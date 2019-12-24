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банках (гарне і погане) / Sense Bank Sense Bank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1357135813591360> Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Sense Bank 3.5 5 105 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 12% 13 2- Погане. Некомпетентне. 9% 9 3- Задовільне. Хотілося б краще. 16% 17 4- Добре. Як і повинно бути. 40% 42 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 23% 24 Всього голосів : 105 Додано: Пон 03 лют, 2025 19:02 Добрий вечір!



Підкажіть по такому питанню. Fast card доллар.



По рахунку більше 180 днів операції не проводилися.

Залишок на багато більше 50$

Чи повинні списати комісію за неактивний рахунок?

Якщо кошти перекинути на Ощадний чи/та купити, наприклад, 1$ на цю картку, то рахунок буде вважатися вже активним?



Дякую!



Неактивний Рахунок – це Рахунок, по якому більше ніж 180 календарних днів від дати останнього робочого дня поточного місяця не

здійснювали фінансові операції та залишок кошів на Рахунку на дату списання комісії не перевищував 50 доларів США або 50 евро / рахунок

по якому Клієнтом оформлена заява на закриття Рахунку за умови, що з дати оформлення такої заяви пройшов термін 30 днів. Alex_TT

Повідомлень: 2615 З нами з: 10.01.13 Подякував: 122 раз. Подякували: 395 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2025 19:15 Alex_TT написав: Добрий вечір!



Підкажіть по такому питанню. Fast card доллар.



По рахунку більше 180 днів операції не проводилися.

Залишок на багато більше 50$

Чи повинні списати комісію за неактивний рахунок?

Якщо кошти перекинути на Ощадний чи/та купити, наприклад, 1$ на цю картку, то рахунок буде вважатися вже активним?



Дякую!



Неактивний Рахунок – це Рахунок, по якому більше ніж 180 календарних днів від дати останнього робочого дня поточного місяця не

здійснювали фінансові операції та залишок кошів на Рахунку на дату списання комісії не перевищував 50 доларів США або 50 евро / рахунок

по якому Клієнтом оформлена заява на закриття Рахунку за умови, що з дати оформлення такої заяви пройшов термін 30 днів. Добрий вечір!Підкажіть по такому питанню. Fast card доллар.По рахунку більше 180 днів операції не проводилися.Залишок на багато більше 50$Чи повинні списати комісію за неактивний рахунок?Якщо кошти перекинути на Ощадний чи/та купити, наприклад, 1$ на цю картку, то рахунок буде вважатися вже активним?Дякую!Неактивний Рахунок – це Рахунок, по якому більше ніж 180 календарних днів від дати останнього робочого дня поточного місяця нездійснювали фінансові операції та залишок кошів на Рахунку на дату списання комісії не перевищував 50 доларів США або 50 евро / рахунокпо якому Клієнтом оформлена заява на закриття Рахунку за умови, що з дати оформлення такої заяви пройшов термін 30 днів.

Добрий вечір!

З 5 грудня 2024 року був скасований ліміт залишку коштів на рахунку, що дозволяв уникнути списання комісії за неактивний рахунок.



Наприклад, якщо ви купите 1 долар, то тим самим зміните баланс картки, а отже рахунок буде вважатись знову активним 👌🏻

Якщо ж операцій не буде виконано, то банк спише цю комісію.



З повагою, Володимир 💎 Добрий вечір!З 5 грудня 2024 року був скасований ліміт залишку коштів на рахунку, що дозволяв уникнути списання комісії за неактивний рахунок.Наприклад, якщо ви купите 1 долар, то тим самим зміните баланс картки, а отже рахунок буде вважатись знову активним 👌🏻Якщо ж операцій не буде виконано, то банк спише цю комісію.З повагою, Володимир 💎 Sense Bank Представник банку Повідомлень: 12980 З нами з: 18.02.13 Подякував: 181 раз. Подякували: 1388 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2025 20:05 Sense Bank написав: Alex_TT написав: Добрий вечір!



Підкажіть по такому питанню. Fast card доллар.



По рахунку більше 180 днів операції не проводилися.

Залишок на багато більше 50$

Чи повинні списати комісію за неактивний рахунок?

Якщо кошти перекинути на Ощадний чи/та купити, наприклад, 1$ на цю картку, то рахунок буде вважатися вже активним?



Дякую!



