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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 лют, 2025 15:14
добрый день представителям банка и остальным форумчанам. вопрос по карте Хамелион. в описании на сайте указана такая инфа
Річна процентна ставка – 0,01% за торговими операціями, 37% за неторговими операціями.
Реальна річна процентна ставка — 4,40% річних при умові використання максимальної суми кредитного ліміту на покупки з погашенням заборгованості за 12 місяців, з підключенням PUSH повідомлень.
рассматриваем только торговые операции
100 грн в месяц рко = 1200 в год от 50 тыс (максим.лимит) это 2,4% годовых
1. откуда тогда "Реальна річна процентна ставка — 4,40%" ?
в ней учитывается постоянное уменьшение тела кредита или что то ещё?
2. в течении какого периода необходимо полностью погасить задолженность? на сайте такая инфа
Термін кредитування (мінімальний і максимальний) —12 місяців з можливістю пролонгації за рішенням Банку.
а если она возникла не вся сразу, а допустим по 10 тыс в месяц, по каждой сумме будет свой срок или по 1му событию??
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Wirująświatła
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Додано: Нед 09 лют, 2025 15:41
Wirująświatła написав:
вопрос по карте Хамели̶
еон
все не так как вы думаете
4.40% начисляется/пересчитывается! на задолженность, если её вовремя не погасили в грейсе
Шобы гасить задолженность вовремя (т.е. в грейсе) нуна гасить до каждой РД 10% от задолженности +100 грн за РКО (если долг не меньше 20грн).
Банка выставляет сумму задолженности в грейсе (т.е. по сути 10% от общего долга) в предыдущую РД (дето после 21:00)...и у клиента есть еще +30 дн для погашения(до 18:00 след РД)
Берите, чудесная карта. По сути -- вечная рассрочка (1/10 долга) за 100грн/мес (р)
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Amethyst
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Додано: Нед 09 лют, 2025 15:56
1finanсier написав: Striker написав:
Вітаю. Немає коли перечитувати тему, хочу продати частину облігацій куплених по 1047.5 грн за шт за 1056.85 грн/шт на даний момент. А завтра можна буде зайти в долар умовно по 41.55-41.60. Яку суму можна перерахувати з рахунку за раз, за день, місяць з вже підтвердженим доходом в Sense? Частина піде в Райф дружині, частина мені (в мене обмеження в 150к грн на місяць в Райфі, в дружини скоріш за все також). Тобто, 2 рази по 150к не повинно бути ніяких обмежень, якщо дохід підтверджений?
А можна питання - чому саме зараз виршили продавати грн ОВДП і переходити у долар? Чи є передчуття, що долар скаконе?
скоріш, ніхто не розуміє, чому зараз долар коштує так дешево, тому гадають, що це ненадовго
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Shaman
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Додано: Нед 09 лют, 2025 16:16
Shaman написав: 1finanсier написав: Striker написав:
Вітаю. Немає коли перечитувати тему, хочу продати частину облігацій куплених по 1047.5 грн за шт за 1056.85 грн/шт на даний момент. А завтра можна буде зайти в долар умовно по 41.55-41.60. Яку суму можна перерахувати з рахунку за раз, за день, місяць з вже підтвердженим доходом в Sense? Частина піде в Райф дружині, частина мені (в мене обмеження в 150к грн на місяць в Райфі, в дружини скоріш за все також). Тобто, 2 рази по 150к не повинно бути ніяких обмежень, якщо дохід підтверджений?
А можна питання - чому саме зараз виршили продавати грн ОВДП і переходити у долар? Чи є передчуття, що долар скаконе?
