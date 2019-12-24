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банках (гарне і погане) / Sense Bank Sense Bank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1360136113621363 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Sense Bank 3.5 5 105 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 12% 13 2- Погане. Некомпетентне. 9% 9 3- Задовільне. Хотілося б краще. 16% 17 4- Добре. Як і повинно бути. 40% 42 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 23% 24 Всього голосів : 105 Додано: Сер 12 лют, 2025 06:59 Интересуют три вопроса:

1. Как быстро доходит СЭП из Сенса в Приват?

2. Говорилось, что действующие сейчас лимиты на СЭП и переводы с карты на карту не распространяются на переводы между собственными счетами. Это только внутри одного банка? Или с моего счета/карты в одном банке на мой счёт/карту в другом банке тоже не распространяется?

3. Если, скажем, в Приват24 на карту Привата тянуть с карты Сенса, то в таком случае используется лимит на р2р Сенса? Привата не касается никак? candidat Повідомлень: 1384 З нами з: 30.09.15 Подякував: 5 раз. Подякували: 54 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 лют, 2025 08:53 candidat написав: Интересуют три вопроса:

1. Как быстро доходит СЭП из Сенса в Приват?

2. Говорилось, что действующие сейчас лимиты на СЭП и переводы с карты на карту не распространяются на переводы между собственными счетами. Это только внутри одного банка? Или с моего счета/карты в одном банке на мой счёт/карту в другом банке тоже не распространяется?

3. Если, скажем, в Приват24 на карту Привата тянуть с карты Сенса, то в таком случае используется лимит на р2р Сенса? Привата не касается никак? Интересуют три вопроса:1. Как быстро доходит СЭП из Сенса в Приват?2. Говорилось, что действующие сейчас лимиты на СЭП и переводы с карты на карту не распространяются на переводы между собственными счетами. Это только внутри одного банка? Или с моего счета/карты в одном банке на мой счёт/карту в другом банке тоже не распространяется?3. Если, скажем, в Приват24 на карту Привата тянуть с карты Сенса, то в таком случае используется лимит на р2р Сенса? Привата не касается никак?

1. Сенс если не сбоит, то отправляет в течении 2..5 мин. Ещё за 5..10 мин доходит. А потом Приват приходует 5..30мин

2. Согласно Декларантам (не НБУ!!) лимиты НЕ распространяются ТОЛЬКО на свои счета внутри одной банки. Но похоже, шо некоторые банки вкурили этот ньюанс и для льготников, которым выставили лимит 150К, таки не включают счетчик и на переводы на свои счета (одинаковый ИНН). НУжно пробовать

3. Да, таки используется лимит Сенса и по Декларашке и по Тарифу на сторонний р2р самого Сенса! 1. Сенс если не сбоит, то отправляет в течении 2..5 мин. Ещё за 5..10 мин доходит. А потом Приват приходует 5..30мин2. Согласно Декларантам (не НБУ!!) лимиты НЕ распространяются ТОЛЬКО на свои счета внутри одной банки. Но похоже, шо некоторые банки вкурили этот ньюанс и для льготников, которым выставили лимит 150К, таки не включают счетчик и на переводы на свои счета (одинаковый ИНН). НУжно пробовать3. Да, таки используется лимит Сенса и по Декларашке и по Тарифу на сторонний р2р самого Сенса! Amethyst

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 6113 З нами з: 05.05.21 Подякував: 471 раз. Подякували: 1190 раз. Профіль 3 1 1 10 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 лют, 2025 10:39 Amethyst написав: candidat написав: Интересуют три вопроса:

1. Как быстро доходит СЭП из Сенса в Приват?

2. Говорилось, что действующие сейчас лимиты на СЭП и переводы с карты на карту не распространяются на переводы между собственными счетами. Это только внутри одного банка? Или с моего счета/карты в одном банке на мой счёт/карту в другом банке тоже не распространяется?

3. Если, скажем, в Приват24 на карту Привата тянуть с карты Сенса, то в таком случае используется лимит на р2р Сенса? Привата не касается никак? Интересуют три вопроса:1. Как быстро доходит СЭП из Сенса в Приват?2. Говорилось, что действующие сейчас лимиты на СЭП и переводы с карты на карту не распространяются на переводы между собственными счетами. Это только внутри одного банка? Или с моего счета/карты в одном банке на мой счёт/карту в другом банке тоже не распространяется?3. Если, скажем, в Приват24 на карту Привата тянуть с карты Сенса, то в таком случае используется лимит на р2р Сенса? Привата не касается никак?

1. Сенс если не сбоит, то отправляет в течении 2..5 мин. Ещё за 5..10 мин доходит. А потом Приват приходует 5..30мин

2. Согласно Декларантам (не НБУ!!) лимиты НЕ распространяются ТОЛЬКО на свои счета внутри одной банки. Но похоже, шо некоторые банки вкурили этот ньюанс и для льготников, которым выставили лимит 150К, таки не включают счетчик и на переводы на свои счета (одинаковый ИНН). НУжно пробовать

3. Да, таки используется лимит Сенса и по Декларашке и по Тарифу на сторонний р2р самого Сенса! 1. Сенс если не сбоит, то отправляет в течении 2..5 мин. Ещё за 5..10 мин доходит. А потом Приват приходует 5..30мин2. Согласно Декларантам (не НБУ!!) лимиты НЕ распространяются ТОЛЬКО на свои счета внутри одной банки. Но похоже, шо некоторые банки вкурили этот ньюанс и для льготников, которым выставили лимит 150К, таки не включают счетчик и на переводы на свои счета (одинаковый ИНН). НУжно пробовать3. Да, таки используется лимит Сенса и по Декларашке и по Тарифу на сторонний р2р самого Сенса!

та ну, за 5 хв газаглом вже буде в пб та ну, за 5 хв газаглом вже буде в пб 24589 Повідомлень: 135 З нами з: 08.06.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1360136113621363 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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