Неактивний Рахунок – це Рахунок, по якому більше ніж 180 календарних днів від дати останнього робочого дня поточного місяця не

здійснювали фінансові операції та залишок кошів на Рахунку на дату списання комісії не перевищував 50 доларів США або 50 евро / рахунок

по якому Клієнтом оформлена заява на закриття Рахунку за умови, що з дати оформлення такої заяви пройшов термін 30 днів. Добрий вечір!Підкажіть по такому питанню. Fast card доллар.По рахунку більше 180 днів операції не проводилися.Залишок на багато більше 50$Чи повинні списати комісію за неактивний рахунок?Якщо кошти перекинути на Ощадний чи/та купити, наприклад, 1$ на цю картку, то рахунок буде вважатися вже активним?Дякую!Неактивний Рахунок – це Рахунок, по якому більше ніж 180 календарних днів від дати останнього робочого дня поточного місяця нездійснювали фінансові операції та залишок кошів на Рахунку на дату списання комісії не перевищував 50 доларів США або 50 евро / рахунокпо якому Клієнтом оформлена заява на закриття Рахунку за умови, що з дати оформлення такої заяви пройшов термін 30 днів.

Добрий вечір!

З 5 грудня 2024 року був скасований ліміт залишку коштів на рахунку, що дозволяв уникнути списання комісії за неактивний рахунок.



Наприклад, якщо ви купите 1 долар, то тим самим зміните баланс картки, а отже рахунок буде вважатись знову активним 👌🏻

Якщо ж операцій не буде виконано, то банк спише цю комісію.



З повагою, Володимир 💎 Добрий вечір!З 5 грудня 2024 року був скасований ліміт залишку коштів на рахунку, що дозволяв уникнути списання комісії за неактивний рахунок.Наприклад, якщо ви купите 1 долар, то тим самим зміните баланс картки, а отже рахунок буде вважатись знову активним 👌🏻Якщо ж операцій не буде виконано, то банк спише цю комісію.З повагою, Володимир 💎



Дякую за оперативну відповідь!



На сайті по Fast card лежить pdf файл, виходячи з якого ліміт 50$ діє. В результаті, ознайомившись і якщо все правильно зрозумів, не переймався, що комісія буде списана. Але її списали. Цей тариф є на сайті і зараз з Примітка 11 про 50$.

В результаті відбувається, як би його пом'якше сказати... Ви зрозуміли.



Якщо не купувати на картку 1$ а просто закинути на ощадний. Через якийсь час повернути на картку, картка при цьому буде вважатися активною? Дякую за оперативну відповідь!На сайті по Fast card лежить pdf файл, виходячи з якого ліміт 50$ діє. В результаті, ознайомившись і якщо все правильно зрозумів, не переймався, що комісія буде списана. Але її списали. Цей тариф є на сайті і зараз з Примітка 11 про 50$.В результаті відбувається, як би його пом'якше сказати... Ви зрозуміли.Якщо не купувати на картку 1$ а просто закинути на ощадний. Через якийсь час повернути на картку, картка при цьому буде вважатися активною? Alex_TT

Повідомлень: 2615 З нами з: 10.01.13 Подякував: 122 раз. Подякували: 395 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2025 20:25 Alex_TT написав: Sense Bank написав: Alex_TT написав: Добрий вечір!



Підкажіть по такому питанню. Fast card доллар.



По рахунку більше 180 днів операції не проводилися.

Залишок на багато більше 50$

Чи повинні списати комісію за неактивний рахунок?

Якщо кошти перекинути на Ощадний чи/та купити, наприклад, 1$ на цю картку, то рахунок буде вважатися вже активним?



Дякую!



Неактивний Рахунок – це Рахунок, по якому більше ніж 180 календарних днів від дати останнього робочого дня поточного місяця не

здійснювали фінансові операції та залишок кошів на Рахунку на дату списання комісії не перевищував 50 доларів США або 50 евро / рахунок

по якому Клієнтом оформлена заява на закриття Рахунку за умови, що з дати оформлення такої заяви пройшов термін 30 днів. Добрий вечір!Підкажіть по такому питанню. Fast card доллар.По рахунку більше 180 днів операції не проводилися.Залишок на багато більше 50$Чи повинні списати комісію за неактивний рахунок?Якщо кошти перекинути на Ощадний чи/та купити, наприклад, 1$ на цю картку, то рахунок буде вважатися вже активним?Дякую!Неактивний Рахунок – це Рахунок, по якому більше ніж 180 календарних днів від дати останнього робочого дня поточного місяця нездійснювали фінансові операції та залишок кошів на Рахунку на дату списання комісії не перевищував 50 доларів США або 50 евро / рахунокпо якому Клієнтом оформлена заява на закриття Рахунку за умови, що з дати оформлення такої заяви пройшов термін 30 днів.

