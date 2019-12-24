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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 лют, 2025 16:49
Sense Bank написав:
Зараз спостерігаємо певні труднощі в роботу застосунку Sense SuperApp (можуть не відображатись продукти, не проходити операції тощо).
Наші фахівці вже залучені до виправлення, і докладають максимальних зусиль, аби відновити повноцінну роботу 💙
Перепрошуємо за ці незручності 😔
Банк можно поздравить - функционал традиционно не работает (что не удивительно - такой банк) а на форуме тишина. Вангую это значит, что самые "вумные" свои деньги повыводили, а потому "неудобств" не замечают, а самые "терпеливые", кто деньги держать продолжает, уже к глюкам как то приспособились и оперативно переключаются на более солидные в плане стабильности банки. И этом при том что банк принципиально положил (и довольно давно) на такие вещи как лояльность и сорри бонусы. В общем если с стабильностью по прежнему швах, то хоть в этом плане у банка явный успех - деньги экономятся и на сорри-бонусах и на поддержке ССА (ведь там все равно как не крути, а результат один - перманентный фак-ап)
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WallNutPen
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Додано: Вів 18 лют, 2025 19:14
WallNutPen написав:
самые "терпеливые", кто деньги держать продолжает, уже к глюкам как то приспособились и оперативно переключаются на более солидные в плане стабильности банки
Как раз, если задача деньги держать, то в периоды очередной не работы функционала на другие банки уже не переключиться. Да и зачем? Функционал удерживания денег в банке в эти периоды работает просто идеально
А что на форуме писать, если уже висит объявление, что сегодня санитарный день? Что у SSA доступность может и до двух девяток не доходит - это от его рождения известно. SLA в ДКБО никаких не обещано, жаловаться не на что.
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moveton
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