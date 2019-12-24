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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 лют, 2025 19:02
Добрий вечір!
Підкажіть по такому питанню. Fast card доллар.
По рахунку більше 180 днів операції не проводилися.
Залишок на багато більше 50$
Чи повинні списати комісію за неактивний рахунок?
Якщо кошти перекинути на Ощадний чи/та купити, наприклад, 1$ на цю картку, то рахунок буде вважатися вже активним?
Дякую!
Неактивний Рахунок – це Рахунок, по якому більше ніж 180 календарних днів від дати останнього робочого дня поточного місяця не
здійснювали фінансові операції та залишок кошів на Рахунку на дату списання комісії не перевищував 50 доларів США або 50 евро / рахунок
по якому Клієнтом оформлена заява на закриття Рахунку за умови, що з дати оформлення такої заяви пройшов термін 30 днів.
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Додано: Пон 03 лют, 2025 19:15
Alex_TT написав:
Добрий вечір!
Підкажіть по такому питанню. Fast card доллар.
По рахунку більше 180 днів операції не проводилися.
Залишок на багато більше 50$
Чи повинні списати комісію за неактивний рахунок?
Якщо кошти перекинути на Ощадний чи/та купити, наприклад, 1$ на цю картку, то рахунок буде вважатися вже активним?
Дякую!
Неактивний Рахунок – це Рахунок, по якому більше ніж 180 календарних днів від дати останнього робочого дня поточного місяця не
здійснювали фінансові операції та залишок кошів на Рахунку на дату списання комісії не перевищував 50 доларів США або 50 евро / рахунок
по якому Клієнтом оформлена заява на закриття Рахунку за умови, що з дати оформлення такої заяви пройшов термін 30 днів.
Добрий вечір!
З 5 грудня 2024 року був скасований ліміт залишку коштів на рахунку, що дозволяв уникнути списання комісії за неактивний рахунок.
Наприклад, якщо ви купите 1 долар, то тим самим зміните баланс картки, а отже рахунок буде вважатись знову активним 👌🏻
Якщо ж операцій не буде виконано, то банк спише цю комісію.
З повагою, Володимир 💎
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Додано: Пон 03 лют, 2025 20:05
Sense Bank написав: Alex_TT написав:
Добрий вечір!
Підкажіть по такому питанню. Fast card доллар.
По рахунку більше 180 днів операції не проводилися.
Залишок на багато більше 50$
Чи повинні списати комісію за неактивний рахунок?
Якщо кошти перекинути на Ощадний чи/та купити, наприклад, 1$ на цю картку, то рахунок буде вважатися вже активним?
Дякую!
Неактивний Рахунок – це Рахунок, по якому більше ніж 180 календарних днів від дати останнього робочого дня поточного місяця не
здійснювали фінансові операції та залишок кошів на Рахунку на дату списання комісії не перевищував 50 доларів США або 50 евро / рахунок
по якому Клієнтом оформлена заява на закриття Рахунку за умови, що з дати оформлення такої заяви пройшов термін 30 днів.
Добрий вечір!
З 5 грудня 2024 року був скасований ліміт залишку коштів на рахунку, що дозволяв уникнути списання комісії за неактивний рахунок.
Наприклад, якщо ви купите 1 долар, то тим самим зміните баланс картки, а отже рахунок буде вважатись знову активним 👌🏻
Якщо ж операцій не буде виконано, то банк спише цю комісію.
З повагою, Володимир 💎
Дякую за оперативну відповідь!
На сайті по Fast card лежить pdf файл, виходячи з якого ліміт 50$ діє. В результаті, ознайомившись і якщо все правильно зрозумів, не переймався, що комісія буде списана. Але її списали. Цей тариф є на сайті і зараз з Примітка 11 про 50$.
В результаті відбувається, як би його пом'якше сказати... Ви зрозуміли.
Якщо не купувати на картку 1$ а просто закинути на ощадний. Через якийсь час повернути на картку, картка при цьому буде вважатися активною?