Добрий вечір!

З 5 грудня 2024 року був скасований ліміт залишку коштів на рахунку, що дозволяв уникнути списання комісії за неактивний рахунок.



Наприклад, якщо ви купите 1 долар, то тим самим зміните баланс картки, а отже рахунок буде вважатись знову активним 👌🏻

Якщо ж операцій не буде виконано, то банк спише цю комісію.



З повагою, Володимир 💎 Добрий вечір!З 5 грудня 2024 року був скасований ліміт залишку коштів на рахунку, що дозволяв уникнути списання комісії за неактивний рахунок.Наприклад, якщо ви купите 1 долар, то тим самим зміните баланс картки, а отже рахунок буде вважатись знову активним 👌🏻Якщо ж операцій не буде виконано, то банк спише цю комісію.З повагою, Володимир 💎



Дякую за оперативну відповідь!



На сайті по Fast card лежить pdf файл, виходячи з якого ліміт 50$ діє. В результаті, ознайомившись і якщо все правильно зрозумів, не переймався, що комісія буде списана. Але її списали. Цей тариф є на сайті і зараз з Примітка 11 про 50$.

В результаті відбувається, як би його пом'якше сказати... Ви зрозуміли.



Якщо не купувати на картку 1$ а просто закинути на ощадний. Через якийсь час повернути на картку, картка при цьому буде вважатися активною? Дякую за оперативну відповідь!На сайті по Fast card лежить pdf файл, виходячи з якого ліміт 50$ діє. В результаті, ознайомившись і якщо все правильно зрозумів, не переймався, що комісія буде списана. Але її списали. Цей тариф є на сайті і зараз з Примітка 11 про 50$.В результаті відбувається, як би його пом'якше сказати... Ви зрозуміли.Якщо не купувати на картку 1$ а просто закинути на ощадний. Через якийсь час повернути на картку, картка при цьому буде вважатися активною?

Якщо ви кошти перекажете на депозит Ощадний, то ця операція також зробить ваш рахунок активним, але варто дочекатись, поки вона пройде по рахунку, після чого можна переказати кошти назад на картку.

Щодо інформування, то варто переглянути детальніше, напишу вам в особисті 👌🏻



Ваш друг, Володимир 💎 Якщо ви кошти перекажете на депозит Ощадний, то ця операція також зробить ваш рахунок активним, але варто дочекатись, поки вона пройде по рахунку, після чого можна переказати кошти назад на картку.Щодо інформування, то варто переглянути детальніше, напишу вам в особисті 👌🏻Ваш друг, Володимир 💎 Sense Bank Представник банку Повідомлень: 12980 З нами з: 18.02.13 Подякував: 181 раз. Подякували: 1388 раз. Профіль 2 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лют, 2025 13:21 Добрий день!



Питання вирішене.

Вражає оперативність, лояльність, бажання зрозуміти проблему та вирішити її.

В наш час це дуже цінно.

Дякую Вам за таке ставлення до клієнтів!

Гарного тихого дня. Alex_TT

Повідомлень: 2615 З нами з: 10.01.13 Подякував: 122 раз. Подякували: 395 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лют, 2025 13:42 Alex_TT написав: Добрий день!



Питання вирішене.

Вражає оперативність, лояльність, бажання зрозуміти проблему та вирішити її.

В наш час це дуже цінно.

Дякую Вам за таке ставлення до клієнтів!

Гарного тихого дня. Добрий день!Питання вирішене.Вражає оперативність, лояльність, бажання зрозуміти проблему та вирішити її.В наш час це дуже цінно.Дякую Вам за таке ставлення до клієнтів!Гарного тихого дня.

Добрий день!

Дякую вам за такі теплі слова. Нам дуже приємно знати, що змогли допомогти й залишити гарне враження. Справді цінуємо вашу довіру та час, адже для нас важливо не просто розв'язувати питання, а й робити це з турботою 💙



Нехай і ваш день буде спокійним і світлим!



