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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1360136113621363

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 06:59

Интересуют три вопроса:
1. Как быстро доходит СЭП из Сенса в Приват?
2. Говорилось, что действующие сейчас лимиты на СЭП и переводы с карты на карту не распространяются на переводы между собственными счетами. Это только внутри одного банка? Или с моего счета/карты в одном банке на мой счёт/карту в другом банке тоже не распространяется?
3. Если, скажем, в Приват24 на карту Привата тянуть с карты Сенса, то в таком случае используется лимит на р2р Сенса? Привата не касается никак?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 08:53

  candidat написав:Интересуют три вопроса:
1. Как быстро доходит СЭП из Сенса в Приват?
2. Говорилось, что действующие сейчас лимиты на СЭП и переводы с карты на карту не распространяются на переводы между собственными счетами. Это только внутри одного банка? Или с моего счета/карты в одном банке на мой счёт/карту в другом банке тоже не распространяется?
3. Если, скажем, в Приват24 на карту Привата тянуть с карты Сенса, то в таком случае используется лимит на р2р Сенса? Привата не касается никак?

1. Сенс если не сбоит, то отправляет в течении 2..5 мин. Ещё за 5..10 мин доходит. А потом Приват приходует 5..30мин :mrgreen:
2. Согласно Декларантам (не НБУ!!) лимиты НЕ распространяются ТОЛЬКО на свои счета внутри одной банки. Но похоже, шо некоторые банки вкурили этот ньюанс и для льготников, которым выставили лимит 150К, таки не включают счетчик и на переводы на свои счета (одинаковый ИНН). НУжно пробовать :(
3. Да, таки используется лимит Сенса и по Декларашке и по Тарифу на сторонний р2р самого Сенса!
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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  #<1 ... 1360136113621363
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