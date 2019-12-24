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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 лют, 2025 09:17
Ще питання з приводу продажу ОВДП.
Якщо продаж виконано:
▪ в робочий час депозитарію НБУ (з 09:00 до 17:40) — кошти зарахуються: на картку онлайн, на поточний рахунок після 14:00.
В який час, зазвичай, відбувається зарахування коштів після продажу? Бо якщо після 17, то не дуже актуально буде.
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Striker
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Додано: П'ят 07 лют, 2025 09:45
Striker написав:
Ще питання з приводу продажу ОВДП.
Якщо продаж виконано:
▪ в робочий час депозитарію НБУ (з 09:00 до 17:40) — кошти зарахуються: на картку онлайн, на поточний рахунок після 14:00.
В який час, зазвичай, відбувається зарахування коштів після продажу? Бо якщо після 17, то не дуже актуально буде.
у процитованому ваму тексті описано ж, що онлайн, якщоп родаж в робочий час депозитарію. Продали в 13:42 і отримали в 13:42, але продали в 18:02 і отримали на наступний робочий день в 11 з чимось
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24589
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Додано: П'ят 07 лют, 2025 09:57
24589, в принципі, ви все правильно підмітили. На Вайті овердрафту немає, р2р переказ можна зробити хоч одразу. Але якщо я хочу відразу відправити на інший банк СЕПом, хіба Сенс дасть зробити такий платіж, якщо грошей ще немає на рахунку? Зоряні лорди і лицарі, підключайтесь.
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Striker
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Додано: П'ят 07 лют, 2025 10:12
Striker написав:24589
, в принципі, ви все правильно підмітили. На Вайті овердрафту немає, р2р переказ можна зробити хоч одразу. Але якщо я хочу відразу відправити на інший банк СЕПом, хіба Сенс дасть зробити такий платіж, якщо грошей ще немає на рахунку
? Зоряні лорди і лицарі, підключайтесь.
В таких випадках продаєш 1 ОВДП для тестування і немає мільйона запитань. Сенс робить все швидко, якщо не глючить
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Rimlyanin1
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Додано: П'ят 07 лют, 2025 10:40
Striker написав:24589
, в принципі, ви все правильно підмітили. На Вайті овердрафту немає, р2р переказ можна зробити хоч одразу. Але якщо я хочу відразу відправити на інший банк СЕПом, хіба Сенс дасть зробити такий платіж, якщо грошей ще немає на рахунку
? Зоряні лорди і лицарі, підключайтесь.
При достроковому продажу ОВДП кошти заходять одразу на рахунок, тому ви можете одразу здійснити СЕП на інший банк 👌🏻
З повагою, Володимир 💎
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Додано: П'ят 07 лют, 2025 11:20
Striker написав:24589
, в принципі, ви все правильно підмітили. На Вайті овердрафту немає, р2р переказ можна зробити хоч одразу. Але якщо я хочу відразу відправити на інший банк СЕПом, хіба Сенс дасть зробити такий платіж, якщо грошей ще немає на рахунку
? Зоряні лорди і лицарі, підключайтесь.
1. дасть, бо СЕП він авторизовує віртуальним терміналом, якщо вже в таку глуб пішли
2. якщо ви про продаж в робочий час, то думаю вони одразу і на рахунку проведуться)
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24589
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Додано: П'ят 07 лют, 2025 18:19
Rimlyanin1 написав:
В таких випадках продаєш 1 ОВДП для тестування і немає мільйона запитань. Сенс робить все швидко, якщо не глючить
Но глючит часто
Вот сейчас, например, и продажа ОВГЗ тоже не работает. Так что я на то, что продажа пройдёт в запланированный день да ещё и с точностью до часа не слишком бы забивался. Особенно, если хочется продать близко к сроку погашения. Вон, недавно политика изменилась, что продажа закрывается уже за два дня, а не за один для того, чтобы процессинг разгрузить. И сказали это как раз за два дня. Люди, которые в этот последний ранее возможный день хотели скинуть бумаги немножечко огорчились.
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moveton
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Додано: П'ят 07 лют, 2025 18:48
moveton написав: Rimlyanin1 написав:
В таких випадках продаєш 1 ОВДП для тестування і немає мільйона запитань. Сенс робить все швидко, якщо не глючить
Но глючит часто
Вот сейчас, например, и продажа ОВГЗ тоже не работает. Так что я на то, что продажа пройдёт в запланированный день да ещё и с точностью до часа не слишком бы забивался. Особенно, если хочется продать близко к сроку погашения. Вон, недавно политика изменилась, что продажа закрывается уже за два дня, а не за один для того, чтобы процессинг разгрузить. И сказали это как раз за два дня. Люди, которые в этот последний ранее возможный день хотели скинуть бумаги немножечко огорчились.
Та да, с нашими банками уверенным быть ни в чем нельзя.
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Додано: Нед 09 лют, 2025 03:04
Striker написав:
Вітаю. Немає коли перечитувати тему, хочу продати частину облігацій куплених по 1047.5 грн за шт за 1056.85 грн/шт на даний момент. А завтра можна буде зайти в долар умовно по 41.55-41.60. Яку суму можна перерахувати з рахунку за раз, за день, місяць з вже підтвердженим доходом в Sense? Частина піде в Райф дружині, частина мені (в мене обмеження в 150к грн на місяць в Райфі, в дружини скоріш за все також). Тобто, 2 рази по 150к не повинно бути ніяких обмежень, якщо дохід підтверджений?
А можна питання - чому саме зараз виршили продавати грн ОВДП і переходити у долар? Чи є передчуття, що долар скаконе?
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1finanсier
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Додано: Нед 09 лют, 2025 10:49
1finanсier написав: Striker написав:
Вітаю. Немає коли перечитувати тему, хочу продати частину облігацій куплених по 1047.5 грн за шт за 1056.85 грн/шт на даний момент. А завтра можна буде зайти в долар умовно по 41.55-41.60. Яку суму можна перерахувати з рахунку за раз, за день, місяць з вже підтвердженим доходом в Sense? Частина піде в Райф дружині, частина мені (в мене обмеження в 150к грн на місяць в Райфі, в дружини скоріш за все також). Тобто, 2 рази по 150к не повинно бути ніяких обмежень, якщо дохід підтверджений?
А можна питання - чому саме зараз виршили продавати грн ОВДП і переходити у долар? Чи є передчуття, що долар скаконе?
Запрацював балансір 50/50 або 30/40/30
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sens
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