The_Rebel написав:А хто підкаже найкращий спосіб зняти (або перевести) валюту з цього банку? Мається на увазі по комісіям, величині, швидкості. Починають закінчуватися валютні ОВДП з наступного місяця, зараз хочу лише гривневі купляти, а валюту в інших інструментах тримати (не банківських). Наприклад, в Моно переказ 1%, а тут 4%, що нівелює весь заробіток по овдп за рік.
Если уже есть ОВГЗ, то может даже бесплатно будет до погашения перевести их в другой банк, откуда SWIFT уже дешевле. На Моню должно быть бесплатно. На Приват, возможно, уже тоже, а там SWIFT только 0.5%.