З повагою, Володимир 💎 Добрий день!Дякую вам за такі теплі слова. Нам дуже приємно знати, що змогли допомогти й залишити гарне враження. Справді цінуємо вашу довіру та час, адже для нас важливо не просто розв'язувати питання, а й робити це з турботою 💙Нехай і ваш день буде спокійним і світлим!З повагою, Володимир 💎 Sense Bank Представник банку Повідомлень: 12980 З нами з: 18.02.13 Подякував: 181 раз. Подякували: 1388 раз. Профіль 2 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лют, 2025 20:45 Вітаю. Немає коли перечитувати тему, хочу продати частину облігацій куплених по 1047.5 грн за шт за 1056.85 грн/шт на даний момент. А завтра можна буде зайти в долар умовно по 41.55-41.60. Яку суму можна перерахувати з рахунку за раз, за день, місяць з вже підтвердженим доходом в Sense? Частина піде в Райф дружині, частина мені (в мене обмеження в 150к грн на місяць в Райфі, в дружини скоріш за все також). Тобто, 2 рази по 150к не повинно бути ніяких обмежень, якщо дохід підтверджений? Striker

Форумчанин року Повідомлень: 3190 З нами з: 15.02.20 Подякував: 3662 раз. Подякували: 5908 раз. Профіль 38 20 38 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лют, 2025 21:48 Striker написав: Вітаю. Немає коли перечитувати тему, хочу продати частину облігацій куплених по 1047.5 грн за шт за 1056.85 грн/шт на даний момент. А завтра можна буде зайти в долар умовно по 41.55-41.60. Яку суму можна перерахувати з рахунку за раз, за день, місяць з вже підтвердженим доходом в Sense? Частина піде в Райф дружині, частина мені (в мене обмеження в 150к грн на місяць в Райфі, в дружини скоріш за все також). Тобто, 2 рази по 150к не повинно бути ніяких обмежень, якщо дохід підтверджений? Вітаю. Немає коли перечитувати тему, хочу продати частину облігацій куплених по 1047.5 грн за шт за 1056.85 грн/шт на даний момент. А завтра можна буде зайти в долар умовно по 41.55-41.60. Яку суму можна перерахувати з рахунку за раз, за день, місяць з вже підтвердженим доходом в Sense? Частина піде в Райф дружині, частина мені (в мене обмеження в 150к грн на місяць в Райфі, в дружини скоріш за все також). Тобто, 2 рази по 150к не повинно бути ніяких обмежень, якщо дохід підтверджений?

Добрий вечір. Станом на момент написання даного повідомлення, Sense Bank ще не впровадив обмеження, описані в меморандумі, тож наразі ліміти залишаються такими, як і були до нього. Ліміти на перекази за номером рахунку IBAN на рахунки, відкриті в інших банках України наразі становлять: 150 000 грн. за одну операцію; 500 000 грн. на день; 5 000 000 грн. на місяць. При P2P переказі будуть діяти карткові ліміти.



Банківський лицар Кирило 🛡️ Добрий вечір. Станом на момент написання даного повідомлення, Sense Bank ще не впровадив обмеження, описані в меморандумі, тож наразі ліміти залишаються такими, як і були до нього. Ліміти на перекази за номером рахунку IBAN на рахунки, відкриті в інших банках України наразі становлять: 150 000 грн. за одну операцію; 500 000 грн. на день; 5 000 000 грн. на місяць. При P2P переказі будуть діяти карткові ліміти.Банківський лицар Кирило 🛡️ Sense Bank Представник банку Повідомлень: 12980 З нами з: 18.02.13 Подякував: 181 раз. Подякували: 1388 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лют, 2025 22:04 Striker написав: Вітаю. Немає коли перечитувати тему, хочу продати частину облігацій куплених по 1047.5 грн за шт за 1056.85 грн/шт на даний момент. А завтра можна буде зайти в долар умовно по 41.55-41.60. Яку суму можна перерахувати з рахунку за раз, за день, місяць з вже підтвердженим доходом в Sense? Частина піде в Райф дружині, частина мені (в мене обмеження в 150к грн на місяць в Райфі, в дружини скоріш за все також). Тобто, 2 рази по 150к не повинно бути ніяких обмежень, якщо дохід підтверджений? Вітаю. Немає коли перечитувати тему, хочу продати частину облігацій куплених по 1047.5 грн за шт за 1056.85 грн/шт на даний момент. А завтра можна буде зайти в долар умовно по 41.55-41.60. Яку суму можна перерахувати з рахунку за раз, за день, місяць з вже підтвердженим доходом в Sense? Частина піде в Райф дружині, частина мені (в мене обмеження в 150к грн на місяць в Райфі, в дружини скоріш за все також). Тобто, 2 рази по 150к не повинно бути ніяких обмежень, якщо дохід підтверджений?

