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Sense Bank
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Додано: Сер 12 лют, 2025 06:59
Интересуют три вопроса:
1. Как быстро доходит СЭП из Сенса в Приват?
2. Говорилось, что действующие сейчас лимиты на СЭП и переводы с карты на карту не распространяются на переводы между собственными счетами. Это только внутри одного банка? Или с моего счета/карты в одном банке на мой счёт/карту в другом банке тоже не распространяется?
3. Если, скажем, в Приват24 на карту Привата тянуть с карты Сенса, то в таком случае используется лимит на р2р Сенса? Привата не касается никак?
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Додано: Сер 12 лют, 2025 08:53
candidat написав:
Интересуют три вопроса:
1. Как быстро доходит СЭП из Сенса в Приват?
2. Говорилось, что действующие сейчас лимиты на СЭП и переводы с карты на карту не распространяются на переводы между собственными счетами. Это только внутри одного банка? Или с моего счета/карты в одном банке на мой счёт/карту в другом банке тоже не распространяется?
3. Если, скажем, в Приват24 на карту Привата тянуть с карты Сенса, то в таком случае используется лимит на р2р Сенса? Привата не касается никак?
1. Сенс если не сбоит, то отправляет в течении 2..5 мин. Ещё за 5..10 мин доходит. А потом Приват приходует 5..30мин
2. Согласно Декларантам (не НБУ!!) лимиты НЕ распространяются ТОЛЬКО на свои счета внутри одной банки. Но похоже, шо некоторые банки вкурили этот ньюанс и для льготников, которым выставили лимит 150К, таки не включают счетчик и на переводы на свои счета (одинаковый ИНН). НУжно пробовать
3. Да, таки используется лимит Сенса и по Декларашке и по Тарифу на сторонний р2р самого Сенса!
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Amethyst
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sens
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