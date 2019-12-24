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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 лют, 2025 09:17
Ще питання з приводу продажу ОВДП.
Якщо продаж виконано:
▪ в робочий час депозитарію НБУ (з 09:00 до 17:40) — кошти зарахуються: на картку онлайн, на поточний рахунок після 14:00.
В який час, зазвичай, відбувається зарахування коштів після продажу? Бо якщо після 17, то не дуже актуально буде.
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Striker
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Додано: П'ят 07 лют, 2025 09:45
Striker написав:
Ще питання з приводу продажу ОВДП.
Якщо продаж виконано:
▪ в робочий час депозитарію НБУ (з 09:00 до 17:40) — кошти зарахуються: на картку онлайн, на поточний рахунок після 14:00.
В який час, зазвичай, відбувається зарахування коштів після продажу? Бо якщо після 17, то не дуже актуально буде.
у процитованому ваму тексті описано ж, що онлайн, якщоп родаж в робочий час депозитарію. Продали в 13:42 і отримали в 13:42, але продали в 18:02 і отримали на наступний робочий день в 11 з чимось
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Додано: П'ят 07 лют, 2025 09:57
24589, в принципі, ви все правильно підмітили. На Вайті овердрафту немає, р2р переказ можна зробити хоч одразу. Але якщо я хочу відразу відправити на інший банк СЕПом, хіба Сенс дасть зробити такий платіж, якщо грошей ще немає на рахунку? Зоряні лорди і лицарі, підключайтесь.
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Striker
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