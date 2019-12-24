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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 лют, 2025 20:41
Shaman написав: Wirująświatła написав:Amethyst
спасибо. то есть если у меня долг 30к я в тот (или следующий) месяц плачу до РД 3к +100 грн рко и больше ничего, при этом я могу месяц от месяца уменьшать/увеличивать сумму долга? Почему все клиенты Сенс не пользуется этим чудо-продуктом, а платят 40+% за пределами грейса.
а його взагалі зараз пропонують? бо це була фіча до війни, яку в 2022 сильно зменшили. хоча зараз підвищили до 50 т грн
у меня еще до войны был. В 2022 обнулили лимит, теперь снова налили, потолок по данной карте 50к
Navegantes написав:
Була до війни, в 2022 скасували ліміт, а в липні 2024 мені знову повернули, тільки от збільшити до 50к не дають, але й 30к при таких умовах це чудово
а мне сразу 50 налили и по другим картам тоже много. хз зачем. аккорд и глобус налили по 20к вообще 1й раз меня в глаза увидев. Как будто не война а 2008 год.
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Wirująświatła
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