скоріш, ніхто не розуміє, чому зараз долар коштує так дешево, тому гадають, що це ненадовго
В Райфі 07/02 був валютний курсопад, от Striker і вирішив продати UA2312K7 і зайти в долар
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Navegantes
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Додано: Нед 09 лют, 2025 17:20
Amethyst спасибо. то есть если у меня долг 30к я в тот (или следующий) месяц плачу до РД 3к +100 грн рко и больше ничего, при этом я могу месяц от месяца уменьшать/увеличивать сумму долга? Почему все клиенты Сенс не пользуется этим чудо-продуктом, а платят 40+% за пределами грейса.
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Wirująświatła
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Додано: Нед 09 лют, 2025 18:00
Wirująświatła написав:Amethyst
спасибо. то есть если у меня долг 30к я в тот (или следующий) месяц плачу до РД 3к +100 грн рко и больше ничего, при этом я могу месяц от месяца уменьшать/увеличивать сумму долга? Почему все клиенты Сенс не пользуется этим чудо-продуктом, а платят 40+% за пределами грейса.
5 % min платіж (1500 грн) + 100 грн РКО.
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Додано: Нед 09 лют, 2025 18:41
Navegantes написав: Wirująświatła написав:Amethyst
спасибо. то есть если у меня долг 30к я в тот (или следующий) месяц плачу до РД 3к +100 грн рко и больше ничего, при этом я могу месяц от месяца уменьшать/увеличивать сумму долга? Почему все клиенты Сенс не пользуется этим чудо-продуктом, а платят 40+% за пределами грейса.
5 % min платіж (1500 грн) + 100 грн РКО.
Йоо, вже 5% )
Ще нарахують 0.01% річних від 30К на наступну РД = 0,25 грн, і її треба буде врахувати в оті "від 20грн"самостійно! Бо коли сам Сенс її нарахує, то вже буде піздно -- прикол від Сенса. Ага
І не помісячно, а від РД до РД (розрахункова дата)
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Додано: Нед 09 лют, 2025 19:24
Wirująświatła написав:Amethyst
спасибо. то есть если у меня долг 30к я в тот (или следующий) месяц плачу до РД 3к +100 грн рко и больше ничего, при этом я могу месяц от месяца уменьшать/увеличивать сумму долга? Почему все клиенты Сенс не пользуется этим чудо-продуктом, а платят 40+% за пределами грейса.
а його взагалі зараз пропонують? бо це була фіча до війни, яку в 2022 сильно зменшили. хоча зараз підвищили до 50 т грн
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Shaman
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Додано: Нед 09 лют, 2025 19:45
Shaman написав: Wirująświatła написав:Amethyst
спасибо. то есть если у меня долг 30к я в тот (или следующий) месяц плачу до РД 3к +100 грн рко и больше ничего, при этом я могу месяц от месяца уменьшать/увеличивать сумму долга? Почему все клиенты Сенс не пользуется этим чудо-продуктом, а платят 40+% за пределами грейса.
а його взагалі зараз пропонують? бо це була фіча до війни, яку в 2022 сильно зменшили. хоча зараз підвищили до 50 т грн
Була до війни, в 2022 скасували ліміт, а в липні 2024 мені знову повернули, тільки от збільшити до 50к не дають, але й 30к при таких умовах це чудово
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Додано: Нед 09 лют, 2025 20:21
Navegantes написав: Shaman написав: Wirująświatła написав:Amethyst
спасибо. то есть если у меня долг 30к я в тот (или следующий) месяц плачу до РД 3к +100 грн рко и больше ничего, при этом я могу месяц от месяца уменьшать/увеличивать сумму долга? Почему все клиенты Сенс не пользуется этим чудо-продуктом, а платят 40+% за пределами грейса.
а його взагалі зараз пропонують? бо це була фіча до війни, яку в 2022 сильно зменшили. хоча зараз підвищили до 50 т грн
Була до війни, в 2022 скасували ліміт, а в липні 2024 мені знову повернули, тільки от збільшити до 50к не дають, але й 30к при таких умовах це чудово
дозволяють перекидати між лімітами. чи у вас хамелеон єдиний кредитний ліміт?
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