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Alex_TT
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Додано: Пон 03 лют, 2025 20:25
Alex_TT написав: Sense Bank написав: Alex_TT написав:
Добрий вечір!
Підкажіть по такому питанню. Fast card доллар.
По рахунку більше 180 днів операції не проводилися.
Залишок на багато більше 50$
Чи повинні списати комісію за неактивний рахунок?
Якщо кошти перекинути на Ощадний чи/та купити, наприклад, 1$ на цю картку, то рахунок буде вважатися вже активним?
Дякую!
Неактивний Рахунок – це Рахунок, по якому більше ніж 180 календарних днів від дати останнього робочого дня поточного місяця не
здійснювали фінансові операції та залишок кошів на Рахунку на дату списання комісії не перевищував 50 доларів США або 50 евро / рахунок
по якому Клієнтом оформлена заява на закриття Рахунку за умови, що з дати оформлення такої заяви пройшов термін 30 днів.
Добрий вечір!
З 5 грудня 2024 року був скасований ліміт залишку коштів на рахунку, що дозволяв уникнути списання комісії за неактивний рахунок.
Наприклад, якщо ви купите 1 долар, то тим самим зміните баланс картки, а отже рахунок буде вважатись знову активним 👌🏻
Якщо ж операцій не буде виконано, то банк спише цю комісію.
З повагою, Володимир 💎
Дякую за оперативну відповідь!
На сайті по Fast card лежить pdf файл, виходячи з якого ліміт 50$ діє. В результаті, ознайомившись і якщо все правильно зрозумів, не переймався, що комісія буде списана. Але її списали. Цей тариф є на сайті і зараз з Примітка 11 про 50$.
В результаті відбувається, як би його пом'якше сказати... Ви зрозуміли.
Якщо не купувати на картку 1$ а просто закинути на ощадний. Через якийсь час повернути на картку, картка при цьому буде вважатися активною?
Якщо ви кошти перекажете на депозит Ощадний, то ця операція також зробить ваш рахунок активним, але варто дочекатись, поки вона пройде по рахунку, після чого можна переказати кошти назад на картку.
Щодо інформування, то варто переглянути детальніше, напишу вам в особисті 👌🏻
Ваш друг, Володимир 💎
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Додано: Чет 06 лют, 2025 13:21
Добрий день!
Питання вирішене.
Вражає оперативність, лояльність, бажання зрозуміти проблему та вирішити її.
В наш час це дуже цінно.
Дякую Вам за таке ставлення до клієнтів!
Гарного тихого дня.
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Alex_TT
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Додано: Чет 06 лют, 2025 13:42
Alex_TT написав:
Добрий день!
Питання вирішене.
Вражає оперативність, лояльність, бажання зрозуміти проблему та вирішити її.
В наш час це дуже цінно.
Дякую Вам за таке ставлення до клієнтів!
Гарного тихого дня.
Добрий день!
Дякую вам за такі теплі слова. Нам дуже приємно знати, що змогли допомогти й залишити гарне враження. Справді цінуємо вашу довіру та час, адже для нас важливо не просто розв'язувати питання, а й робити це з турботою 💙
Нехай і ваш день буде спокійним і світлим!
З повагою, Володимир 💎
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Додано: Чет 06 лют, 2025 20:45
Вітаю. Немає коли перечитувати тему, хочу продати частину облігацій куплених по 1047.5 грн за шт за 1056.85 грн/шт на даний момент. А завтра можна буде зайти в долар умовно по 41.55-41.60. Яку суму можна перерахувати з рахунку за раз, за день, місяць з вже підтвердженим доходом в Sense? Частина піде в Райф дружині, частина мені (в мене обмеження в 150к грн на місяць в Райфі, в дружини скоріш за все також). Тобто, 2 рази по 150к не повинно бути ніяких обмежень, якщо дохід підтверджений?
