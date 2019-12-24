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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1357135813591360

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 09:17

Ще питання з приводу продажу ОВДП.
Якщо продаж виконано:
▪ в робочий час депозитарію НБУ (з 09:00 до 17:40) — кошти зарахуються: на картку онлайн, на поточний рахунок після 14:00.

В який час, зазвичай, відбувається зарахування коштів після продажу? Бо якщо після 17, то не дуже актуально буде.
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 09:45

  Striker написав:Ще питання з приводу продажу ОВДП.
Якщо продаж виконано:
▪ в робочий час депозитарію НБУ (з 09:00 до 17:40) — кошти зарахуються: на картку онлайн, на поточний рахунок після 14:00.

В який час, зазвичай, відбувається зарахування коштів після продажу? Бо якщо після 17, то не дуже актуально буде.

у процитованому ваму тексті описано ж, що онлайн, якщоп родаж в робочий час депозитарію. Продали в 13:42 і отримали в 13:42, але продали в 18:02 і отримали на наступний робочий день в 11 з чимось
24589
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 09:57

24589, в принципі, ви все правильно підмітили. На Вайті овердрафту немає, р2р переказ можна зробити хоч одразу. Але якщо я хочу відразу відправити на інший банк СЕПом, хіба Сенс дасть зробити такий платіж, якщо грошей ще немає на рахунку? Зоряні лорди і лицарі, підключайтесь.
Striker
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Форумчанин року
 
Повідомлень: 3190
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3662 раз.
Подякували: 5908 раз.
 
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38
20
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  #<1 ... 1357135813591360
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