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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1359136013611362

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 20:41

  Shaman написав:
  Wirująświatła написав:Amethyst спасибо. то есть если у меня долг 30к я в тот (или следующий) месяц плачу до РД 3к +100 грн рко и больше ничего, при этом я могу месяц от месяца уменьшать/увеличивать сумму долга? Почему все клиенты Сенс не пользуется этим чудо-продуктом, а платят 40+% за пределами грейса.

а його взагалі зараз пропонують? бо це була фіча до війни, яку в 2022 сильно зменшили. хоча зараз підвищили до 50 т грн

у меня еще до войны был. В 2022 обнулили лимит, теперь снова налили, потолок по данной карте 50к
  Navegantes написав:Була до війни, в 2022 скасували ліміт, а в липні 2024 мені знову повернули, тільки от збільшити до 50к не дають, але й 30к при таких умовах це чудово
а мне сразу 50 налили и по другим картам тоже много. хз зачем. аккорд и глобус налили по 20к вообще 1й раз меня в глаза увидев. Как будто не война а 2008 год.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 21:52

Була до війни, в 2022 скасували ліміт, а в липні 2024 мені знову повернули, тільки от збільшити до 50к не дають, але й 30к при таких умовах це чудово[/quote]
дозволяють перекидати між лімітами. чи у вас хамелеон єдиний кредитний ліміт?[/quote]

Є ще РЕД, мені не дозволяє перекидати між ними, можливо тому що на РЕДі уже максимальний стоїть
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 21:54

Є ще РЕД, мені не дозволяє перекидати між ними, можливо тому що на РЕДі уже максимальний стоїть

вы его уменьшите а потом хамон увеличьте)
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 21:58

  Wirująświatła написав:
Є ще РЕД, мені не дозволяє перекидати між ними, можливо тому що на РЕДі уже максимальний стоїть

вы его уменьшите а потом хамон увеличьте)


Не дає) повзунок для руху неможливий, пише що 0 грн - доступна сума для зміни кредитного ліміту.
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 22:05

  Navegantes написав:
  Wirująświatła написав:
Є ще РЕД, мені не дозволяє перекидати між ними, можливо тому що на РЕДі уже максимальний стоїть

вы его уменьшите а потом хамон увеличьте)

Не дає) повзунок для руху неможливий, пише що 0 грн - доступна сума для зміни кредитного ліміту.

а у вас на Red є вільний ліміт? треба, щоб був пригашений ліміт, й десь не менше 4-5 т грн - тоді може дозволити кілька тисяч перекинути. або більше пригасіть
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 22:18

Shaman
а у вас на Red є вільний ліміт? треба, щоб був пригашений ліміт, й десь не менше 4-5 т грн - тоді може дозволити кілька тисяч перекинути. або більше пригасіть

Немає, майже все в нуль вибрано по обом карткам. А чи не буде ризику, що по Red зменшу на 20к, наприклад, а по Хамону на цю суму не докинуть?
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 00:04

  Navegantes написав:Shaman
а у вас на Red є вільний ліміт? треба, щоб був пригашений ліміт, й десь не менше 4-5 т грн - тоді може дозволити кілька тисяч перекинути. або більше пригасіть

Немає, майже все в нуль вибрано по обом карткам. А чи не буде ризику, що по Red зменшу на 20к, наприклад, а по Хамону на цю суму не докинуть?

це робиться одночасно - ви зменшуєте ліміт по одному кредиту й збільшуєте по-іншому. ви ж все одно вносите щомісячний платіж - в цей час й зробить перекидання ліміту
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 00:07

  Navegantes написав:А чи не буде ризику, що по Red зменшу на 20к, наприклад, а по Хамону на цю суму не докинуть?

Легко...
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