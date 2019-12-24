|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 лют, 2025 20:41
Shaman написав: Wirująświatła написав:Amethyst
спасибо. то есть если у меня долг 30к я в тот (или следующий) месяц плачу до РД 3к +100 грн рко и больше ничего, при этом я могу месяц от месяца уменьшать/увеличивать сумму долга? Почему все клиенты Сенс не пользуется этим чудо-продуктом, а платят 40+% за пределами грейса.
а його взагалі зараз пропонують? бо це була фіча до війни, яку в 2022 сильно зменшили. хоча зараз підвищили до 50 т грн
у меня еще до войны был. В 2022 обнулили лимит, теперь снова налили, потолок по данной карте 50к
Navegantes написав:
Була до війни, в 2022 скасували ліміт, а в липні 2024 мені знову повернули, тільки от збільшити до 50к не дають, але й 30к при таких умовах це чудово
а мне сразу 50 налили и по другим картам тоже много. хз зачем. аккорд и глобус налили по 20к вообще 1й раз меня в глаза увидев. Как будто не война а 2008 год.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 27928
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2428 раз.
- Подякували: 3406 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Нед 09 лют, 2025 21:52
Була до війни, в 2022 скасували ліміт, а в липні 2024 мені знову повернули, тільки от збільшити до 50к не дають, але й 30к при таких умовах це чудово[/quote]
дозволяють перекидати між лімітами. чи у вас хамелеон єдиний кредитний ліміт?[/quote]
Є ще РЕД, мені не дозволяє перекидати між ними, можливо тому що на РЕДі уже максимальний стоїть
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 111
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 09 лют, 2025 21:54
Є ще РЕД, мені не дозволяє перекидати між ними, можливо тому що на РЕДі уже максимальний стоїть
вы его уменьшите а потом хамон увеличьте)
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 27928
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2428 раз.
- Подякували: 3406 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Нед 09 лют, 2025 21:58
Wirująświatła написав:
Є ще РЕД, мені не дозволяє перекидати між ними, можливо тому що на РЕДі уже максимальний стоїть
вы его уменьшите а потом хамон увеличьте)
Не дає) повзунок для руху неможливий, пише що 0 грн - доступна сума для зміни кредитного ліміту.
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 111
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 09 лют, 2025 22:05
Navegantes написав: Wirująświatła написав:
Є ще РЕД, мені не дозволяє перекидати між ними, можливо тому що на РЕДі уже максимальний стоїть
вы его уменьшите а потом хамон увеличьте)
Не дає) повзунок для руху неможливий, пише що 0 грн - доступна сума для зміни кредитного ліміту.
а у вас на Red є вільний ліміт? треба, щоб був пригашений ліміт, й десь не менше 4-5 т грн - тоді може дозволити кілька тисяч перекинути. або більше пригасіть
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 8084
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 719 раз.
- Подякували: 1586 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: Нед 09 лют, 2025 22:18
Shaman
а у вас на Red є вільний ліміт? треба, щоб був пригашений ліміт, й десь не менше 4-5 т грн - тоді може дозволити кілька тисяч перекинути. або більше пригасіть
Немає, майже все в нуль вибрано по обом карткам. А чи не буде ризику, що по Red зменшу на 20к, наприклад, а по Хамону на цю суму не докинуть?
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 111
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 10 лют, 2025 00:04
Navegantes написав:Shaman
а у вас на Red є вільний ліміт? треба, щоб був пригашений ліміт, й десь не менше 4-5 т грн - тоді може дозволити кілька тисяч перекинути. або більше пригасіть
Немає, майже все в нуль вибрано по обом карткам. А чи не буде ризику, що по Red зменшу на 20к, наприклад, а по Хамону на цю суму не докинуть?
це робиться одночасно - ви зменшуєте ліміт по одному кредиту й збільшуєте по-іншому. ви ж все одно вносите щомісячний платіж - в цей час й зробить перекидання ліміту
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 8084
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 719 раз.
- Подякували: 1586 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: Пон 10 лют, 2025 00:07
Navegantes написав:
А чи не буде ризику, що по Red зменшу на 20к, наприклад, а по Хамону на цю суму не докинуть?
Легко...
-
Water
-
-
- Повідомлень: 2815
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1238
|281813
|
|
|15
|22541
|
Вів 01 жов, 2024 10:06
sens
|