У Райфі обмеження в 150К на місяць стосується переказів. Щодо надходжень такого обмеження немає, але і гарантії, що фінмон не збудиться також немає, якщо в Райфі дохід не підтверджений.

Сенс, на відміну від інших, обмежень на перекази в 150К згідно Меморандуму ще не озвучив (хоча це не означає, що їх немає). Діючі ліміти на СЕП 150К/500К/5000М.

Іншими словами, 100% гарантій немає ані на вихід, ані на вхід. Але і ризик, ІМХО, не зашкалює. У Райфі обмеження в 150К на місяць стосується переказів. Щодо надходжень такого обмеження немає, але і гарантії, що фінмон не збудиться також немає, якщо в Райфі дохід не підтверджений.Сенс, на відміну від інших, обмежень на перекази в 150К згідно Меморандуму ще не озвучив (хоча це не означає, що їх немає). Діючі ліміти на СЕП 150К/500К/5000М.Іншими словами, 100% гарантій немає ані на вихід, ані на вхід. Але і ризик, ІМХО, не зашкалює. AlexTk 2 Повідомлень: 626 З нами з: 08.09.09 Подякував: 71 раз. Подякували: 105 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2025 07:02 AlexTk написав: Striker написав: Вітаю. Немає коли перечитувати тему, хочу продати частину облігацій куплених по 1047.5 грн за шт за 1056.85 грн/шт на даний момент. А завтра можна буде зайти в долар умовно по 41.55-41.60. Яку суму можна перерахувати з рахунку за раз, за день, місяць з вже підтвердженим доходом в Sense? Частина піде в Райф дружині, частина мені (в мене обмеження в 150к грн на місяць в Райфі, в дружини скоріш за все також). Тобто, 2 рази по 150к не повинно бути ніяких обмежень, якщо дохід підтверджений? Вітаю. Немає коли перечитувати тему, хочу продати частину облігацій куплених по 1047.5 грн за шт за 1056.85 грн/шт на даний момент. А завтра можна буде зайти в долар умовно по 41.55-41.60. Яку суму можна перерахувати з рахунку за раз, за день, місяць з вже підтвердженим доходом в Sense? Частина піде в Райф дружині, частина мені (в мене обмеження в 150к грн на місяць в Райфі, в дружини скоріш за все також). Тобто, 2 рази по 150к не повинно бути ніяких обмежень, якщо дохід підтверджений?

У Райфі обмеження в 150К на місяць стосується переказів. Щодо надходжень такого обмеження немає, але і гарантії, що фінмон не збудиться також немає, якщо в Райфі дохід не підтверджений.

Сенс, на відміну від інших, обмежень на перекази в 150К згідно Меморандуму ще не озвучив (хоча це не означає, що їх немає). Діючі ліміти на СЕП 150К/500К/5000М.

Іншими словами, 100% гарантій немає ані на вихід, ані на вхід. Але і ризик, ІМХО, не зашкалює. У Райфі обмеження в 150К на місяць стосується переказів. Щодо надходжень такого обмеження немає, але і гарантії, що фінмон не збудиться також немає, якщо в Райфі дохід не підтверджений.Сенс, на відміну від інших, обмежень на перекази в 150К згідно Меморандуму ще не озвучив (хоча це не означає, що їх немає). Діючі ліміти на СЕП 150К/500К/5000М.Іншими словами, 100% гарантій немає ані на вихід, ані на вхід. Але і ризик, ІМХО, не зашкалює.

Про СЕНСбанк , єдиний банк який відмовив у зміні назви в реквізитах юридичної особи після надання необхідної документації,проте посилання на необхідність долучити опитувальник для директора є обов'язковим,менеджер повідомив що документи система не пропустить. В один день було направлено в два банки ( приват та сенс ), другий й досі сперечається. Від себе додам що опитувальник сьогодні буде підписано і направлено через Медок. Для фізосіб все стабільно - немає зп у СЕНСбанк не треба робити обмін валюти і купувати овдп . Про СЕНСбанк , єдиний банк який відмовив у зміні назви в реквізитах юридичної особи після надання необхідної документації,проте посилання на необхідність долучити опитувальник для директора є обов'язковим,менеджер повідомив що документи система не пропустить. В один день було направлено в два банки ( приват та сенс ), другий й досі сперечається. Від себе додам що опитувальник сьогодні буде підписано і направлено через Медок. Для фізосіб все стабільно - немає зп у СЕНСбанк не треба робити обмін валюти і купувати овдп . sens

Повідомлень: 18031 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 947 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1357135813591360> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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