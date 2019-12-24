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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 лют, 2025 19:02
Добрий вечір!
Підкажіть по такому питанню. Fast card доллар.
По рахунку більше 180 днів операції не проводилися.
Залишок на багато більше 50$
Чи повинні списати комісію за неактивний рахунок?
Якщо кошти перекинути на Ощадний чи/та купити, наприклад, 1$ на цю картку, то рахунок буде вважатися вже активним?
Дякую!
Неактивний Рахунок – це Рахунок, по якому більше ніж 180 календарних днів від дати останнього робочого дня поточного місяця не
здійснювали фінансові операції та залишок кошів на Рахунку на дату списання комісії не перевищував 50 доларів США або 50 евро / рахунок
по якому Клієнтом оформлена заява на закриття Рахунку за умови, що з дати оформлення такої заяви пройшов термін 30 днів.
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Додано: Пон 03 лют, 2025 19:15
Alex_TT написав:
Добрий вечір!
Підкажіть по такому питанню. Fast card доллар.
По рахунку більше 180 днів операції не проводилися.
Залишок на багато більше 50$
Чи повинні списати комісію за неактивний рахунок?
Якщо кошти перекинути на Ощадний чи/та купити, наприклад, 1$ на цю картку, то рахунок буде вважатися вже активним?
Дякую!
Неактивний Рахунок – це Рахунок, по якому більше ніж 180 календарних днів від дати останнього робочого дня поточного місяця не
здійснювали фінансові операції та залишок кошів на Рахунку на дату списання комісії не перевищував 50 доларів США або 50 евро / рахунок
по якому Клієнтом оформлена заява на закриття Рахунку за умови, що з дати оформлення такої заяви пройшов термін 30 днів.
Добрий вечір!
З 5 грудня 2024 року був скасований ліміт залишку коштів на рахунку, що дозволяв уникнути списання комісії за неактивний рахунок.
Наприклад, якщо ви купите 1 долар, то тим самим зміните баланс картки, а отже рахунок буде вважатись знову активним 👌🏻
Якщо ж операцій не буде виконано, то банк спише цю комісію.
З повагою, Володимир 💎
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Додано: Пон 03 лют, 2025 20:05
Sense Bank написав: Alex_TT написав:
Добрий вечір!
Підкажіть по такому питанню. Fast card доллар.
По рахунку більше 180 днів операції не проводилися.
Залишок на багато більше 50$
Чи повинні списати комісію за неактивний рахунок?
Якщо кошти перекинути на Ощадний чи/та купити, наприклад, 1$ на цю картку, то рахунок буде вважатися вже активним?
Дякую!
Неактивний Рахунок – це Рахунок, по якому більше ніж 180 календарних днів від дати останнього робочого дня поточного місяця не
здійснювали фінансові операції та залишок кошів на Рахунку на дату списання комісії не перевищував 50 доларів США або 50 евро / рахунок
по якому Клієнтом оформлена заява на закриття Рахунку за умови, що з дати оформлення такої заяви пройшов термін 30 днів.
Добрий вечір!
З 5 грудня 2024 року був скасований ліміт залишку коштів на рахунку, що дозволяв уникнути списання комісії за неактивний рахунок.
Наприклад, якщо ви купите 1 долар, то тим самим зміните баланс картки, а отже рахунок буде вважатись знову активним 👌🏻
Якщо ж операцій не буде виконано, то банк спише цю комісію.
З повагою, Володимир 💎
Дякую за оперативну відповідь!
На сайті по Fast card лежить pdf файл, виходячи з якого ліміт 50$ діє. В результаті, ознайомившись і якщо все правильно зрозумів, не переймався, що комісія буде списана. Але її списали. Цей тариф є на сайті і зараз з Примітка 11 про 50$.
В результаті відбувається, як би його пом'якше сказати... Ви зрозуміли.
Якщо не купувати на картку 1$ а просто закинути на ощадний. Через якийсь час повернути на картку, картка при цьому буде вважатися активною?
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Додано: Пон 03 лют, 2025 20:25
Alex_TT написав: Sense Bank написав: Alex_TT написав:
Добрий вечір!
Підкажіть по такому питанню. Fast card доллар.
По рахунку більше 180 днів операції не проводилися.
Залишок на багато більше 50$
Чи повинні списати комісію за неактивний рахунок?
Якщо кошти перекинути на Ощадний чи/та купити, наприклад, 1$ на цю картку, то рахунок буде вважатися вже активним?
Дякую!
Неактивний Рахунок – це Рахунок, по якому більше ніж 180 календарних днів від дати останнього робочого дня поточного місяця не
здійснювали фінансові операції та залишок кошів на Рахунку на дату списання комісії не перевищував 50 доларів США або 50 евро / рахунок
по якому Клієнтом оформлена заява на закриття Рахунку за умови, що з дати оформлення такої заяви пройшов термін 30 днів.
Добрий вечір!
З 5 грудня 2024 року був скасований ліміт залишку коштів на рахунку, що дозволяв уникнути списання комісії за неактивний рахунок.
Наприклад, якщо ви купите 1 долар, то тим самим зміните баланс картки, а отже рахунок буде вважатись знову активним 👌🏻
Якщо ж операцій не буде виконано, то банк спише цю комісію.
З повагою, Володимир 💎
Дякую за оперативну відповідь!
На сайті по Fast card лежить pdf файл, виходячи з якого ліміт 50$ діє. В результаті, ознайомившись і якщо все правильно зрозумів, не переймався, що комісія буде списана. Але її списали. Цей тариф є на сайті і зараз з Примітка 11 про 50$.
В результаті відбувається, як би його пом'якше сказати... Ви зрозуміли.
Якщо не купувати на картку 1$ а просто закинути на ощадний. Через якийсь час повернути на картку, картка при цьому буде вважатися активною?
Якщо ви кошти перекажете на депозит Ощадний, то ця операція також зробить ваш рахунок активним, але варто дочекатись, поки вона пройде по рахунку, після чого можна переказати кошти назад на картку.
Щодо інформування, то варто переглянути детальніше, напишу вам в особисті 👌🏻
Ваш друг, Володимир 💎
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