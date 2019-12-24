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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1360136113621363

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 10:39

  Amethyst написав:
  candidat написав:Интересуют три вопроса:
1. Как быстро доходит СЭП из Сенса в Приват?
2. Говорилось, что действующие сейчас лимиты на СЭП и переводы с карты на карту не распространяются на переводы между собственными счетами. Это только внутри одного банка? Или с моего счета/карты в одном банке на мой счёт/карту в другом банке тоже не распространяется?
3. Если, скажем, в Приват24 на карту Привата тянуть с карты Сенса, то в таком случае используется лимит на р2р Сенса? Привата не касается никак?

1. Сенс если не сбоит, то отправляет в течении 2..5 мин. Ещё за 5..10 мин доходит. А потом Приват приходует 5..30мин :mrgreen:
2. Согласно Декларантам (не НБУ!!) лимиты НЕ распространяются ТОЛЬКО на свои счета внутри одной банки. Но похоже, шо некоторые банки вкурили этот ньюанс и для льготников, которым выставили лимит 150К, таки не включают счетчик и на переводы на свои счета (одинаковый ИНН). НУжно пробовать :(
3. Да, таки используется лимит Сенса и по Декларашке и по Тарифу на сторонний р2р самого Сенса!

та ну, за 5 хв газаглом вже буде в пб
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 16:11

  Sense Bank написав:tester7336 Ні, але комісії за неактивний рахунок однакові як для карткових, так і для поточних рахунків.

Банківський лицар Кирило 🛡️


можете дать конкретно пункты по которым взымается комиссия из "Договор про банківське обслуговування фізичних осіб"
tester3373
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 15:19

За оплату в выходные "орехи" уже не дают ?
проффесор
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 16:01

  tester3373 написав:
  Sense Bank написав:tester7336 Ні, але комісії за неактивний рахунок однакові як для карткових, так і для поточних рахунків.

Банківський лицар Кирило 🛡️


можете дать конкретно пункты по которым взымается комиссия из "Договор про банківське обслуговування фізичних осіб"

Комісія за неактивний рахунок наразі зазначена в тарифах кожного продукту. Згодом, з 20.02.2025 визначення неактивного рахунку буде перенесено з тарифів до ДБО (с. 10). З актуальною та майбутньою версіями ДБО можна ознайомитися за посиланням: https://sensebank.ua/tarifi-ta-umovi

Банківський лицар Кирило 🛡️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 16:05

  проффесор написав:За оплату в выходные "орехи" уже не дают ?

Так, акцію "Вихідні з кешбеком за кредиткою" було завершено 31.01.2025. Бонуси за нею наразі не нараховуються, якщо немає персональної пропозиції

Банківський лицар Кирило 🛡️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 10:55

А хто підкаже найкращий спосіб зняти (або перевести) валюту з цього банку? Мається на увазі по комісіям, величині, швидкості. Починають закінчуватися валютні ОВДП з наступного місяця, зараз хочу лише гривневі купляти, а валюту в інших інструментах тримати (не банківських). Наприклад, в Моно переказ 1%, а тут 4%, що нівелює весь заробіток по овдп за рік.
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 12:38

Re: Sense Bank

Просто зняти, і поповнити в іншому банку. Моно чи ПУМБ (тут фактично 0.9%). Або продати і переказати в гривні а там купити. Якщо є інші варіанти то пишіть теж цікавить.
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 13:12

Re: Sense Bank

  PUnder написав:Просто зняти,

ліміт 100К
прийдеться довго топати туда-сюда
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 13:31

  The_Rebel написав:А хто підкаже найкращий спосіб зняти (або перевести) валюту з цього банку? Мається на увазі по комісіям, величині, швидкості. Починають закінчуватися валютні ОВДП з наступного місяця, зараз хочу лише гривневі купляти, а валюту в інших інструментах тримати (не банківських). Наприклад, в Моно переказ 1%, а тут 4%, що нівелює весь заробіток по овдп за рік.

Зняти у касі.
Ліміт 100Кгрн/дн (еквів), до 2х разів на міс безкоштовно
Якщо треба більше, то кладіть на Ощадний, і через 14дн можна анлім разів знімати через менагера по 100Кгрн/дн прям з депо.
Предзамовлення -- за 2 дн
Моню можна нашару поповнити через каси УкрГаза, А-банки і Універа

ПС. А доки для фінмона у вас єєє? :wink:
Amethyst
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