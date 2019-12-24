candidat написав:Интересуют три вопроса: 1. Как быстро доходит СЭП из Сенса в Приват? 2. Говорилось, что действующие сейчас лимиты на СЭП и переводы с карты на карту не распространяются на переводы между собственными счетами. Это только внутри одного банка? Или с моего счета/карты в одном банке на мой счёт/карту в другом банке тоже не распространяется? 3. Если, скажем, в Приват24 на карту Привата тянуть с карты Сенса, то в таком случае используется лимит на р2р Сенса? Привата не касается никак?
1. Сенс если не сбоит, то отправляет в течении 2..5 мин. Ещё за 5..10 мин доходит. А потом Приват приходует 5..30мин 2. Согласно Декларантам (не НБУ!!) лимиты НЕ распространяются ТОЛЬКО на свои счета внутри одной банки. Но похоже, шо некоторые банки вкурили этот ньюанс и для льготников, которым выставили лимит 150К, таки не включают счетчик и на переводы на свои счета (одинаковый ИНН). НУжно пробовать 3. Да, таки используется лимит Сенса и по Декларашке и по Тарифу на сторонний р2р самого Сенса!
Sense Bank написав:tester7336 Ні, але комісії за неактивний рахунок однакові як для карткових, так і для поточних рахунків.
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можете дать конкретно пункты по которым взымается комиссия из "Договор про банківське обслуговування фізичних осіб"
Комісія за неактивний рахунок наразі зазначена в тарифах кожного продукту. Згодом, з 20.02.2025 визначення неактивного рахунку буде перенесено з тарифів до ДБО (с. 10). З актуальною та майбутньою версіями ДБО можна ознайомитися за посиланням: https://sensebank.ua/tarifi-ta-umovi