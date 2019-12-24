Додано: Вів 18 лют, 2025 16:49

Sense Bank написав: Зараз спостерігаємо певні труднощі в роботу застосунку Sense SuperApp (можуть не відображатись продукти, не проходити операції тощо).

Наші фахівці вже залучені до виправлення, і докладають максимальних зусиль, аби відновити повноцінну роботу 💙

Перепрошуємо за ці незручності 😔 Зараз спостерігаємо певні труднощі в роботу застосунку Sense SuperApp (можуть не відображатись продукти, не проходити операції тощо).Наші фахівці вже залучені до виправлення, і докладають максимальних зусиль, аби відновити повноцінну роботу 💙Перепрошуємо за ці незручності 😔

Банк можно поздравить - функционал традиционно не работает (что не удивительно - такой банк) а на форуме тишина. Вангую это значит, что самые "вумные" свои деньги повыводили, а потому "неудобств" не замечают, а самые "терпеливые", кто деньги держать продолжает, уже к глюкам как то приспособились и оперативно переключаются на более солидные в плане стабильности банки. И этом при том что банк принципиально положил (и довольно давно) на такие вещи как лояльность и сорри бонусы. В общем если с стабильностью по прежнему швах, то хоть в этом плане у банка явный успех - деньги экономятся и на сорри-бонусах и на поддержке ССА (ведь там все равно как не крути, а результат один - перманентный фак-ап)