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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 лют, 2025 14:39
The_Rebel написав:
А хто підкаже найкращий спосіб зняти (або перевести) валюту з цього банку? Мається на увазі по комісіям, величині, швидкості. Починають закінчуватися валютні ОВДП з наступного місяця, зараз хочу лише гривневі купляти, а валюту в інших інструментах тримати (не банківських). Наприклад, в Моно переказ 1%, а тут 4%, що нівелює весь заробіток по овдп за рік.
Если уже есть ОВГЗ, то может даже бесплатно будет до погашения перевести их в другой банк, откуда SWIFT уже дешевле. На Моню должно быть бесплатно. На Приват, возможно, уже тоже, а там SWIFT только 0.5%.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 16:23
andresBeck написав:Sense Bank
, є питання.
1) На рахунку КешЮ є 510 бонусів. На яку суму потрібно здійснити покупку, щоб вивести їх (погасити покупку)?
Трохи допоможу Лордам і феям.
510 х 0,77 = 392,70 грн. Тобто одна чи кілька покупок від 50 грн кожна на загальну суму 392,70.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 16:30
Искатель написав: andresBeck написав:Sense Bank
, є питання.
1) На рахунку КешЮ є 510 бонусів. На яку суму потрібно здійснити покупку, щоб вивести їх (погасити покупку)?
Трохи допоможу Лордам і феям.
510 х 0,77 = 392,70 грн. Тогда одна чи кілька покупок на загальну суму 392,70.
...і не менше 50, і не старше за 30дн на дату виводу, і не молодше 2..3дн з дати покупки.. І Алка при спробі обміну намалює, шо на шо можна зміняти.
А Вигода з Епіком тільки др. з др. танцюють
ПС. А куди ж поділися лорди з лицарями та феямі? Шо, у Вальки на фуршеті десь застрягли? Харе бухать
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