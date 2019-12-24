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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1357135813591360

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 09:17

Ще питання з приводу продажу ОВДП.
Якщо продаж виконано:
▪ в робочий час депозитарію НБУ (з 09:00 до 17:40) — кошти зарахуються: на картку онлайн, на поточний рахунок після 14:00.

В який час, зазвичай, відбувається зарахування коштів після продажу? Бо якщо після 17, то не дуже актуально буде.
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 09:45

  Striker написав:Ще питання з приводу продажу ОВДП.
Якщо продаж виконано:
▪ в робочий час депозитарію НБУ (з 09:00 до 17:40) — кошти зарахуються: на картку онлайн, на поточний рахунок після 14:00.

В який час, зазвичай, відбувається зарахування коштів після продажу? Бо якщо після 17, то не дуже актуально буде.

у процитованому ваму тексті описано ж, що онлайн, якщоп родаж в робочий час депозитарію. Продали в 13:42 і отримали в 13:42, але продали в 18:02 і отримали на наступний робочий день в 11 з чимось
24589
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 09:57

24589, в принципі, ви все правильно підмітили. На Вайті овердрафту немає, р2р переказ можна зробити хоч одразу. Але якщо я хочу відразу відправити на інший банк СЕПом, хіба Сенс дасть зробити такий платіж, якщо грошей ще немає на рахунку? Зоряні лорди і лицарі, підключайтесь.
Striker
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Форумчанин року
 
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38
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38
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 10:12

  Striker написав:24589, в принципі, ви все правильно підмітили. На Вайті овердрафту немає, р2р переказ можна зробити хоч одразу. Але якщо я хочу відразу відправити на інший банк СЕПом, хіба Сенс дасть зробити такий платіж, якщо грошей ще немає на рахунку? Зоряні лорди і лицарі, підключайтесь.


В таких випадках продаєш 1 ОВДП для тестування і немає мільйона запитань. Сенс робить все швидко, якщо не глючить
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 10:40

  Striker написав:24589, в принципі, ви все правильно підмітили. На Вайті овердрафту немає, р2р переказ можна зробити хоч одразу. Але якщо я хочу відразу відправити на інший банк СЕПом, хіба Сенс дасть зробити такий платіж, якщо грошей ще немає на рахунку? Зоряні лорди і лицарі, підключайтесь.

При достроковому продажу ОВДП кошти заходять одразу на рахунок, тому ви можете одразу здійснити СЕП на інший банк 👌🏻

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
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2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 11:20

  Striker написав:24589, в принципі, ви все правильно підмітили. На Вайті овердрафту немає, р2р переказ можна зробити хоч одразу. Але якщо я хочу відразу відправити на інший банк СЕПом, хіба Сенс дасть зробити такий платіж, якщо грошей ще немає на рахунку? Зоряні лорди і лицарі, підключайтесь.

1. дасть, бо СЕП він авторизовує віртуальним терміналом, якщо вже в таку глуб пішли
2. якщо ви про продаж в робочий час, то думаю вони одразу і на рахунку проведуться)
24589
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 18:19

Re: Sense Bank

  Rimlyanin1 написав:В таких випадках продаєш 1 ОВДП для тестування і немає мільйона запитань. Сенс робить все швидко, якщо не глючить

Но глючит часто :mrgreen: Вот сейчас, например, и продажа ОВГЗ тоже не работает. Так что я на то, что продажа пройдёт в запланированный день да ещё и с точностью до часа не слишком бы забивался. Особенно, если хочется продать близко к сроку погашения. Вон, недавно политика изменилась, что продажа закрывается уже за два дня, а не за один для того, чтобы процессинг разгрузить. И сказали это как раз за два дня. Люди, которые в этот последний ранее возможный день хотели скинуть бумаги немножечко огорчились.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 18:48

  moveton написав:
  Rimlyanin1 написав:В таких випадках продаєш 1 ОВДП для тестування і немає мільйона запитань. Сенс робить все швидко, якщо не глючить

Но глючит часто :mrgreen: Вот сейчас, например, и продажа ОВГЗ тоже не работает. Так что я на то, что продажа пройдёт в запланированный день да ещё и с точностью до часа не слишком бы забивался. Особенно, если хочется продать близко к сроку погашения. Вон, недавно политика изменилась, что продажа закрывается уже за два дня, а не за один для того, чтобы процессинг разгрузить. И сказали это как раз за два дня. Люди, которые в этот последний ранее возможный день хотели скинуть бумаги немножечко огорчились.



Та да, с нашими банками уверенным быть ни в чем нельзя.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 03:04

  Striker написав:Вітаю. Немає коли перечитувати тему, хочу продати частину облігацій куплених по 1047.5 грн за шт за 1056.85 грн/шт на даний момент. А завтра можна буде зайти в долар умовно по 41.55-41.60. Яку суму можна перерахувати з рахунку за раз, за день, місяць з вже підтвердженим доходом в Sense? Частина піде в Райф дружині, частина мені (в мене обмеження в 150к грн на місяць в Райфі, в дружини скоріш за все також). Тобто, 2 рази по 150к не повинно бути ніяких обмежень, якщо дохід підтверджений?

А можна питання - чому саме зараз виршили продавати грн ОВДП і переходити у долар? Чи є передчуття, що долар скаконе?
1finanсier
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