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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1361136213631364

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 14:39

  The_Rebel написав:А хто підкаже найкращий спосіб зняти (або перевести) валюту з цього банку? Мається на увазі по комісіям, величині, швидкості. Починають закінчуватися валютні ОВДП з наступного місяця, зараз хочу лише гривневі купляти, а валюту в інших інструментах тримати (не банківських). Наприклад, в Моно переказ 1%, а тут 4%, що нівелює весь заробіток по овдп за рік.

Если уже есть ОВГЗ, то может даже бесплатно будет до погашения перевести их в другой банк, откуда SWIFT уже дешевле. На Моню должно быть бесплатно. На Приват, возможно, уже тоже, а там SWIFT только 0.5%.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 16:23

  andresBeck написав:Sense Bank, є питання.
1) На рахунку КешЮ є 510 бонусів. На яку суму потрібно здійснити покупку, щоб вивести їх (погасити покупку)?

Трохи допоможу Лордам і феям.
510 х 0,77 = 392,70 грн. Тобто одна чи кілька покупок від 50 грн кожна на загальну суму 392,70.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 16:30

  Искатель написав:
  andresBeck написав:Sense Bank, є питання.
1) На рахунку КешЮ є 510 бонусів. На яку суму потрібно здійснити покупку, щоб вивести їх (погасити покупку)?

Трохи допоможу Лордам і феям.
510 х 0,77 = 392,70 грн. Тобто одна чи кілька покупок від 50 грн кожна на загальну суму 392,70.

...і не менше 50, і не старше за 30дн на дату виводу, і не молодше 2..3дн з дати покупки.. І Алка при спробі обміну намалює, шо на шо можна зміняти.
А Вигода з Епіком тільки др. з др. танцюють

ПС. А куди ж поділися лорди з лицарями та феямі? Шо, у Вальки на фуршеті десь застрягли? Харе бухать 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 20:10

  Amethyst написав:
  The_Rebel написав:А хто підкаже найкращий спосіб зняти (або перевести) валюту з цього банку? Мається на увазі по комісіям, величині, швидкості. Починають закінчуватися валютні ОВДП з наступного місяця, зараз хочу лише гривневі купляти, а валюту в інших інструментах тримати (не банківських). Наприклад, в Моно переказ 1%, а тут 4%, що нівелює весь заробіток по овдп за рік.

Зняти у касі.
Ліміт 100Кгрн/дн (еквів), до 2х разів на міс безкоштовно
Якщо треба більше, то кладіть на Ощадний, і через 14дн можна анлім разів знімати через менагера по 100Кгрн/дн прям з депо.
Предзамовлення -- за 2 дн
Моню можна нашару поповнити через каси УкрГаза, А-банки і Універа

ПС. А доки для фінмона у вас єєє? :wink:

Дякую, напевно цим способом скористаюсь. Перевід овдп звучить якось складно. Підозрюю там є свої комісії/різниця спредів і тп
Доки зможу надати (зп довідка), але і вивід буде поступовим, на протязі року. Із заміною овдп на гривню частково
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 20:15

  moveton написав:
  The_Rebel написав:А хто підкаже найкращий спосіб зняти (або перевести) валюту з цього банку? Мається на увазі по комісіям, величині, швидкості. Починають закінчуватися валютні ОВДП з наступного місяця, зараз хочу лише гривневі купляти, а валюту в інших інструментах тримати (не банківських). Наприклад, в Моно переказ 1%, а тут 4%, що нівелює весь заробіток по овдп за рік.

Если уже есть ОВГЗ, то может даже бесплатно будет до погашения перевести их в другой банк, откуда SWIFT уже дешевле. На Моню должно быть бесплатно. На Приват, возможно, уже тоже, а там SWIFT только 0.5%.

Я випадково закрив був Хамелеон з якого брав овдп. Просто користуюсь іншою карткою і вирішив видалити непотрібні. То потім довго не могли перерахувати овдп на новий Хамелеон, який довелося відкрити. А тут в інший банк підозрою буде процедура ще муторніша. Так то в цілому мене банк влаштовує, але по валюті є кращі пропозиції для переказів
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 20:34

Re: Sense Bank

  The_Rebel написав:Перевід овдп звучить якось складно. Підозрюю там є свої комісії/різниця спредів і тп

Каких спредов? Это же не продажа, а чисто депозитарное переоформление. Может какую-то фиксированную сумму за это и возьмут. Тут у каждого депозитария свои тарифы. Процедура не шибко сложная (стать клиентом Укргаза онлайн посложнее было), но несколько писем пописать надо, конечно. Каким способом пользоваться - дело вкуса. Можно и по кассам бегать. Уже на 10k$ перевести бумаги будет быстрее, чем носиться с наличкой даже, если обе кассы не далеко от дома, но верю, что страшно :P
moveton
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