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Додано: Чет 06 лют, 2025 21:48
Striker написав:
Вітаю. Немає коли перечитувати тему, хочу продати частину облігацій куплених по 1047.5 грн за шт за 1056.85 грн/шт на даний момент. А завтра можна буде зайти в долар умовно по 41.55-41.60. Яку суму можна перерахувати з рахунку за раз, за день, місяць з вже підтвердженим доходом в Sense? Частина піде в Райф дружині, частина мені (в мене обмеження в 150к грн на місяць в Райфі, в дружини скоріш за все також). Тобто, 2 рази по 150к не повинно бути ніяких обмежень, якщо дохід підтверджений?
Добрий вечір. Станом на момент написання даного повідомлення, Sense Bank ще не впровадив обмеження, описані в меморандумі, тож наразі ліміти залишаються такими, як і були до нього. Ліміти на перекази за номером рахунку IBAN на рахунки, відкриті в інших банках України наразі становлять: 150 000 грн. за одну операцію; 500 000 грн. на день; 5 000 000 грн. на місяць. При P2P переказі будуть діяти карткові ліміти.
Банківський лицар Кирило 🛡️
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Додано: Чет 06 лют, 2025 22:04
Striker написав:
Вітаю. Немає коли перечитувати тему, хочу продати частину облігацій куплених по 1047.5 грн за шт за 1056.85 грн/шт на даний момент. А завтра можна буде зайти в долар умовно по 41.55-41.60. Яку суму можна перерахувати з рахунку за раз, за день, місяць з вже підтвердженим доходом в Sense? Частина піде в Райф дружині, частина мені (в мене обмеження в 150к грн на місяць в Райфі, в дружини скоріш за все також). Тобто, 2 рази по 150к не повинно бути ніяких обмежень, якщо дохід підтверджений?
У Райфі обмеження в 150К на місяць стосується переказів. Щодо надходжень такого обмеження немає, але і гарантії, що фінмон не збудиться також немає, якщо в Райфі дохід не підтверджений.
Сенс, на відміну від інших, обмежень на перекази в 150К згідно Меморандуму ще не озвучив (хоча це не означає, що їх немає). Діючі ліміти на СЕП 150К/500К/5000М.
Іншими словами, 100% гарантій немає ані на вихід, ані на вхід. Але і ризик, ІМХО, не зашкалює.
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AlexTk
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Додано: П'ят 07 лют, 2025 07:02
AlexTk написав: Striker написав:
Вітаю. Немає коли перечитувати тему, хочу продати частину облігацій куплених по 1047.5 грн за шт за 1056.85 грн/шт на даний момент. А завтра можна буде зайти в долар умовно по 41.55-41.60. Яку суму можна перерахувати з рахунку за раз, за день, місяць з вже підтвердженим доходом в Sense? Частина піде в Райф дружині, частина мені (в мене обмеження в 150к грн на місяць в Райфі, в дружини скоріш за все також). Тобто, 2 рази по 150к не повинно бути ніяких обмежень, якщо дохід підтверджений?
У Райфі обмеження в 150К на місяць стосується переказів. Щодо надходжень такого обмеження немає, але і гарантії, що фінмон не збудиться також немає, якщо в Райфі дохід не підтверджений.
Сенс, на відміну від інших, обмежень на перекази в 150К згідно Меморандуму ще не озвучив (хоча це не означає, що їх немає). Діючі ліміти на СЕП 150К/500К/5000М.
Іншими словами, 100% гарантій немає ані на вихід, ані на вхід. Але і ризик, ІМХО, не зашкалює.
Про СЕНСбанк , єдиний банк який відмовив у зміні назви в реквізитах юридичної особи після надання необхідної документації,проте посилання на необхідність долучити опитувальник для директора є обов'язковим,менеджер повідомив що документи система не пропустить. В один день було направлено в два банки ( приват та сенс ), другий й досі сперечається. Від себе додам що опитувальник сьогодні буде підписано і направлено через Медок. Для фізосіб все стабільно - немає зп у СЕНСбанк не треба робити обмін валюти і купувати овдп .
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