив

Шоб я так жил, как вы рассказываете! :D
А мне опять сделали кэшбек по дебетке выше, чем по кредитке :(
Driver
Аватар користувача
 
Повідомлень: 390
З нами з: 13.06.16
Подякував: 76 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 23:31

И да.
Объясните ламеру из 90-х, что такое "форум хейтеров"? (или "чат хейтеров", или как его там...)
Driver
Аватар користувача
 
Повідомлень: 390
З нами з: 13.06.16
Подякував: 76 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 23:33

  wolt450 написав:По одному акку кешбек стандартний, в рамках традиційних
-по іншому
медзаклади 4
взуття 4.5
для дому 3
краса 10
продукти 2.5
Раніше такого не бачив
Схоже у когось день варення на підході ))
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6094
З нами з: 05.05.21
Подякував: 470 раз.
Подякували: 1186 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
9
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 23:41

Re: Sense Bank

  Driver написав:что такое "форум хейтеров"? (или "чат хейтеров"

дискусійна група в телеграмі
https://t.me/sensebank
greenozon
 
Повідомлень: 16398
З нами з: 01.06.14
Подякував: 515 раз.
Подякували: 1702 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
6
  #<1 ... 1355135613571358
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 122, 123, 124
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1238 281369
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 лис, 2024 10:43
ramzes4
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
15 22491
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 жов, 2024 10:06
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13574)
01.02.2025 22:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.